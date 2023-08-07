Путешествия по вади. Новые выставки в Художественном музее Хайфы

Верхнее фото: דן בלילטי, חזירים, 2021. Дан Балильти. Кабаны

Август 2023. Три новые выставки : “(ואדי / وادي / “Вади (Wadi) | “Хореография сопротивления” |Яро Варга: “Истории о путешествиях по земле“

Три новые выставки в Художественном музее Хайфы отправляют посетителей в путешествие, которое начинается с местной истории — хайфских вади, протестов и демонстраций в Израиле, и писателя–мифолога Карла Мая, — и продолжается темой экологических и политических проблемам, которые простираются вне границ места и времени.

Новый выставочный сезон в Художественном музее Хайфы исследует особую топографию Хайфы, глобальные экологические и социальные вопросы. Местные локальные особенности являются отправной точкой для новых работ художников и дизайнеров из Израиля и всего мира, работ, которые также отражают приверженность современных авторов актуальным экологическим и политическим проблемам, остро стоящим перед обществом на данный момент. Выставки предлагают поразмышлять о процессе создания искусства и городской среды, в которой живет человек, а также о наших отношениях с природой и нашем месте в политической системе как гражданина.

“(ואדי / وادي / “Вади (Wadi).

Вади Хайфы с трех точек зрения: материальной, ментальной и точки зрения нашего будущего

Главной экспозицией текущего выставочного сезона, занимающей весь второй этаж музея, является “Вади”. Термин “вади”, который используется в арабском, иврите, русском и английском языках, относится к геологическому явлению, но также является неким state of mind, то есть ментальным состоянием для жителей Хайфы, – этим термином называют состояние кратковременной передышки от рутины и проблем. В то же время вади – это сложная экосистема мира животных и растений, которые существуют как параллельный мир наряду с повседневной жизнью горожан.

Выставка Вади представляет различные “вади-города” и посвящена тому, как вади формирует геологические и городские слои, и в то же время определяет культурные границы и является средой обитания природных и антропогенных явлений, стирающих условности между человеческим и нечеловеческим. Такие локальные явления мобилизуются на выставке для более широких разговоров об окружающей среде и городском поселении, о человеке, животных, и обо всем, что между ними.

Художники и дизайнеры из Израиля и других стран были приглашены музеем, чтобы представить свою интерпретацию разнообразных ситуаций, которые создает вади, а также новую экосистему, в которой возможно сосуществование растений, животных и людей в эко гармонии. Наряду с работами из музейной коллекции на выставку прибыли 13 новых произведений искусства. Среди них посетители смогут найти Themis-Wadi, – аватар Вади-Сиаха, созданный студией Miescher-Trexler (Вена), состоящий из растений и животных, характеризующих вади и спроецированных на искусственный камень. Камень был создан художниками из материалов, взятых от самого вади. Аватар на выставке произносит критический текст, написанный журналисткой Нетой Ахитов, в котором экосистема вади заявляет о своих правах.

Еще одна новая работа — «Эпидермис» художницы Эллы Литвиц, которая создала топографический массив вади из жестяных листов, которые используются на строительных площадках.

Также на выставке представлен один специальный проект, для которого пещера кармелитов в Вади-Сиах, постоянно закрытая с 1980-х годов, была открыта всего на 9 часов, — это “пещера Элиша”, видеоработа художницы Нетты Лаупер. Лаупер разместила камеру внутри пещеры и записала диких животных, бродящих вокруг.

В галерее BFAMI для всей семьи, посвященной развлечениям для детей, выставлен поезд Вади, спроектированный Талем Эрезом и Цви Сахаром. В сочетании со встроенными архитектурными элементами и проекциями интерактивной фотографии в режиме реального времени пространство предлагает всей семье опыт проектирования городского пространства и наблюдения за его оформлением как бы из окна поезда.

Куратор выставки “Вади” Дэн Хендел: «После того, как я предложил в качестве темы для выставки вади, я стал все больше погружаться в эту тему, и постепенно понял, в чем сила этой выставки. Тема вади, с одной стороны, очень локальна: каждый вади — это маленький и неповторимый мир, который во многом отличается от соседнего вади, или от вади, которых нет на Кармэле; с другой стороны, вади поднимают вопросы жизни рядом с природными системами и внутри них, – это бросает вызов многим нашим базовым человеческим представлениям о «правильном» порядке в мире».

Участвующие артисты : Саид Абу-Шакара, Мааян Эликим, Таль Эрез, Дан Белилти, Цуф Бен Давид, Гиль Бар, Хишам Барада, Флориан Хольцер, Нета Лауфер, Элла Литвиц, Эли Магазинер, Студия Мишер-Трекслер, Эйтан Ман, Гили Марин, Цви Сахар, Рони Азгад Хамбургер, Studio Paz, Дор Кадами, Амалия Шем Тов, Алон Шарид

Куратор : д-р. Дэн Хендел

“Хореография сопротивления”

Действия тела во время протеста — локальный и универсальный взгляд

Групповая выставка «Хореография сопротивления» исследует протестный Израиль в течение последних шести месяцев в совокупности со вневременными характеристиками гражданского сопротивления, которые получают различные выражения в виде мимики и жестов в зависимости от времени и места.

На выставке представлены три работы художников из других стран, которые посвящены универсальному набору телодвижений во время протеста и их эмоционально-ментальному происхождению. Özlem Günyol & Mustafa Kunt, пара турецких артистов, живущих во Франкфурте, представят работу «На сцене» — видео танцора, чьи положения тела в танце основаны на фотографиях уличных протестов, собранных артистами. Кроме них, на выставке будут показаны работы двух немецких художниц, Анны Витт и Кете Кольвиц, которые также посвящены протесту и телу протестующего.

Наряду с тремя международными работами д-р Коби Бен-Меир, главный куратор Художественного музея Хайфы, решил представить четыре серии из четырех значимых протестов в истории Израиля: протест Вади Салиб, в котором жители Вади протестовали против лишений и дискриминации, запечатленный в фотографиях Оскара Таубера и выпусках легендарного журнала «Этот мир» (1959); демонстрация «Мир сейчас», призывавшая следственною комиссию к пересмотру дела Сабра и Шетила в фотографиях Верди Каханы; демонстрация, во время которой был убит Эмиль Гринцвейг, (1983 г.); и Hitnatkut (2005 г.), в котором противники протестовали против эвакуации поселений из сектора Газа и северной Самарии, в новой звуковой работе, созданной дизайнером саундтреков Ротемом Дрором по заказу музея. Дрор разобрал и снова собрал звуки, взятые из местных новостных сообщений того времени, в произведении, которое контрастирует между крайними состояниями гнева и религиозной трансцендентностью.

Четвертая серия – это новая серия работ, заказанная известному фотографу Авишаг Шаар-Ишув для выставки, посвященной протесту, проходящему в последние месяцы в Израиле, протесту, который является самым продолжительным и наиболее фотографируемым в истории Израиля. Для создания этой серии Авишаг отходит от позиции фотожурналиста, а также от привычных героических образов протеста в пользу сложных портретов личностей. С позиции автора основой протеста являются женщины и мужчины, выбравшие совместное шествие и этот взгляд дал возможность запечатлеть широкий спектр эмоций, отражающихся на лицах и телах протестующих.

Каждая из серий работ на выставке имеет свой особый контекст времени и места, через который можно проследить трансформации в области репортажной фотографии и технологии, лежащей в ее основе. Вместе они касаются вопросов характеристик “тела протестующего”, таких как мимика, жесты, которые обладают силой противодействовать существующей ситуации и изменять ее, а в своих руках они несут ценности свободы и демократии.

Участвующие артисты : Özlem Günyol & Mustafa Kunt, Ротем Дрор, Анна Витт, Оскар Таубер, Верди Кахана, Кете Кольвиц, Авишаг Шаар-Ишув.

Куратор : д-р. Коби Бен-Меир

Яро Варга: “Истории о путешествиях по земле”

Новый взгляд на воображаемые приключения писателя Карла Мэя

Персональная выставка художника-новатора из Праги Яро Варга. Варга совершил три визита в Израиль, во время которых его особенно заинтересовал другой европейский путешественник, посетивший Израиль, — немецкий писатель Карл Мэй, посетивший в Хайфу в 1899 году.

Мэй был одним из самых читаемых писателей конца 19 века и на протяжении всего 20 века. Его книги воспламеняли воображение поколений детей во всем мире благодаря описанию приключений в далеких уголках мира таких героев, как Винту, вождь Апачи на Диком Западе, и Кара бен-Немси в Северной Африке…

Варга, приехавший в Хайфу примерно через 120 лет после Мэя, вернулся к героям книг своего детства и задумался о фантастическом качестве, предполагающем созерцание незнакомого места. В своей работе Варга оборачивает книги Мэя в новую обложку, сделанную вручную, что добавляет им слои фантазии. Ленты видеороликов и 16-миллиметровые фильмы, снятые по произведениям Мэя, превратились в масштабную и образную конструкцию. В своей работе Варга создает новый взгляд на различие культур, пространство и время и создает новое воображаемое место.

Художник : Яро Варга (род. 1982, Требишов, Словакия; живет в Праге)

Куратор : д-р. Коби Бен-Меир

Выставки продлятся до 1 января 2024 года

Хайфский художественный музей | улица Шабтай Леви, 26, Хайфа | тел. 04-6030800 | https://www.hma.org.il/ | https://www.instagram.com/haifamuseums_ru/

Часы работы: воскресенье, вторник, среда с 10:00 до 16:00.

Четверг 10:00-18:00

Пятница 10:00-14:00

Суббота: 10:00-16:00

Ближайшие экскурсии по выставкам на русском языке – 26 августа, суббота, в 11:30 и в 13:00.

Подробности – https://fb.me/e/1ptEVrSM8

Спонсоры выставок:

Выставка «Вади» – Австрийский культурный форум, Тель–Авив, Ассоциация друзей музеев Хайфы, Британские друзья художественных музеев Израиля BFAMI.

Выставка «Яро Варга: рассказы о путешествиях по земле» – Словацкий совет искусств и Словацкий институт в Иерусалиме.

Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Предоставлено пи-ар отделом Художественного музея Хайфы