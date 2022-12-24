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Встречи и лекции

«Пугало». По ту сторону реальности

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АНУ – музей еврейского народа в партнерстве с книжным магазином «Бабель» и фондом НАДАВ представляет девятый вечер киноклуба «Своими глазами».

29 декабря своими глазами на большом экране можно будет увидеть фильм Дениса Давыдова «Пугало».

«Пугало» – очень необычная картина, снятая в Якутии на якутском языке. Фильм, признанный на многих международных фестивалях лучшим фильмом 2020-го года.

Также призы за лучшую женскую роль получила актриса, сыгравшая главную героиню.

Сюжет «Пугала» прост. Классический юродивый, которого, а точнее, которую, все обходят стороной – знахарка и отшельница. Ее ненавидят взрослые и боятся дети, но если случилась беда, она — единственный шанс на спасение. В ее силах излечить от бесплодия или помочь смертельно раненному. Для героини ее дар — проклятие, за которым скрыта личная страшная тайна, но именно она и заставляет Пугало помогать людям снова и снова.
Зритель, впервые попавший на якутское кино, стоящее особняком в российском кинематографе, до самого конца фильма часто не может поверить в то, что происходящее на экране – постановка, вымысел, придуманный и созданный не авторами-документалистами.
Режиссер «Пугала» Дмитрий Давыдов — один из лидеров арт-кино в Якутии. В прошлом школьный учитель, ныне – директор сельской школы, Дмитрий снимает фильмы по собственным сценариям в свободное от работы время, укладываясь в самые короткие сроки от 10 до 15 дней и в самые минимальные бюджеты. Заглавную роль исполнила Валентина Романова-Чыскыырай — этнопевица Театра эстрады Якутска и заслуженная артистка республики Саха.

Кинообозреватель Андрей Карташов написал о фильме: «Действительность «Пугала» — серо-белесая, выцветшая, что соответствует положению его героини. Она живет на границе миров, и нижний мир духов как будто просачивается в срединный мир людей, лишая его красок, тепла и человечности. В особенности это касается собственного жилища Пугала — полутемного, полуобжитого, во всем неопределенного. Так, кажется, и должно выглядеть «тонкое место», где соприкасаются разные уровни реальности».

Показ «Пугала» в киноклубе «Своими глазами» – возможность увидеть и почувствовать то самое «тонкое место», почувствовать стык разных миров и реальностей.

19.00 – бокал вина
19.30 – начало показа
20.45 – открытое обсуждение, которое проведет Рома Либеров.

АНУ – Музей еврейского народа, ул. Клаузнер, 15, Тель-Авив.
Билеты: cutt.ly/C-Club

Текст и фото – по материалам пресс-релиза

 

 

 

 

 

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