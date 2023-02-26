Анастасия Стоцкая, Александр Песков и Владимир Минкин в мюзикл шоу «Стиляги»

Любите ли вы мюзиклы? С этим ярким и впечатляющим жанром справляются только суперпрофессионалы. Потому что поклонников этого жанра не обмануть – без отличных вокальных данных, умения двигаться и привлекательной внешности в мюзикле невозможно состояться.

В разгар весны израильскую публику ждет мировая премьера Мюзикл- шоу «Стиляги» с тремя признанными звездами этого блестящего мира – мира мюзикла.

Три звезды

Когда мы говорим «мюзикл», сразу вспоминается АнастасияСтоцкая, буквально проснувшаяся знаменитой после «Чикаго». Мастерство и обаяние Анастасии отныне украшают любое представление. Сегодня в ее послужном списке звездные роли в таких постановках, как «Zorro», «Поющие под дождем», «Нотр Дам деПари», «Летучий корабль», «Кабаре», а также совсемнедавнийхит – мюзикл «Шахматы», который своим успехом вомногом обязан Анастасии Стоцкой.

Искусного мастера перевоплощения Александра Пескова можно не представлять, его номера заставляют смеяться до слез, он знаком многим из нас по пародиям на образы российскихартистов. Кроме того, король пародий Александр Песков создал яркие образы таких мировых звезд, как Эдит Пиаф, Чарли Чаплин, Мэрлин Монро.

Имя певца и шоумена Владимира Минкина хорошо знакомо израильтянам. Настоящий человек-праздник, он в последние годы радует нашу публику участием в интереснейших постановках, а его роль Мишки Япончика – уже практически классика жанра.

Итак, в шоу «Стиляги» примут участие три ярких звезды, каждая из которых может украсить любое шоу, но втроем они способны создать нечто феерическое, достойное бродвейской сцены.

«Стиляги» – от слова стиль

Итак, весна, пора обновления, цветения и поиска вдохновения. Шоу «Стиляги» как нельзя лучше соответствует этому времени года – атмосфера легкого флирта, сюжетная интрига, которая сохраняется до финала, музыка и юмор, который добавляет весеннего настроения.

Залог успеха шоу «Стиляги» – потрясающие мастера своего дела, исполнители главных ролей – Анастасия Стоцкая, Александр Песков и Владимир Минкин. Их сценический стиль, одновременно узнаваемый и каждый раз новый: они способны и удивлять и радовать одновременно.

А когда таланты артистов обрамлены в великолепное танцевальное шоу, а музыкальное сопровождение осуществляется живым звуком – и не просто ансамблем, а оркестром, дополняют визуальный ряд шикарные сияющие костюмы, яркие декорации и 3D-спецэффекты, – все это создает концерт в новом жанре «мюзикл-шоу», которое смотрится на одном дыхании. Удовольствие от просмотра на высшем уровне обеспечено!

Афиша выступлений:

28 апреля – Беэр-Шева, Центрсценическихискусств, зал 1, 20:00 ;

29 апреля – Кармиэль, Гехаль а-Тарбут, 20:00;

30 апреля – Нетания, Гехаль а-Тарбут, Аудиториум, 20:00;

1 мая – Тель-Авив, театр«БейтЛесин», зал«Дизенгоф» 1, 20:00;

2 мая, Кирьят-Моцкин,Гехаль а-Театрон, 20:00;

3 мая – Ашдод, матнас«Дюна-Юд»,20:00;

4 мая – Ашкелон, Центрконгрессов, зал C,20:00.

Заказ билетов в кассе Браво: https://bravo.israelinfo.co.il/announce/74039 или по телефону: *3221

Фото: Артур Розенгурт

Фотографии предоставлены организаторами гастролей.