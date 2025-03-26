«Потерянное зеркальце» группы СБПЧ

Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза. Верхнее фото- © Евгения Онегина

Группа СБПЧ и Олег Глушков представляют полный надежд и приключений музыкальный спектакль «Потерянное зеркальце» по мотивам одноименной аудиосказки.

В 2021 году на всех стриминговых сервисах была представлена музыкальная аудиосказка «Потерянное зеркальце», написанная по мотивам одноименного произведения писателя и художника Павла Пепперштейна. Ее авторами выступили создатель и солист группы СБПЧ Кирилл Иванов и театральный режиссёр, хореограф-постановщик Олег Глушков.

Два года спустя, 15 ноября 2023 года, сказка получила театральное воплощение на сцене города Лимасол, Кипр. Режиссер постановки – Олег Глушков, художественный руководитель – Кирилл Иванов. На сегодняшний день спектакль «Потерянное зеркальце» был показан уже 25 раз в 15 городах и 11 странах мира таких как Армения, Грузия, Сербия, Чехия, Польша, Германия, Нидерланды, Испания, Кипр, Эстония и Финляндия.

26 и 28 апреля спектакль будет, наконец, представлен в Израиле – в Хайфе и в Тель-Авиве.

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«Потерянное зеркальце» – ностальгический и полный надежд музыкальный спектакль для всех живых существ (от 6 до 96 лет!) в двух действиях с антрактом. Это сказка о приключениях ручного зеркальца с осколком звезды на рукоятке. Оно ускользает от воров и бродяг, ведет беседы с Трюмо и Русалкой-профессором, попадает в плен Птицы-ныряльщицы, всегда оказываясь в самых неожиданных местах. И, конечно же, зеркальце волшебное: оно отражает радости и переживания, отчаяние и надежду, отторжение и любовь, и помогает своим обладателям увидеть осуществление больших и невозможных желаний – даже полета в космос. За время своих странствий и приключений Зеркальце и зрители узнают много нового о себе и окружающем мире – о существовании шоколадного зоопарка, сосисочного ридикюля, котят-садовников и многое другое. И главную истину – необязательно быть волшебным, чтобы с тобой приключилось что-то волшебное!

Все действие постановки разворачивается на фоне видеодекораций с иллюстрациями Павла Пепперштейна. Музыка к «Потерянному зеркальцу» написана группой СБПЧ – это знакомый слушателям аудиосказки материал, а также композиции, созданные специально для спектакля. Они будут исполнены артистами постановки вживую.

К своим ролям вернутся и обретут новые Евгения Борзых, Александр Гудков, Марина Васильева, Стас Астахов и Кирилл Иванов. Пополнят ансамбль артистов Серафима Гощанская и Доминик Мара.

Кирилл Иванов, автор пьесы и спектакля «Потерянное зеркальце»: «Когда мы с Олегом Глушковым писали пьесу по мотивам рассказа Павла Пепперштейна, то мечтали когда-нибудь сделать постановку. И уже тогда Олег, театральный режиссер, начал придумывать и обсуждать со мной идеи, которые стали основой спектакля. Благодаря счастливому случаю и нашему продюсеру Жене Мамедовой мы наконец поставили сказку. Это парк аттракционов: и для детей, и для взрослых, с удивительными актерами, песнями, танцами, абсурдом, самоиронией и сюжетом – то захватывающим триллером, то нежной историей взросления. Мне хочется верить, что спектакль получился ни на что не похожим».

Евгения Мамедова, генеральный продюсер постановки: «Это проникновенная история для всех и о каждом, рассказанная театральным, метафорическим, но всем понятным языком. Каждый из нас бывал потерянным зеркальцем, которое отражает многое, чтобы однажды найти себя настоящего. Проект ориентирован на зарубежного зрителя – номадов, разлетевшихся по миру, и их семей. Он дает почву для диалога поколений – детей увлекает, подростков – забавляет, а взрослых – утешает. Для меня особенно важно, что благодаря спектаклю можно прикоснуться к той бытности, которая для многих сейчас осталась позади. «Потерянное зеркальце» – это кусочек дома и детства. Мне кажется, сейчас всем нам, говорящим на русском языке и разбросанным по миру, нужна актуальная сказка о поиске и обретении».

Работа над постановкой длилась более полутора лет. В создании приняли участие более 30 человек из стран Европы и СНГ: режиссеры, декораторы, художники, сценаристы, музыканты, актеры, звукорежиссеры и другие. Их голоса, как и ваши, действительно существуют.