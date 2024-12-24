«Отелло от природы не ревнив, напротив, он доверчив»

С 31 января по 13 февраля 2025 года в Оперном театре Тель-Авива будет представлена грандиозная постановка «Отелло» Джузеппе Верди – драматическая опера, основанная на пьесе Шекспира – пьесе о неистовой ревности и несправедливости.

Речь идет о совместной работе Израильской Оперы и Венской Оперы. Поставил «Отелло» легендарный английский режиссер Эдриан Ноубл, один из величайших на сегодняшний день интерпретаторов пьес Шекспира. Дирижировать «Отелло» будет музыкальный руководитель Израильской Оперы Дан Этингер. В постановке примут участие Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы, хор Израильской Оперы, детский хор «Мейтар Реховот», лучшие солисты из Израиля и разных стран мира, десятки танцоров и статистов.

Эта уникальная постановка «Отелло» – первая работа в Израиле Эдриана Ноубла, бывшего художественного руководителя Королевского Шекспировского театра, признанного одним из величайших шекспировских режиссеров. Ноубл привносит свой богатый опыт работы в Шекспировском театре и свое глубокое понимание музыки на самые престижные оперные сцены мира, а его новаторская постановка «Отелло» связывает сюжет оперы с колониализмом, расизмом и предрассудкам, перенося действие из века XV в начало XX века и освещая эти проблемы в современном свете.

Опера «Отелло» неизменно остается классическим эталоном, сочетающим в себе накал страстей и музыкальное совершенство. «Отелло» открывает новые грани удивительного мелодического дара Верди и его величайший талант драматурга. Верди продвигает действие вперед, на одном дыхании. Одна из любимых в репертуаре Венской государственной оперы, «Отелло» – исключительный спектакль, удерживающий внимание зала каждую секунду. Оперу «Отелло», впервые представленную в миланском театре Ла Скала в феврале 1887 года, называют высшим достижением Джузеппе Верди, «поэмой великой любви», «подлинно реалистической музыкальной драмой», одной из величайших трагедий в истории музыкального театра. Благодаря либреттисту Арриго Бойто и издателю Джулио Рикорди, Джузеппе Верди вернулся к творчеству после пятнадцати лет молчания, чтобы реализовать новое видение жанра оперы и освободиться от тех традиций, что ограничивали свободу. В период борьбы вкусов и формирования эстетических позиций, Верди отвечал за дальнейшую судьбу итальянской музыки, за каждый последующий шаг. Шекспир, по собственному признанию Верди, оставался автором, близким его сердцу, а творения великого английского драматурга – вершиной театрального искусства.

Премьеру «Отелло» в театре «Ла Скала» в Милане аудитория ждала с нескрываемым волнением. Композитор не имел права разочаровать публику. Опера «Отелло» стала переломной в музыкальной карьере Верди: композитор достиг целостности восприятия при сложнейшей архитектонике оперы, используя каждую ноту в развитии драмы. Премьера в «Ла Скала» стала не только триумфом Верди-композитора, но и событием национального значения: Милан присвоил маэстро звание почетного гражданина города.

Опера «Отелло», возрождающая подлинный дух шекспировской трагедии, стала высшим достижением Верди в области музыкальной драмы. Работа над ней продолжалась, с перерывами, около восьми лет. Она приносила композитору величайшую радость: «Я любил свое уединение с Отелло и Дездемоной! Теперь публика, всегда жадная к новому, похитила их у меня, и мне осталась лишь память о наших тайных беседах, о нашей радостной близости» – писал он в одном из писем.

В основе сюжета – шекспировская трагедия, которая не раз привлекала внимание композиторов: на ее основе написано еще несколько опер, в том числе опера Россини. В 1879 году Верди приехал в Милан, чтобы присутствовать на концерте в пользу пострадавших от наводнения. Здесь друзья познакомили его с талантливым музыкантом и либреттистом, автором оперы «Мефистофель» – Арриго Бойто. В начале своей творческой деятельности Бойто был представителем «нового искусства», его резкие выпады в печати затрагивали в том числе и Джузеппе Верди. Но со временем, из противника Верди он превратился в почитателя его творчества. Идея работы над «Отелло» принадлежала Бойто, который предложил черновик либретто, понравившийся Верди, однако он не сразу дал согласие работать над ним. Тем не менее, с осени 1880 года началась активная работа с либреттистом. За сочинение музыки Верди приступил только после того, как получил удовлетворивший его вариант либретто.

Творчество Шекспира интересовало Верди всегда. В 1847 году он создал оперу «Макбет», несколько лет работал над оперой «Король Лир», которую, так и не завершил, задумывался о «Гамлете», но счел его чрезмерно сложным для воплощения в опере. И вот – «Отелло»… Решиться на это было не так-то просто: уже существовала (и пользовалась успехом!) одноименная опера Россини. Впрочем, от первоисточника она была весьма далека. Сюжет шекспировской трагедии захватил Верди – в 1880 году он не раз просил художника Морелли сделать портретные зарисовки персонажей, наброски основных моментов действия. Над «Отелло» Джузеппе Верди работал долго – с 1881 года по 1886. Опера, к созданию которой композитор шел так долго, была признана самым совершенным творением Джузеппе Верди.

Торжества, устроенные по случаю подвигов Отелло в битвах, мгновенно омрачаются интригами приближенных. Возмущенный тем, что Кассио удостоился продвижения по службе, Яго стремится отомстить сопернику. При этом он поощряет стремление Родриго соблазнить жену Отелло, Дездемону. Так начинается трагическая последовательность событий, организованных Яго: злодей распаляет чувства Отелло и подталкивает ревнивого мавра к убийству.

Среди запоминающихся арий, написанных Верди для этой оперы, – «Credo in un Dio crudel» Яго и «Аве Мария» Дездемоны. Для большого хора и детского хора, участвующих в этой опере, Верди написал некоторые из своих самых прекрасных хоровых произведений, в том числе знаменитую сцену грозы, открывающую оперу.

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Эдриан Ноубл окончил Чичестерскую высшую школу и Бристольский университет. Профессиональное образование получил в Лондонском центре драмы. Затем работал в общественном театре и молодежном театре Бирмингемского Тринити-центра. В 1976 году по режиссерскому гранту телеканала «Темз Телевижн» отправился в Театр «Олд Вик» в Бристоле, где был сначала постоянным режиссером, затем — ассистентом режиссера. В 1980-м и 1981-м осуществил постановки «Герцогини Амальфи» Дж. Уэбстера и «Доктора Фауста» К. Марло в Театре королевской Биржи в Манчестере.

В 1980-м стал ассистентом режиссера в Королевском Шекспировском театре. Его первой постановкой в театре стал «Лес» А. Островского (затем спектакль был перенесен также в театры «Уэрхаус» и «Олдвич» в Вест-Энде).

В 1988-м был назначен художественным руководителем Стратфордского сезона Королевского Шекспировского театра, в 1989 – художественным руководителем Лондонского сезона.

В 1989-м осуществил постановку «Искусства успеха» Н. Диа в Нью-Йоркском театре Манхэттен театр-клуб (Manhattan Theatre Club) и «Трех сестер» А. Чехова в театре Гейт, Дублин, и Ройал-Корт, Лондон. В 1990-2003 гг..- художественный руководитель и исполнительный директор Королевского Шекспировского театра.

Среди его постановок в этом театре: «Комедия ошибок», «Мера за меру», «Король Лир», «Антоний и Клеопатра», «Зимняя сказка», «Генрих V», «Как вам это понравится», «Макбет», «Сон в летнюю ночь», «Цимбелин» У. Шекспира, «Плантагенеты» (по пьесам У. Шекспира «Генрих VI» части I, II, III и «Ричард III»), «Кукольный дом» и «Строитель Сольнес» Г. Ибсена, «Новый способ платить старые долги» Ф. Мэссинджера, «Воздух пустыни» Н. Райта, «Искусства успеха» Н. Диа, «Чайка» А. Чехова, «Лев, Колдунья и Платяной шкаф» А. Митчелла по роману К. С. Льюис, мюзиклы «Целуй меня, Кэт» К. Портера и «Тайный сад» Л. Саймон и М. Норман. Последним спектаклем в Королевском Шекспировском театре стал «Бранд» Г. Ибсена.После ухода из Королевского Шекспировского театра осуществил следующие постановки: «Родной дом» Б. Фрила в Театре Аббатства и на Вест-Энде, «Перикл» У. Шекспира в Раундхаусе (Стратфорд) и на Вест-Энде, «Читти-Читти-Бэнг-Бэнг» Ричарда и Роберта Шермана в лондонском Палладиуме.Является режиссером фильма «Сон в летнюю ночь» (1996).

Среди работ в музыкальном театре: «Свадьба Фигаро», «Так поступают все женщины», «Дон Жуан» В. А. Моцарта в Лионской опере, «Волшебная флейта» В. А. Моцарта на Глайндборнском фестивале, «Возвращение Улисса на родину» К. Монтеверди на Оперном фестивале в Экс-ан-Провансе, «Макбет» Дж. Верди в Метрополитен-опере, «Кармен» Ж. Бизе в Опера-комик, «Альцина» Г. Ф. Генделя в Венской государственной опере, «Ксеркс» Г. Ф. Генделя в Театре ан дер Вин.

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В этой грандиозной постановке «Отелло» Верди в Израильской Опере примут участие ряд ведущих солистов Израиля и других стран, в том числе: певцы-теноры Кристиан Бенедикт и Рой Корнелиус Смит (Отелло), певцы-баритоны Йонуц Паско и Симон Пьяццолла (Яго), Юлия Мария Дан и Алла Василевицкая (Дездемона), певцы-теноры Алексей Долгов и Василь Солодкий (Кассио), Василь Солодкий и Ади Эзра (Родриго), Владимир Саздовский и Йоав Аялон (Лодовико), Рона Шира и Ярдан Киперман (Амелия), а также Яир Полищук (Монтано).

В постановке также принимают участие: Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы, Хор Израильской оперы под управлением Итая Берковича, детский хор «Мейтар Реховот» под управлением Михаль Окунь, десятки танцоров и статистов. Дирижер – Дан Этингер.

Опера исполняется на итальянском языке, с титрами на иврите и на английском языках. Перевод с итальянского – Исраэль Уваль.

Даты:

Пятница, 31 января в 13:00

Воскресенье, 2 февраля в 19:30 (премьера)

Понедельник, 3 февраля в 18:00

Вторник, 4 февраля в 20:00

Среда, 5 февраля в 20:00

Пятница, 7 февраля в 13:00

Суббота, 8 февраля в 20:00

Воскресенье, 9 февраля в 18:00

Понедельник, 10 февраля в 20:00

Четверг, 13 февраля в 20:00

Оперный театр Тель-Авива им. Шломо Лахата (бульвар Шауль а-Мелех 19).

Билеты в кассе Оперного Театра по телефону 03-6927777 или в «Браво»: https://bit.ly/4iMYe1L

Текст подготовила Маша Хинич.Photos by ©Michael Pöhn

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