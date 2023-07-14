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Концерты

PianoFestArad – международный фортепианный фестиваль в Негеве 

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Верхнее фото – © Йоль Леви.  На фото – победитель 17-го фортепианного конкурса Артура Рубинштейна, канадский пианист Кевин  Чен

После того, как фестиваль PianoFestArad прошел с успехом в прошлом году, международный фортепианный фестиваль состоится в Араде нынешним летом снова. В нем примут участие ведущие пианисты как из Израиля, так и со всего мира, среди них – Нагино Маруяма из Японии, которая приобрела международную известность, став самой молодой участницей XVII Международного конкурса пианистов имени Шопена в 2015 году; обладатель первой премии конкурса (золотая медаль) Артура Рубинштейна Кевин Чен из Канады, Клаудиус Тански, Офра Ицхаки, Рон Трахтман, Ариэль Халеви, Шир Земель.
В программе фестиваля – концерты, мастер-классы, лекции, специальные семинары и обсуждения, открытые для широкой публики.
Гостей фестиваля ожидает также большой гала-концерт с участием оркестра Симфониетта Беэр-Шева и концерт победителей фестивального конкурса, дирижер Талия Илан.

27 июля – 3 августа, Арад

Международный фортепианный фестиваль PianoFestArad будет проходить в Араде во второй раз, его гостей и участников ждет неделя настоящего фортепианного праздника с участием пианистов мирового уровня как из Израиля, так и из других стран.
В программе фестиваля, который пройдет с 27 июля по 3 августа – концерты, мастер-классы, лекции и обсуждения, а также концертный конкурс, и все это, разумеется, открыто для широкой публики.

Вот только несколько концертов фестиваля:
– “Прелюдии и колокола”, сольный вечер открытия молодой пианистки Нагино Маруямы, обладательницы первой премии конкурса «Майен» во Франции,
– “Лист и Шопен”, сольный концерт в исполнении победителя фортепианного конкурса Артура Рубинштейна, канадского пианиста Кевина Чена.
– “Выше звуков и слов. Музыка Шумана и Брамса, двойной сольный концерт пианистов Рона Трахтмана и Ариэля Халеви,
– Двойной сольный концерт “Шуберт и Лист” пианистов Михаля Таля и Клаудиуса Тански,
– Гала-концерты – “Поколение будущего” с оркестром Симфониетта Беэр-Шева и концерт победителей фестивального конкурса, с дирижером Талией Илан.
В этом году в фестивале примут участие около 30 студентов, выдающихся пианистов, из Израиля, США и Европы, которые будут обучаться у десяти ведущих международных пианистов и педагогов, в числе которых: Фаблина Дуковска из Высшей музыкальной школы Манхэттена, Клаудиус Танский, профессор Университета Моцартеум в Зальцбурге, Паскаль Немировски из Королевской консерватории в Бирмингеме, всемирно известный пианист Пьер Риак из Франции, талантливая пианистка Шир Земель из Израиля, многократная победительница престижных международных конкурсов, и доктор Михаль Таль, пианист и педагог международного уровня – основатель фестиваля и его художественный руководитель.
Кроме того, в рамках фестиваля прозвучат лекции, в том числе: «О сонате Листа», лекция пианиста и исследователя Клавдия Танского, «Разговор об обучении, подготовке к концертам и конкурсам» международного пианиста и педагога Паскаля Немировски, а также дискуссия-обсуждение “Искусство преподавания и музыкального обучения в наши дни”, в которой примут участники второго фортепианного фестиваля в Негеве, преподаватели основных музыкальных школ мира, известные своими уникальными и прогрессивными методами преподавания фортепиано.
Цели фестиваля, как и в прошлом году – наладить связи между молодыми талантливыми музыкантами в Израиле и за границей, педагогами мирового уровня и артистами, которые уже известны в мире своей концертной деятельностью. Фестиваль в Араде также видит свою задачу в укреплении и развитии музыкального искусства на периферии, создании возможностей для выдающихся молодых музыкантов из более слабых социально-экономических слоев.

Подробная информация о покупке билетов: https://www.pianofestarad.com/
Вход свободный во все классы артистов, стоимость билетов на концерты – от 15 до 30 шекелей.

Текст и фото – по материалам пресс-релиза

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