Подарите себе «Счастливый день»!

Новостные ленты, рутина будней и паутины однообразных повседневных задач, подвиньтесь! Грядет «Счастливый день» – жизнеутверждающий спектакль молодых украинских актеров, который будет представлен в Израиле уже в октябре.

Украинская комедия о любви

Новая романтическая комедия продолжает свое триумфальное шествие по миру: «Счастливый день» ждут в Испании и Франции, а зрители Бельгии, Польши, Латвии и Нидерландов уже оценили динамичный сюжет, юмор и чувственность постановки. Теперь пришел черед израильской публики насладиться эмоционально насыщенной историей любви со счастливым концом. А начинается все с неразберихи – накануне свадьбы пропадает жених, а невеста почему-то начинает поиски в квартире его бывшей жены, – интрига и чувства, чувства, чувства, которые порой так сложно выражать, особенно мужчинам.

История, которая могла бы произойти с каждым, настолько близка переживаниями любому человеку, который хоть раз был влюблен, что принимается на ура даже если украинский не является для него родным языком. Стоит пояснить, что постановка идет на украинском языке с синхронным переводом на русский.

Дарить надежду и радость

Создатели спектакля и исполнители ролей – звезды нового поколения, известные и состоявшиеся, хотя и молодые украинские артисты театра и кино. Энергичные, целеустремленные супруги Михайло Пшеничный («Ученица чародея», «Я знаю твои секреты», «Рецепт любви», «Раненое сердце») и Любава Грешнова («Треугольник судьбы», «Дом с лилиями», «Возвращение», «Чужое счастье»), а также их коллега талантливая, яркая Катерина Кузнецова («Вампиры средней полосы», «Знахарь», «Кухня») имеют большой опыт съемок в фильмах и участия в театральных постановках как в России, так в Украине. За плечами каждого из них не менее пятидесяти ролей первого и второго плана.

Артисты после февраля 2022-года покинули Россию в знак поддержки Украины. Сейчас они живут и работают в Европе, оказывая посильную помощь родной стране, передавая часть гонораров для обеспечения нужд пострадавшим от обстрелов российской армии. Спектакль «Счастливый день» не станет исключением.

К комедийному жанру на фоне трагических событий последнего времени артисты пришли сознательно, проанализировав потребности и реакции зрителей.

Михайло Пшеничный: «Мы с начала войны выступали с детскими спектаклями. И видели, какую радость это дарит зрителям. Пусть ненадолго, но дарит радость. Люди выходят после спектакля, и идут гулять семьей в радостном настроении. Это очень важно. Поэтому я искал именно такую пьесу уже для взрослой публики –с хорошим посылом, с настроением. Мне кажется, что это правильно в сегодняшней ситуации».

Любовь на сцене и в жизни

Создатели постановки уверяют, что пьеса укрепляет семейные отношения, в том числе и отношения самих артистов, исполняющих главные роли. Как известно, совместная работа над одним из фильмов (точнее – фильм «Невеста моего друга») сделала Любаву и Михайло одной из самых красивых и успешных пар среди артистов молодого поколения, чья любовь родилась именно на съемочной площадке.

Поэтому спектакль «Счастливый день» понравится и супругам, давно состоящим в браке, и парам на стадии встреч, и недавно обрученным, кому только предстоит рука об руку войти в семейную жизнь, полную как рутинных, так и удивительно выдающихся событий.

Подарите себе счастливый день – прекрасная актерская игра, легкий флирт и романтика, интригующие повороты сюжета, танцевально-музыкальные номера и забавные шутки позволяют забыть о ежедневных делах, погружают в атмосферу наслаждения и долгожданного счастья – в любви, в спокойствии, в мире.

Гастрольный тур спектакля «Счастливый день» пройдет в Израиле с 18 по 23 октября.

· 18 октября – Нетания, Аудиториум Арика Айнштейна, начало 20:00;

· 19 октября – Хайфа, «Раппопорт»; начало 20:00;

· 21 октября – Ашдод, зал «Дюна», начало 20:00;

· 22 октября – Ришон ле-Цион, зал «Мофет», начало 20:00;

· 23 октября – Петах-Тиква, зал «Шарет», начало 20:00.

Заказ билетов на сайте www.cruiseinter.com или по телефону: 03-6960990

Организатор гастролей спектакля «Счастливый день» в Израиле — Марат Лис и компания Cruise International.

Фото: Михайло Пшеничный

Фотографии предоставлены организаторами гастролей.