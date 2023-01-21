Выставка Натальи Гончаровой-Кантор “Но в каждом слове будет некий знак”, посвященная памяти Иосифа Бродского

24 января 2023 г. в Иерусалиме в галерее “Скицца” состоится открытие выставки Натальи Гончаровой-Кантор “Но в каждом слове будет некий знак”, посвященной памяти Иосифа Бродского. Выставка продлится до 1 февраля 2023 года.

Куратор выставки Марина Шелест: « Это не первая выставка художницы, посвященная поэзии Бродского. Серии графических листов, представленных здесь, является частью ее большого проекта, связанного с творчеством Поэта. Большая часть из этих работ вошла в авторский альбом “Созвучие”, который также будет представлен на выставке. Основная часть экспозиции – серия работ к поэме “Исаак и Авраам”. Однако эти листы не являются иллюстрациями, задача, которую решает художница, гораздо глубже – передать поэтическое состояние и образное пространство текста, выстроить визуальный диалог художника с поэтом».

Константин Кравцов (поэт, эссеист, лауреат премии журнала “Новый мир”, лауреат премии А. Белого): “Наталья Гончарова-Кантор не проиллюстрировала ни одно из стихотворений Иосифа Бродского в том смысле, в каком понималось это благородное занятие раньше. Она рассказала о своем. Рассказала с той откровенностью, без которой вообще не следует заниматься искусством, рассказала настолько драматично, настолько ярко, что в моем сознании эти стихи и эти “иллюстрации” соединились раз и навсегда”.

Наталья Гончарова-Кантор: « Я искала визуальное созвучие к поэзии Бродского, мне хотелось, чтобы стихи, любимые мною, продолжили поэтическое звучание и в рисунках, которым также свойственна «смена красок». Для того, чтобы передать динамику и ритм длинных стихотворений, уникальных по своей семантике, я выбрала определенную структуру этих графических серий: чередование листов с изображением более объемным и фигуративным с листами более абстрактными, свободно колористическими.

Освобожденное пространство обладает особой плотностью, позволяет передать поэтический воздух и оставляет место для текста, а чередование фигуративных листов с более абстрактными отражает поэтический ритм.

В поэме « Исаак и Авраам» предметность материального мира получает особое смысловое наполнение, приобретает значение символа: “Но в каждом слове будет некий знак”. Мне было необходимо выявить первообраз, найти тот самый графический знак, который соответствовал бы слову. Метафоричность текста настолько интенсивна, что меня вел мощный поток состояний и поэтических образов.

Поскольку я живу на земле, окруженной пустыней, её реалии и энергетика оказали влияние на язык этой серии. Образы куста, разросшегося до кровеносной системы бытия, морей песка, бесконечных холмов…

Вообще образ пустыни – также экзистенциальная субстанция. Через пустыню проходит путь Авраама к получению Обетования, сорок лет длятся скитания по пустыне еврейского народа. И через внутреннюю пустыню проходит также каждая человеческая душа в период испытаний.

Тема напряженного, казалось бы, бесконечного пути, приближающего к развязке, которую трудно принять, ощущение предельного сгущения тьмы, через которую должен проявиться свет, мне хотелось выразить и в тональном решении этой серии, и в её пространственной динамике.

Происходит прорыв, трансформация, преображение реальности. И последние две работы решены совсем в другой, светлой гамме.

Сейчас, в это трудное для мира время, тема жертвы звучит особенно остро, получает резонанс в страшных событиях военной хроники.

И очень хотелось бы отмены приговора – той жертвы, которую приносит сейчас Украина, а также угрозы всему человечеству, которую, как мне кажется, ощущают многие. Мы ожидаем скорейшего преображения – изменения мира к лучшему, чтобы можно было вслед за Авраамом услышать заветные слова: “Открой глаза, здесь смерти нет в помине”!

31 января в 19:30 состоится литературный вечер, связанный с этой выставкой “Но в каждом слове будет некий знак”. В нем примет участие исследователь творчества Иосифа Бродского литературовед Елена Твердислова, а также переводчик поэзии Бродского на иврит Яков Лах.

Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза