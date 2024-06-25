«Страсть Додена Буффана»: кино о еде, любви и потерянной гармонии

Верхнее фото – кадр из фильма «Страсть Додена Буффана»

Фильм «Страсть Додена Буффана», получивший на Каннском фестивале 2023 года приз за лучшую режиссуру – идеальный повод сходить в кинотеатр. Эта картина полна умиротворения, любви и любования простыми вещами. Французский режиссер вьетнамского происхождения Чань Ань Хунг снял кино о двух влюбленных кулинарах позапрошлого века, а получилось – живописное полотно о недостижимой гармонии. Проект «Линия жизни. Израиль» приглашает на показы этого фильма с русскими субтитрами с 22 по 31 июля в четырех городах страны.

Сюжет фильма основан на романе Марселя Руффа «Жизнь и страсть Додена Буффана, гурмана», который был написан в 1924 году. В этом многостраничном эпикурейском романе практически нет событий. Он посвящен еде: действие его проходит в кухне и в столовой, где главные герои – сам Доден Буффан и его муза Эжени – с наслаждением готовят сложные и восхитительные блюда. На дворе 1885 год, главный герой достаточно богат, чтобы посвятить все свое время тому, что любит – кулинарии. И женщине, которую он любит и которая никак не соглашается стать его женой. Они принимают в гостях друзей-гурманов, чтобы удивить их чем-то особенным.

Казалось бы, такой роман экранизировать невозможно. Но режиссер Чан Ань Хунг убрал множество побочных линий и сделал ставку на детали и подробности священного для каждого француза процесса приготовления и поглощения еды. Получилось многослойное, полное жизни и света кино, и конечно же, оно о любви.

«Кинематограф не знал ничего подобного. Просятся аналогии из других областей. Например, французской литературы, столь тесно связанной с кулинарной традицией — от абсурдно неумеренных трапез у Рабле до тающего во рту вкуса печенья «мадлен» у Пруста. Или живописи, от фламандских и голландских натюрмортов до Сезанна» – Антон Долин, кинокритик, «Медуза»

Чан Ань Хунг родился во Вьетнаме. В 1975 году, в возрасте 13 лет бежал вместе с родителями во Францию, где и живет до сих пор. Он закончил операторское отделение Национальной высшей школы Луи Люмьера, его дипломный фильм «Замужняя женщина из уезда Намсыонг» вошел в параллельную программу Каннского фестиваля еще в 1989 году.

Его первый полнометражный фильм назывался «Аромат зеленой папайи» и уже тогда, в 1993 году, проявился его уникальный киноязык – находить прекрасное в мелочах, любоваться повседневностью и не читать зрителю морали. Героиня (ее сыграла будущая жена режиссера Чан Ну Йен Кхе) много времени проводила в саду и на кухне, готовила традиционные вьетнамские блюда, и ее первая любовь только обостряла восприятие красоты мира. Режиссер получил за этот фильм несколько премий, в том числе «Золотую камеру» за лучший дебют на Каннском кинофестивале 1993 года, «Сезар» за лучший дебютный фильм и т.д.

«Этот фильм – как поэма для глаз» – писал о об «Аромате зеленой папайи» самый знаменитый и титулованный американский кинокритик Роджер Эберт.

Затем были «Велорикша» (1995) и «Вертикальный луч солнца» (2000), которые составили вместе с «Ароматом зеленой папайи» вьетнамскую трилогию, принесшую Чан Ань Хунгу мировое признание. Затем он снял триллер «Я прихожу с дождем», экранизировал романы Мураками («Норвежский лес») и Алисы Ферней («Вечность»).

А в 2023 году Чан Ань Хунг триумфально вернулся на Каннский фестиваль. И на кинематографическую кухню. Через тридцать лет после первого полнометражного фильма процесс приготовления еды снова станет важнейшей составляющей сюжета.

Первоначально фильм назывался The Pot au Feu («котелок на огне») в честь классического французского деревенского блюда из тушеного мяса и овощей.

Фильм течет медленно и плавно. Мы становимся свидетелями кропотливой вдохновенной работы, переходим вместе с героями из сада, растут овощи и травы, в большую, почти сказочную кухню с медными тазами и сияющими кастрюлями.

Фильм снимался в реальном историческом замке Сегре-ан-Анжу-Блё в долине Луары, все блюда в кадре – тоже настоящие. Кулинарным консультантом в фильме был Пьер Ганьер, шеф-повар с 14 звездами Мишлен, он сыграл небольшую роль в фильме. Достоверность настолько сильна, что кажется еще чуть-чуть, и почувствуешь запахи. Эжен и Доденн, а также их тихие помощницы готовят всю первую часть фильма: изысканную телячью корейку, раков, палтуса в соусе из белого вина, гигантский волован, десерт «Запеченная Аляска». Все это снято оператором Джонатаном Рикбуром с чувственностью почти сексуальной. К визуальному впечатлению добавляются звуки. Отказавшись от закадровой музыки, режиссер дает нам услышать все подробности: хруст разрезаемого салата, шлепок мяса о доску, шкворчание, бульканье воды, тихие реплики, которыми обмениваются герои. Фильму достаточно этих звуков, а героям не нужны лишние слова.

Постепенно проявляется и любовная история, нежная и грустная, полная тихого достоинства. Жюльетт Бинош и Бенуа Мажимель играют на таких полутонах, каких, кажется, уже давно нет ни в кинематографе, ни в жизни, только лишь в воспоминаниях о La belle époque.

В 1999 году Бинош и Мажимель уже играли влюбленных в фильме “Дети века”, но то была почти противоположность – история неистовой безудержной страсти юной Жорж Санд и поэта Альфреда де Мюссэ. Во время съемок у актеров начался роман, который продолжался несколько лет, у них есть общая дочь Ханна. Их собственная романтическая история придает фильму еще больше интимности, подчеркивает их особенную связь.

Жюльетт Бинош – одна из культовых французских актрис. Ее прославили «Невыносимая легкость бытия», «Три цвета: синий», «Шоколад», «Копия верна», «Английский пациент», «Впусти солнце» и другие известные фильмы. Она обладательница «Оскара», «Золотого глобуса», «Золотого медведя», премий Каннского и Венецианского фестивалей. С мая 2024 года Бинош стала президентом Европейской киноакадемии.

Бенуа Мажимель начинал в фильмах французской «новой волны», снимался и в авторском кино, и в коммерческих проектах. В 2001 году за главную роль в фильме Михаэля Ханеке «Пианистка» Бенуа Мажимель получил приз Каннского кинофестиваля, и это прославило его. Зрители знают его по фильмам «Король танцует», «Цветок зла», «Подруга невесты», «Багровые реки» и многим другим. После триумфа в «Пианистке» в последние годы переживает новый взлет, и два года подряд получал премию «Сезар» как лучший актер – за фильмы “После меня” в 2021 и «Мучения на островах» в 2022.

В фильме играют талантливые молодые актрисы Галатея Беллуджи и Эммануэль Салиндже. Особенно отмечают критики 13-летнюю Бонни Шанье-Равуар которая играет Паулину – одаренную от природы девочку, которая попадает на кухню к Буффану.

Костюмы для фильма создала Чан Ну Йен Кхе, жена режиссера, которая сыграла в его вьетнамской трилогии главные роли, а затем занялась в кино своей основной профессией: художника-постановщика. Ее работа в качестве художника по костюмам в «Страсти Додена Буффана» была номинирована на премию «Сезар» – как и работа оператора Джонатана Рикбура, и художника-постановщика Тома Бакени.

«Я не припомню, кто за всю историю искусств умел портретировать еду в различных ее ипостасях – от свежо и остро благоухающих устриц до слоеного пирога с раковыми шейками – лучше учеников Рубенса, Снейдерса с Йордансом. А вот поди ж ты, Чан Ан Хунгу удалось их превзойти. Не хотелось бы ударяться в пошлость и сравнивать кулинарный процесс с созданием Сикстинской капеллы или Оды к радости, но это именно оно, друзья. Героя Мажимеля переполняет любовь – он глядит на грушу в вине с той же нежностью, что и на Бинош, принимающую ванну. Мир состоит из даров – пенного моря, цветущего сада, человеческого сердца. И за это миру стоит быть благодарным» – пишет Зинаида Пронченко, кинокритик в рецензии в The New Times

Фильм на французском языке, с субтитрами на русском.

Расписание показов:

Хайфа, 22.07.24, понедельник,19:00, «Синематека» Хайфа

Тель-Авив, 25.07.24, четверг, 19:00, Кинотеатр «Лев Тель-Авив»

Иерусалим, 28.07.24, 19:00, воскресенье, «Лев Смадар» Иерусалим

Раанана, 31.07.24, среда, 19:00, кинотеатр «Лев Раанана»

Заказ билетов – https://fn.kassa.co.il/announce/78813

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Все фотографии предоставлены проектом «Линия жизни. Израиль» с разрешения сети кинотеатров «Лев»