Юрий Островский- Головаш. Выставка “Пластика стульев, пластичность времени”

11 сентября 2025 года

Галерея «Скицца». Иерусалим, ул. Кореш, 8.

Куратор галереи Марина Шелест

Текст – © Либи Розенталь

Персональная выставка «Пластика стульев, пластичность времени» стала первой после ухода (2025) художника, и серия, выбранная для экспозиции, конечно, не случайна. Это не только дань личной памяти о ярком художнике и неординарном человеке. Серия «Стулья» отсылает зрителя к 1990-м годам, когда она была написана, но не принадлежит этому времени. Выглядит актуальной и сейчас, не теряет остроты и точности письма. Это образец настоящего contemporary art. Почему?

Начнем со зрелищности, с того, что цепляет глаз и запоминается. В основе серии – простой приём/объект, который действует на зрителя прямо и не нуждается в объяснениях теоретиков. Так ясно выразить свои мысли, чувства, опасения и надежды через предмет – особый талант, дарованный совсем не каждому художнику. Один-единственный предмет мебели! Привычный, даже нарочито банальный. И это не сюжет со стулом, а именно стул, самостоятельный отдельный предмет.

Интересно, что графика Юрия буквально имитирует фотографию. В какой-то момент вы спрашиваете себя и присматриваетесь: не фотография ли это? Не играет ли изобретательный автор в композицию, в постановочные кадры? Нет, все же это графика, но таким способом художник как будто подчеркивает повседневность бытовых ситуаций, оставаясь в то же время на дистанции искусства. Исторически складывалось так, что фотография подражала живописи; поэтому очень известные мастера-новаторы в разные годы стали использовать противоположный прием. Среди концептуалистов можно вспомнить инсталляции Джозефа Кошута. А в традиционной живописи классическими признаны стулья и их символические значения на полотнах Ван Гога, Гогена, Сезанна, Матисса.

Но Юрий Островский-Головаш привносит в серию «Стулья» элементы графического дизайна, опыт, который он получил в начале карьеры. Позднее (2012) он иллюстрирует сборник стихов Ури-Цви Гринберга, и работы эти были столь высокого качества, что книга стала полноценным художественным альбомом.

Как же мы воспринимаем «Стулья» сейчас, в первой четверти XXI века? Ни много, ни мало, перед нами – метафора человеческой жизни. Общаться или остаться в одиночестве, быть в гармонии или смятении, играть по правилам или нарушать их, радоваться или горевать – в этом суть, а не в том, как украсить любимое кресло виньетками. Выразить себя, вдохновляясь пластиковым стулом – безусловно, смелый выбор. Отчасти зритель получает эффект комического и даже декоративного, и только потом задумывается и начинает сопереживать. Без пафоса, но с вниманием к ежедневному опыту каждого человека. Художник видит его через призму важных собственных решений, обобщений, реалий израильской жизни. Образ жизни практически на наших глазах превращается в метафору. Даже сам пластик, пластмасса как материал, отсылает нас к мысли о времени и бренности. Мебели, в частности, но и человека, и пространства, в принципе.

Юрий Островский-Головаш: «Совершив алию, мы с женой оказались в южном приморском городе Ашкелоне. Увидели там множество кафе и ресторанчиков на пешеходных улочках, и впервые – штабеля пластмассовых стульев разного цвета. Белые, черные, красные… Я увидел, что (сложенная) модульная схема создает определенный ритм, увидел ее компактность. С точки зрения художника я обнаружил суть стула, и она поразила меня.

В 1993 году мы переехали в деревню художников Са-Нур в Северной Самарии. Ближайшим городом для нас стала Нетания, место курортное и туристическое. И застолья здесь были еще более впечатляющими, чем ашкелонские. Так рождалась идея воспеть стул.Складированные вертикально, они были для меня образами пирамиды, Пизанской и Вавилонской башен, лестницы Иакова. Горизонталь напоминала о переговорах. А иногда я видел радугу, или хаос, народ Израиля или игру в футбол».

Впервые серия была показана в1993 году в Тель-Авивском доме художника, позже, в 2007 году в Кнессете, затем в Са-Нуре и в Аудиториуме (Хайфа).

