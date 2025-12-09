Скрипач Александр Павловский: Квартеты Шостаковича – это его личный, глубоко эмоциональный, музыкальный дневник

В дни Хануки в Израильской консерватории «Штрикер» в Тель-Авиве пройдет большой праздник для всех любителей музыки. Центр камерной музыки при Израильской консерватории представляет цикл квартетов Шостаковича – все 15 квартетов – в рамках особого проекта, который проводится в рамках мероприятия к 80-летия со дня основания консерватории. Исполнит все квартеты в течение 5 дней прославленный во всем мире Иерусалимский квартет. Скрипач квартета Александр Павловский дал в связи с этим интервью журналистке Юлии Цодыкс, прозвучавшее во вторник 2 декабря в программе « Доброе утро» на радио РЭКА.

– В Хануку любителей музыки ожидает настоящий подарок: ваш квартет сыграет в Тель-Авиве все квартеты Шостаковича. Вы уже исполняли подобную программу в Израиле?

– Более десятилетия назад мы играли три цикла этих квартетов в Тель-Авивском музее с большим успехом и очень рады вновь представить этот цикл израильской публике, все 15 квартетов.

– Но сыграть все 15 квартетов за один вечер невозможно….

– И именно поэтому мы распределили программу на несколько вечеров: пройдет пять концертов в течение пяти вечеров в консерватории «Штрикер» с 15 по 20 декабря.

– Это уже мини-фестиваль… Публика будет приходить каждый вечер и слушать Шостаковича в вашем исполнении. Вы их играете хронологически от первого до 15-го?

– Да, мы составили программу, отталкиваясь именно от хронологии создания квартетов. Когда исполняешь все квартеты подряд в течение пяти дней – в такой короткий промежуток времени – естественно, чувствуешь и развитие времени, и эпохи. Этот цикл зеркало времени своего создания, середины 20 века. И нам самим очень интересно играть квартеты подряд – так, как они были написаны.

– Мы знаем, что этот жанр для самого Шостаковича был очень важен в его музыкальном творчестве. Эти квартеты – его некий музыкальный дневник. Вы согласны с этим?

– Совершенно согласен. Я думаю, что это верно не только для Шостаковича, но и для любого композитора, создававшего подобные масштабные музыкальные циклы. В первую очередь – для Бетховена и Бартока, поскольку мы говорим именно о квартетах – об этих личных, глубоко эмоциональных, музыкальных дневниках. Об их связи с временем, об их двойном смысле.

В более крупных произведениях – скажем в симфониях, зачастую сложнее выразить свою правду, свои затаенные мысли. А вот квартеты, которые предназначены для более узкого круга любителей классической музыки, это вот самый удобный и самый, может быть, важный личный жанр. Там надо читать уже между нот и между строк.

– То, что вы подчеркиваете, характерно не только для Шостаковича, но и для других композиторов, сочинявших квартеты: с одной стороны, это глубоко личный жанр камерной музыки, а с другой – на сцене взаимодействуют четыре музыканта и показывать нам, слушателям – чужую жизнь, чужие мысли.

– Квартетный жанр – особый: четыре инструмента струнной группы, не за что спрятаться, всё прозрачно. И в это же время квартет создаёт безграничные звуковые возможности. Квартет – это сложный жанр для любого композитора; даже Бетховену очень трудно это давалось. Любому композитору квартеты не просто даются, особенно первые опусы.

Мы вообще подходим к музыке Шостаковича, как к последнему композитору, который пишет на базе квартетов Гайдна. Его квартеты – это мост между веком 18-м и веком 20-м. Он – последний композитор этого ряда: открываешь ноты, видишь Гайдна, начинаешь играть, а тут уже всё сложнее и глубже. Четыре инструмента на сцене – и я думаю, что к этому можно к этому относиться, как к разговору четырёх музыкантов или четырёх артистов: мы выходим на сцену и пытаемся друг с другом разговаривать, слушать друг друга, отвечать, реагировать.

– Ваш квартет существует уже 30 лет, это очень большой срок. Вы начинали играть вместе в этом квартете ещё подростками, практически детьми. За три десятилетия состав оставался практически неизменным, у вас было очень мало замен, музыканты менялись всего лишь пару раз. Но вот сейчас у вас в квартете появился новый музыкант, пока что мало известный израильской публике – альтист Александр Гордон. не очень хорошо.

– Александр Гордон происходит из очень известной альтовой музыкальной семьи. У него есть родственники в Израиле и в Голландии – все замечательные музыканты. Мы с ним на самом деле не были бы очень близко знакомы, но, его имя, конечно, знали. И в этом году в Европе и в Израиле он с нами играет. Я говорю с вами из Амстердама, где мы вчера вечером играли первый концерт цикла Шостаковича; а позавчера играли последние квартеты этого же цикла в Цюрихе. И для Александра Гордона это были первые концерты с нами. Он – замечательный музыкант. И он же – замечательный дирижёр со своим видением партитуры… Так что мы наслаждаемся нашим сотрудничеством. Изменения зачастую приносят негативные вещи, но в данном случае, новый музыкант – это очень позитивно. Скажем, как свежая кровь в организме.

– Не могу не спросить вас об Амстердаме. Мы все помним, как вам пытались отменить там концерты во время войны. Сейчас, я так понимаю, что всё проходит гладко.

– Ну, как сказать… Вчера, во время исполнения первой части первого квартета, через пару минут после начала, выскочили с флагами два человека, поддерживающие палестинцев. Молодая женщина забралась на сцену. Но у нас уже выработан иммунитет от подобных явлений. Охрана очень быстро среагировала, мы не останавливались. А на бис сыграли эту же первую часть. Голландия сейчас – это одна из стран, где это очень чувствуется пропалестинская поддержка. И несмотря на то, что в Голландии мы выступаем уже 30 лет, и я возглавляю в этой стране довольно большой фестиваль камерной музыки свыше 15 лет, чувствуется напряжение в отношениях со многими организациями, в том числе и концертными.

– Частично, наверное, из-за названия вашего квартета вы одним из первых испытали все «прелести» организации BDS.

– Именно! Несмотря на то, что мы совершенно не подходим под их официальные идеи, потому что мы не организация, а четыре музыканта, которые играют вместе квартеты уже 30 лет. А называемся мы так – Иерусалимский квартет – потому что мы все встретились в Иерусалиме и начали играть вместе в школе при Иерусалимской академии.

У нас даже не было других мыслей, было понятно, что Иерусалимский квартет – самое для нас правильное название. Кто бы мог предугадать 30 лет назад, что название квартета вызовет такую реакцию. С другой стороны, наверное, такие постоянные трудности делают нас более сильными.

– Александр, я знаю, что часть из 15 струнных квартетов Шостаковича, невероятно трудны технически. Это так?

– Всё относительно. Иногда играешь раннего Моцарта и смотришь партитуру, и кажется, что уже легче ничего не может быть, а это самое трудное. Поэтому это всё относительно. Но есть, конечно, у Шостаковича более сложные, более комплексные опусы. Он развивался и пытался искать новые пути высказывания, самовыражения. В поздних квартетах – в 12-м, в 13-м, – много новых поисков, находок, музыка становится сложнее, более психологической. Возможно это ощущение приближения смерти, вопросы to be or not to be, быть или не быть и были причиной появления различных новых техник.

– Без всякого сомнения, то, что вы будете делать с 15 по 20 декабря в дни праздника Ханука в Тель-Авивской консерватории на улице Штрикер это огромный подарок всем любителям музыки.

*****

Полное исполнение квартетов Шостаковича Иерусалимским квартетом – редчайший цикл концертов на сцене Тель-Авивского центра камерной музыки. Иерусалимский квартет, один из самых авторитетных и востребованных ансамблей мировой классической сцены, возвращается в Израиль с праздничным и единственным исполнением всего цикла из пятнадцати струнных квартетов Шостаковича.

Представив этот масштабный проект на ведущих площадках Европы и США, музыканты привозят его к в Тель-Авив в виде камерной и в то же время насыщенной внутренней силой серии концертов – подлинной вершины камерного репертуара.

Это концерты – глубокая, пронзительная и насыщенная встреча, музыкальное путешествие, в котором чередуются тихие, интимные моменты и потрясающие экспрессионистские кульминации.

Редкая возможность услышать каждое произведение в полном объёме – так, как оно было задумано.

«…идеальная интерпретация квартетов Шостаковича»

Seen and Heard International, 2025

Даты:

15.12 | 16.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12

Чтобы забронировать места, воспользуйтесь ссылкой для приобретения билетов на сайте https://www.icm.org.il/jsq- shostakovich/

Подробности – https://www.israelculture. info/ierusalimskij-kvartet- polnyj-cikl-strunnyx- kvartetov-dmitriya- shostakovicha/

https://www.youtube.com/watch? v=gHP-QN8ReHk&t=2s

Концерт I. Понедельник, 15.12.2025, 20:00

Квартет №1 C-dur, Op. 49

Квартет №2 A-dur, Op. 68

Квартет №3 F-dur, Op. 73

Концерт II. Вторник, 16.12.2025, 20:00

Квартет №4 D-dur, Op. 83

Квартет №5 B-dur, Op. 92

Квартет №6 G-dur, Op. 101

Концерт III. Четверг, 18.12.2025, 20:00

Квартет №7 fis-moll, Op. 108

Квартет №8 c-moll, Op. 110

Квартет №9 Es-dur, Op. 117

Концерт IV. Пятница, 19.12.2025, 11:30

Квартет №10 As-dur, Op. 118

Квартет №11 f-moll, Op. 122

Квартет №12 Des-dur, Op. 133

Концерт V. Суббота, 20.12.2025, 20:00

Квартет №13 b-moll, Op. 138

Квартет №14 fis-dur, Op. 142

Квартет №15 es-moll, Op. 144

Место: Аудитория Консерватории

Длительность каждого концерта: около 2 часов (с антрактом)

Исполнители:

Александр Павловский – скрипка

Сергей Бреслер – скрипка

Александр Гордон – альт

Кирилл Злотников – виолончель

Билеты и подробности на сайте Центра камерной музыки Израильской консерватории: https://www.icm.org.il/jsq-shostakovich/

Центр камерной музыки – консерватория «Штрикер « в Тель-Авиве

Сезон 37 | 5786 | 2025–26

www.icm.org.il |

Молодежь до 21 года: вход свободный (при наличии свободных мест)

Молодежь 22–35 лет: 45 ₪

Подробности и билеты на концерты всех серий ближайшего сезона – https://www.icm.org.il/chamber/

улица Луи Маршаль 25 (угол ул. Штрикер), Тель-Авив

Эта серия концертов проводится при любезной поддержке: Рахель Гутесман, Батьи Каханэ и Даниэля Хусидмана, Дана Якира, Гидеона Флоссера.

Фотографии предоставлены Центром камерной музыки Израильской консерватории