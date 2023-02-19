Pop-up Театр | Семен Александровский | Спектакль «Топливо» | Единственный показ

Тель-Авив, Центр Сюзанн Деллаль, четверг, 2 марта, 20:00

Документальный спектакль «Топливо» по пьесе Евгения Казачкова в постановке Семена Александровского про мечту в традициях TED Talk

Спектакль занимается исследованием сознания современного человека.

В основе постановки лежит интервью с известным IT-предпринимателем, создателем электронных словарей Lingvo и зачинателем флешмобов в России Давидом Яном. Сегодня его компания ABBYY – ведущий мировой разработчик лингвистического программного обеспечения и исследований в области искусственного интеллекта.

Документальный текст открывает театру возможность сфокусироваться на внутреннем мире человека, на драматургии его жизни. Герой спектакля рассказывает о поступлении на физтех, об авантюре с первым электронным словарем, о том, как жизнь профессиональная запараллелилась с личной.

На выходе получается история о поиске смысла жизни, о жажде бессмертия, о том, как изменить мир к лучшему.

Спектакль «Топливо» основан на беседе с нашим современником, физиком и известным IT-предпринимателем. Давид Ян – основатель компании ABBYY, получившей мировую известность благодаря электронным словарям ABBYY Lingvo и программе распознавания текстов ABBYY FineReader. Сегодня компания разрабатывает технологии искусственного интеллекта для решения задач бизнеса.

Пьеса «Топливо» Евгения Казачкова получила Первую премию на фестивале «Текстура-2013» (Пермь). Читку пьесы на фестивале представлял Семен Александровский. Создание пьесы о Давиде Яне было инициировано в рамках продолжения проекта “Человек.doc” Эдуарда Боякова.

Евгений Казачков: “Советский ребенок из Еревана, сын китайца и армянки, выпускник Физтеха, долларовый миллионер принес в Россию флэшмобы в их изначальном художественном смысле и бегал от ментов ради красивого незабываемого момента.

Мы говорили о учебе, науке, бизнесе, любви, искусстве и преодолении тяжелейших личных кризисов.

Из этих разговоров родилась пьеса, её поставил Семен Александровский. Получился мотивирующий спектакль «Топливо» в духе TED-talk о том, где находить силы, когда мир вокруг резко меняется, а ты меняешь сферы деятельности, страны и представление о самом себе”.

Спектакль много лет шел в Москве и Петербурге и получил признание театральных критиков и любовь зрителей.

2 марта 2023 в Тель-Авиве состоится единственный показ «Топлива» в центре Сюзанн Деллаль.

Создатели спектакля:

Семен Александровский

Режиссер. Создатель и идеолог Pop-up Театра. Один из ведущих театральных режиссеров России. Соавтор и участник проекта «Группа юбилейного года» в Театре на Таганке. Выпускник СПбГАТИ (мастерская Л.А. Додина). Работает исключительно с современной драматургией и документальным материалом. Поставил более 20 спектаклей в Санкт-Петербурге, Москве, Минске, Новосибирске, Барнауле, Канске, Прокопьевске, Красноярске, Челябинске, Абакане. Работает с европейскими театрами (Vabalava, Таллинн; Lappeenranta city theatre, Финляндия). Номинант Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» (2014, 2015, 2016). Лауреат фестиваля «Ново-Сибирский транзит» (2012, 2014), Лауреат фестиваля «Текстура» (2012), Лауреат фестиваля «Прорыв» (2012) в номинациях «лучший режиссер».

Евгений Казачков

Сценарист, драматург, преподаватель. Автор Арт-директор и со-организатор фестиваля молодой драматургии «Любимовка».

Максим Фомин

Актер, выпускник СПбГАТИ (мастерская Г.М. Козлова), актер театра Мастерcкая. Признан лучшим молодым актером Санкт-Петербурга премией «Прорыв» в 2015 году.

Философ, публицист, писатель Александр Секацкий о спектакле: «Режиссер-постановщик спектакля и актер Максим Фомин отнюдь не ограничиваются передачей определенной позиции: благодаря умелым, точечно применяемым визуальным и аудио-эффектам перед нами возникает полноценный художественный мир, где воссоздано множество чувственных оттенков — от мягкого юмора до ощущения жесткости этого мира, с которой приходится считаться любому таланту, каким бы удачливым он ни был».

«Параллели между голливудской картиной об основателе Apple и камерным спектаклем о создателе ABBYY, появившимися практически одновременно, вполне очевидны: оба проекта прочат на место героя нашего времени IT-предпринимателя»| Ведомости

«Так содержание спектакля незаметно становится его формой, и наоборот – “Топливо” превращается в ленту Мебиуса. Впрочем, можно не обращать внимания на то, как это сделано. Просто наслаждаться умным актером и его остроумным, отточенным монологом» | Коммерсант

«”Топливо” – не просто рассказ программиста, изобретателя, self-made man, это еще и ощущение ветра перемен. Ключевые моменты личной истории Давида Яна – штрихи к портрету десятилетия на сломе эпох…» | Театрал

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1318441975550044

Заказ билетов: https://snob.kassa.co.il/announce/74501

Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Фото – © Виктор Дмитриев