Режиссерский балет на сцене Оперы

Текст – Вадим Малев. Верхнее фото – by Udi Hilman

В кино режиссерские версии – самые интересные. Очень часто студия не дает режиссеру право принимать решение об окончательном монтаже. Вот так был угроблен в США гениальный фильм «Однажды в Америке». Для проката фильм был урезан до 139 минут, причём все сцены были перемонтированы в хронологическом порядке, что убило замысел режиссёра и рассеяло содержательно важную для фильма ауру неопределённости. В эту версию не вошли ни встреча постаревших «Лапши» и Деборы, ни исчезновение Макса за мусорной машиной. Эмоциональная составляющая уступила место смакованию насилия. В этой версии фильм провалился в прокате и получил разгромные отзывы в прессе. А Коппола сумел добиться, чтобы зритель нарялу со студийной версией великого «Апокалипсиса» была и его, режиссерская версия, которую он всячески продвигал.

Но может ли быть режиссерская версия в балете? Конечно, и как раз вчера мне довелось попасть на спектакль Рами Беэра именно с таким названием «Режиссерская версия». Знаменитому Кибуцному ансамблю исполнилось уже 50 лет, и спектакль «Режиссерская версия» посвящен именно этой даты. Это как бы итог полувековой деятельности ансамбля. В нем заново воссозданы не фрагменты, а точнее сказать переосмысление всего лучшего, что было создано труппой за 50 лет.

Спектакль, как андерсеновское зеркало из «Снежной королевы» разбилось на множество осколков и знаменитый Рами Беэр собрал из осколков отменный спектакль. Короткий, но невероятно стремительный и очень насыщенный. В спектакле, который смотрится на одном дыхании, царит цирковая и красочная атмосфера, словно Беэр смешал все кинематографические и театральные жанры и выплеснул их на сцену. Танцоры в клоунских колпаках ходят по сцене с воздушными шарами, персонажи напоминают героев немого кино и даже метлу Микки Маус – ученика чародея из диснеевской «Фантазии». В «Режиссерской версии» задействовано множество идей – трогательных и сильных, и потому невозможно не оценить творческий замысел Рами Беэра, который в данной постановке напоминает дирижера оркестра, руководящего своими танцорами – музыкальными инструментами.

Танцоры носятся по сцене в таком невероятном темпе, что кажется это просто невозможно – и они сейчас просто упадут. Они по очереди и группами вываливались из левой кулисы, делали несколько впечатляющих па в запредельном темпе и скрывались в правой кулисе, с тем, чтобы через несколько секунд проделать движение в обратном направлении.

А посреди всего этого многогранного действия Беэр использует строки стихотворения Давида Авидана «Ривьера» из сборника «Личные проблемы»:

Кайц хам, кайц хам,

Шуаль шоте,

Хамор хахам.

Эти нехитрые слова звучали постоянно буквально становясь рефреном.

И только в конце путаница неожиданно сменилась правдой:

Кайц там, кайц там,

Хамор шоте,

Шуаль хахам.

Рами Беэр руководит ансамблем уже 28 лет. Неудивительно, что в «Режиссёрской версии» он возвращается к произведениям, созданным им на протяжении многих лет, и вновь исследует их, создавая пестрый коллаж коротких сцен из своего балетного лексикона.

В конце на бис вышел сам Мастер Рами Беэр, и на бис его балет нам исполнил несколько фрагментов спектакля, а он сам дирижировал этим действом. Было просто волшебно: благодарная тель-авивская публика разразилась долгими овациями. *** Ближайший спектакль «Режиссерской версии» состоится 1 августа, в 20.30, в зале «Аудиториум» в Хайфе. Photos by Eyal Hirsch Photography and Udi Hilman Текст написан при участии Masha Hinich Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR&Consulting