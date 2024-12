Педро Альмадовар о красоте жизни

«Комната по соседству» – фильм режиссера Педро Альмодовара, получивший «Золотого льва» на последнем Венецианском кинофестивале. Новое творение знаменитого испанца было удостоено на фестивальном показе невиданных 18-минутных оваций. Главные роли сыграли две обладательницы «Оскара» – Тильда Суинтон и Джулианна Мур. Увидеть этот фильм с субтитрами на русском языке можно в феврале будущего года на показах проекта «Линия жизни. Израиль». Представлять фильм и вести обсуждение будет кинокритик Антон Долин, соавтор сборника статей и интервью «Альмодовар».

Им обеим около 60, раньше они были близкими подругами и работали вместе в одном журнале, но затем пути их разошлись. Ингрид (Джулианна Мур) стала успешной писательницей, а Марта (Тильда Суинтон) сделала карьеру военного репортера. Спустя много лет, когда Ингрид представляет свою новую книгу, они встречаются. Выясняется, что Марта больна и она обращается к старой подруге с экстравагантной просьбой. Она просит побыть с ней рядом. Так начинается их общая история, в которой будет много печали, но еще больше разговоров, иронии, воспоминаний и нежности.

Педро Альмодовар удостоен премий «Оскар» и «Золотой глобус», пяти премий BAFTA (Британской академии кино и театра), трех национальных испанских премий «Гойя», четырех французских национальных премий «Сезар» и премии за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля. А будущей весной на Нью-Йоркском кинофестивале ему будет вручена Чаплинская премия, которую получали Альфред Хичкок, Мартин Скорсезе, Барбара Стрейзанд, Мэрил Стрип и другие легенды кино.

«Комната по соседству» – первая в режиссерской карьере Альмодовара картина, снятая на английском языке. В качестве «разминки» он сначала снял на английском две короткометражки. Первая – «Странный способ жить» (Strange Way of Life), любовная история двух ковбоев, которых играют Итан Хоук и Педро Паскаль. В другой короткометражной картине по мотивам пьесы Жана Кокто «Человеческий голос» (The Human Voice) он впервые снял Тильду Суинтон. Это был монофильм, в котором актриса говорит по телефону с воображаемым собеседником.

Сценарий фильма «Комната по соседству» основан на романе “Через что ты проходишь” знаменитой американской писательницы Сигрид Нуньес, обладательницы Национальной премии по литературе. Впрочем, Альмодовар не был бы Альмодоваром, если бы не переработал написанную историю. Он дополнил роман визуальной глубиной, дописал жизненные истории героинь. Он создал двум большим актрисам идеальное пространство, в котором они смогли проявить свой талант.

Непривычно это признавать, но впервые Альмодовар снял картину, в которой мастерство режиссуры явлено менее выпукло, чем таланты исполнительниц. «Комната по соседству» безоговорочно актерское кино, в самом благородном смысле слова. Антон Долин, “Медуза”

Марта в исполнении Тильды Суинтон – хрупкая и в то же время полная жизненной силы. Решив отказаться от бесполезного лечения, она выбирает – выбирать. Сама придумывает и продумывает, как и с кем провести последние дни.

Тильда Суинтон, британская актриса, обладательница «Оскара» и премии BAFTA, по признанию критиков, одна из самых необычных актрис нашего времени. Она родилась в аристократической семье, училась в престижной школе-интернате, а затем в Кембриджском университете изучала социологию, политологию и английскую литературу. Там же, в университете она начала театральную карьеру, а затем поступила в труппу Королевского шекспировского театра в Стратфорде. В 1990-х она оставила театр и сконцентрировалась на кино. Сыграв и мужчину, и женщину в экранизации романа Вирджинии Вульф «Орландо», Тильда Суинтон буквально проснулась знаменитой. Затем были «Пляж», «Ванильное небо», «Майкл Клейтон», «Хроники Нарнии», «Выживут только любовники», «Отель Гранд Будапешт» и другие фильмы.

Рыжеволосая Джулианна Мур играет писательницу романов в жанре автофикшн – смесь биографии с художественным вымыслом. Проводя время с Мартой, она встречается и с собственными страхами, но, что важнее – находит в своем сердце гораздо больше любви и сострадания, чем могла предположить.

Джулианна Мур получила своего «Оскара» в 2015 году за роль в фильме «Все еще Элис». Начав с бродвейской сцены, она сделала фантастическую карьеру в Голливуде, сыграла десятки ролей, причем совершенно разных. «Конец романа», «Магнолия», «Часы», «Вдали от рая», «Дитя человеческое», «Голодные игры», «Девять месяцев»и т.д. Эта актриса огромного актерского диапазона, снимается и в коммерческом кино, и артхаусе, и в малобюджетных независимых фильмах. Но больше всего, по словам кинокритиков, ей удаются роли женщин в моменты кризиса. «Эмоциональная обнаженность – специализация Мур, и мы все знаем, на что она способна», – говорит о ней кинокритик Бен Брэнтли из New York Times. И в этом фильме Джулианна Мур постепенно превращается из уверенной в себе писательницы в ту, что интересует Альмодовара больше всего – растерянную женщину на грани нервного срыва.

(Кстати, Джулианна Мур, как и ее героиня в фильме Альмодовара, тоже пишет книги. Ее детская серия Freckleface Strawberry – «Конопатая клубника» -очень популярна, и по ней был поставлен популярный мюзикл.)

Помимо женских персонажей, которые, как всегда у Альмодовара, являются главной движущей силой, появляются и мужчины. Одного из них играет Джон Туртурро, любимый актер Спайка Ли, братьев Коэн и поклонников арт-хаусного кино. Он был несколько раз номинирован на «Золотой глобус»; получил «Эмми» за «Детектива Монка» и премию Каннского кинофестиваля за «Бартона Финка». Зрители знают его по популярным фильмам «О, где же ты, брат?», «Не шутите с Зоханом», «Трансформеры» др.. Герой Джона Туртурро в «Комнате по соседству» – лектор, рассказывающий о глобальном потеплении и убежденный в скором конце света. А еще – бывший бойфренд обеих подруг.

Несмотря на то, что в центре фильма – обсуждение и ожидание эвтаназии, фильм лишен мрачности и не выжимает слезу. Альмодовар рассказывает историю с изяществом и юмором, «подмигивая» множеству других сюжетов и приемов. Проводя дни вместе, подруги вспоминают прошлое, беседуют о книгах и фильмах, подшучивают друг над другом, ссорятся и мирятся. Чем ближе конец, тем больше они находят в своем сердце любви и принятия, тем глубже понимают друг друга.

“Если можно снять радостное кино о смерти, то Альмодовар снял именно такое”. Financial Times

Все это происходит в окружении бесконечной красоты. Идиллический зимний Нью-Йорк и живописный лес в окрестностях Вудстока, сочные цвета богатой мебели и стен дома, пышные цветочные букеты, блестящие помады и утонченные наряды создают отдельный мир, который становится уютным коконом для героинь. Представляя фильм, режиссёр говорил о том, что цвета несут множество значений, в том числе отсылки к разным культурам и традициям.

“Насыщенные краски являются частью моего авторского почерка, и даже при всем моем желании отдавать приоритет нарративу, движению сюжета, я всегда обращаюсь к балансу и игре красок” Педро Альмодовар

Это визуальное великолепие не просто фон, это во многом и есть послание Альмодовара, его авторский голос, который напоминает о том, как прекрасна жизнь, вся до последней минуты.

***

Фильм показывается на английском языке с субтитрами на русском. Представляет фильм и ведет обсуждение Антон Долин

Тель-Авив, кинотеатр «Лев» – 6 февраля 2025 года в 19:00

Хайфа, «Синематека» – 7 февраля 2025 года в 12:00

Иерусалим, кинотеатр «Лев Смадар» – 9 февраля 2025 года в 19:00

Раанана, кинотеатр «Лев» – 10 февраля 2025 года в 19:00

Заказ билетов по ссылке – https://fn.kassa.co.il/announce/80794

Страница проекта «Линия жизни. Израиль» в фейсбуке https://www.facebook.com/LiniyaZhizniIsrael

Фотографии предоставлены сетью кинотеатров «Лев»»