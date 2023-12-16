«До и после с Владимиром Молчановым» в проекте «Линия жизни. Израиль» в январе

Владимир Молчанов – один из самых известных телевизионных журналистов – впервые появился на экране в марте 1987 года. И сразу завоевал доверие и любовь телезрителей благодаря удивительной манере преподносить информацию, умению рассказывать и внимательно слушать гостей своей программы, «раскрывать» их, показывать с необычной стороны А еще – вести диалог с собеседником. В январе 2024 года в Израиле пройдет диалог со зрителями на вечерах «До и после с Владимиром Молчановым», организованных проектом «Линия жизни. Израиль».

Программа «До и после полуночи» с Владимиром Молчановым была одной из самых ярких телепередач и стала в свое время социальным феноменом, отражая дух времени и настроение общества. Она давала возможность увидеть другие культуры, другие взгляды, другие реалии, услышать мнения и голоса тех, кто был запрещен, преследован, забыт или игнорирован в тогдашнем советском обществе. Программа «До и после полуночи» была своего рода «окном в мир», которое расширяло горизонты и меняло сознание зрителей. Сегодня, в дни войны, на переходе между 2023-м и 2024-м годами, когда мир стал еще более сложным, многогранным и противоречивым, когда информация стала еще более многообразной, доступной и ненадежной, когда люди стали еще более разделенными, поляризованными и конфликтными, такое «окно в мир» не менее важно и необходимо, чем в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Владимир Молчанов и его вечера в Израиле «До и после с Владимиром Молчановым» могут помочь современным зрителям лучше понять историю, культуру, политику, общество и себя самих, а также научиться критически мыслить, анализировать, сравнивать и сопереживать.

Когда-то в «До и после полуночи» сочетались документальные и художественные сюжеты, интервью и репортажи, музыка и юмор, факты и рассказы. Так же будет и в ближайшем январе 2024 года, на первых встречах «До и после с Владимиром Молчановым» в Израиле.

На встречах в январе с Владимиром Молчановым вы увидите эксклюзивные кадры из давнего юбилейного выпуска программы «До и после полуночи», посвященной ее пятилетию. Вы услышите рассказы Владимира Молчанова о многих великих людей и еще немало интересного и значимого о нашем недавнем прошлом. Владимир Молчанов расскажет о первом в истории советского телевидения появлении в студии только что избранного патриарха Алексия II; о первом и последнем интервью в программе председателя КГБ Крючкова; о графе Шереметеве; прозаике и поэтессе Ирине Одоевцевой; о лишенном советского гражданства, но примчавшегося в дни путча в Москву Мстиславе Ростроповиче; о Владимире Зельдине, Марии Мироновой, Ольге Аросьевой, Никите Богословском, о последних встречах с Натальей Кончаловской, об Андрее Миронове и об Александре Бовине.

Второе отделение январских встреч будет посвящено теме Холокоста, многолетним журналистским расследованиям Молчанова и поискам нацистских преступников, скрывавшихся от возмездия, трагедиям Бабьего Яра и Рижского гетто, послевоенной волне антисемитизма в сталинском СССР, преследованию и уничтожению ЕАК-Еврейского антифашистского комитета, организации убийства его председателя-выдающегося режиссера и актера Соломона Михоэлса. Это расследование, уже в конце 20 века, привело журналиста в суд, когда он судился с КГБ. Владимир Молчанов также расскажет о встречах с сыном Мартина Бормана в Германии.

Еще до начала своей телевизионной карьеры, работая в АПН – Агентстве Печати Новости – Владимир Молчанов прославился своими журналистскими расследованиями. Семь лет он занимался розыском нацистских преступников и исследованием темы Холокоста. Много работал в Латвии, собирал материалы о концлагере Кайзервальд, об аудринской трагедии. Во многом благодаря его расследованиям были арестованы нацистские преступники: голландский миллионер, эсэсовец Питер Ментен, пособник фашистов в Латвии Виктор Айрас. Молчанов издал книгу очерков «Возмездие должно свершиться», которая была переведена на множество языков.

В 2006 году Владимир Молчанов в соавторстве с женой Консуэло Сегура, создал фильм «Мелодии Рижского гетто», в котором рассказал о Холокосте на территории Латвии. В фильме собраны воспоминания уцелевших обитателей гетто, которые сопровождаются кадрами кинохроники. Фильм полон музыки: поет оперная певица Инесса Галанте, скрипач Гидон Кремер рассказывает о погибших в гетто родных. За этот фильм Федерация еврейских общин вручила Владимиру Молчанову премию «Человек года 5766/2006».

Историй у Владимира Молчанова множество. Он в журналистике уже 45 лет, взял около 8 тысяч интервью, разговаривал и с королевскими особами, и со звездами шоу-бизнеса, с учеными, музыкантами и бизнесменами. Он снял более 40 документальных фильмов, создал на телевидении многосерийные циклы «До и после…», «Помню, люблю…», «И дольше века длится день…» и другие. 14 лет Молчанов вел программу «Рандеву с дилетантом» на радио «Орфей», где беседовал с композиторами, исполнителями, ставил редкие записи и открывал новые имена.

С 1996 года Молчанов перестал вести общественно-политические программы, сосредоточившись на культурой сфере. Он знакомил зрителей со многими талантливыми композиторами, музыкантами, артистами.

Его многолетняя карьера не омрачена ни единым скандалом ни в профессиональной, ни в частной жизни, он остается редким примером благородства, профессионализма и честности.

Многие истории, о которых пойдет речь на январских встречах, вошли в книгу Владимира Молчанов «Забыть прошлое?» (прежнее название – «Возмездие должно свершиться»). Книга переиздана в Израиле ограниченным тиражом после ее новой редакции Владимиром Молчановым специально к встречам с ним, на которых и пройдет ее презентация. Вы сможете получить автограф автора и задать ему все интересующие вас вопросы.

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Но и это еще не все: всем, кто купит билеты на эту встречу с Владимиром Молчановым и придет на нее, получит бонус – полный фильм «Мелодии рижского гетто», который будет отправлен им линком на E-mail. За этот фильм Федерация еврейских общин вручила Владимиру Молчанову премию «Человек года 5766/2006».

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Ближайшие встречи «До и после с Владимиром Молчановым» в Израиле:

Ноф ха-Галиль (Нацерет-Илит) – суббота, 27.01.2024, 20:00, матнас «Беркович»

Хайфа – воскресенье, 28.01.2024, 19:00, «Синематека Хайфа»

Иерусалим – среда, 31.01.2024, 19:00, «Лев Смадар»

Тель-Авив – пятница, 02.02.2024, 20:00, Центр Сузан Далаль, зал «Ярон Иерушалми»

Также состоятся встречи с Владимиром Молчановым в формате квартирников в Ашдоде 26 января («Квартирник на 17-м, телефон для справок 052-55270097 ) и в Нетании 3 февраля 2024 года (Квартирник у @ Елена Саханова, телефон для справок 052-8944922) .

Заказ билетов: https://fn.kassa.co.il/announce/76869



Все фотографии предоставлены проектом «Линия жизни. Израиль»