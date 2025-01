Рахманинов| Равель | Кожокару

Верхнее фото: Давид Грейлсаммер © Yannick Perrin

Симфонический Оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы объявил программу очередного абонементного концерта, который пройдет в Тель-Авиве, Ришон ле-Ционе и Реховоте с 17 по 23 февраля 2025 года.

Давид Грейлсаммер – фортепиано, дирижёр

В программе:

Зив Кожокару. Концерт для фортепиано с оркестром

Морис Равель. Первый концерт для фортепиано, соль мажор

Сергей Рахманинов. Симфония № 2

Тель-Авив, Оперный театр имени Шломо Лахата, понедельник, 17 февраля

Ришон ле-Цион, Гейхал ха-Тарбут имени Меира Ницана, среда и суббота – 19 и 22 февраля

Реховот, Бейт ха-Ам – Гейхал ха-Тарбут, воскресенье, 23 февраля

Начало всех концертов – 20:00

Со свежестью, элегантностью, блеском, интеллектом, простотой и ясностью Давид Грейлсаммер будет един в двух лицах, играя две роли – дирижера и пианиста – в этой захватывающей серии концертов, в которой сам Грейлсаммер исполнит замечательный концерт Мориса Равеля и новое произведение израильского композитора Зива Кожокару, и также продирижирует Второй симфонией Сергея Рахманинова.

Признанный одним из самых дерзких дирижеров и пианистов современности Давид Грейлсаммер (www.davidgreilsammer.com) известен своими увлекательными музыкальными программами, в которых он старается отдалиться от проторенных троп традиционных концертов, Грейлсаммер воплотил в жизнь множество инновационных проектов, мировых премьер, а также новаторских встреч между различными видами искусства и культурами.

Давид Грейлсаммер принадлежит к числу наиболее успешных израильских музыкантов своего поколения. В декабре 2013 года газета The New York Times назвала его альбом «Моцарт среди нас» одним из лучших альбомов года, точно так же, как и за год до этого, подобной оценки заслужил его альбом «Разговоры о барокко». Его сольный концерт, посвященный музыке Скарлатти, был признан одним из самых интересных музыкальных событий того же года в Нью-Йорке. Его концертная программа «Labyrinth » была описана The New York Times как «захватывающая и дерзновенная», а сольный альбом с тем же названием «Labyrinth» получил более десяти международных наград и был назван прессой «радикальным», «смелым» и «поразительным».

Давид Грейлсаммер родился в Иерусалиме, закончил Джульярдскую музыкальную школу в Нью-Йорке по классу Йохевед Каплински. Он также занимался у пианиста Ричарда Гуда. После своего первого выступления в Линкольн-Центре в Нью-Йорке Грейлсаммер получил во Франции премию «Лучшего молодого музыканта года». В 2013 Грейлсаммер был назначен на пост музыкального руководителя Женевского камерного оркестра. Среди оркестров, с которыми выступал Грейлсаммер – Симфонический оркестр Сан-Франциско, Зальцбургский Моцартеум, Симфонический оркестр Токио, Филармонический оркестр Радио Франции и другие.

Давид Грейлсаммер – создатель многих новаторских музыкальных проектов, от раннего барокко до современной музыки. Он также ценится как выдающийся интерпретатор Моцарта и выступал в Париже, исполнив все фортепианные сонаты Моцарта в однодневном «марафоне». Он также сыграл все двадцать семь фортепианных концертов Моцарта в течение одного сезона в девяти последовательных концертах

У Давида Грейлсаммера также подписан особый контракт с Sony Classic, где недавно вышла запись его выступления, на которой он исполняет концерт Мориса Равеля, одновременно дирижируя Женевским Камерным оркестром. Его записи, выпущенные Sony Classical, были удостоены множества наград, в том числе от The New York Times, The Boston Globe и The Sunday Times.

В дополнение к своей разнообразной деятельности и проектам, Давид Грейлсаммер был назначен в 2022 году главным дирижером и музыкальным руководителем Медельинского филармонического оркестра в Колумбии.

Зив Кожокару – композитор, дирижер, аранжировщик и пианист. Он получил вторую степень по композиции и дирижированию в Академии Музыки в Иерусалиме, и третью степень по композиции в Университете Бар-Илан.

Профессор Кожокару был одним из основателей музыкального отделения на факультете искусств Университета имени Бен-Гуриона в Негеве и является его руководителем. Кроме того, он является штатным композитором Симфонического оркестра Ришон ле-Циона. Ранее он занимал должность дирижера Израильской симфониетты в Беэр-Шеве (2018–2023) и старшего преподавателя Иерусалимской академии музыки и танца, где также занимал должность заведующего кафедрой композиции и дирижирования.

Его произведения исполнялись в Израиле – в частности, на «Израильском музыкальном фестивале», «Звуках в пустыне», конкурсе «2Авив» и фестивале «Голос музыки в Верхней Галилее» в Кфар-Блюме и по всему миру на таких площадках, как фестиваль современной музыки MATA в Нью-Йорке, фестиваль ECSA в Люксембурге, Европейский фестиваль ISCM Международного общества современной музыки, Азиатский фестиваль ACL и в рамках десятков других фестивалей.

Сочинения Зива Кожокару входят в репертуар таких ансамблей, как Ensemble l’Itinéraire (Франция), Zeitfluss Ensemble (Австрия), Reconcil Ensemble (Австрия), Atem Ensemble (Румыния), United Instruments of Lucilin Ensemble (Люксембург), израильских ансамблей «Мейтар», «21 век», «Tempera», «Солисты Тель-Авива», а также в репертуар Иерусалимского симфонического оркестра, Израильской Камераты, Симфонического оркестра Ришон ле-Циона, Израильского Камерного оркестра, Симфонетт Раананы и т.д.

Зив Кожокару – лауреат премии премьер-министра для композиторов 2015 года и премии «Тамуз» – премии израильской музыкальной индустрии 2000 года.

С 2018 по 2023 год Зив Кожокару был дирижером Израильской симфониетты в Беэр-Шеве. Он также дирижировал Израильским филармоническим оркестром, Венским оркестром Концертгебау, филармонией города Ботошан в Румынии, Иерусалимским симфоническим оркестром, Израильским оркестром Camerata Jerusalem, Израильским камерным оркестром, Хайфским симфоническим оркестром, Ашдодским симфоническим оркестром, Камерным оркестром кибуца Нетании, Симфоническим оркестром Раананы и другим ансамблями и хорами.

Помимо своей деятельности в области концертной музыки, Зив Кожокару сделал множество записей в области популярной музыки и сотрудничал в качестве аранжировщика, продюсера и пианиста с ведущими артистами Израиля.

На ближайших концертах Симфонического Оркестра Ришон ле-Циона будет исполнен его концерт для фортепиано и оркестра, названный композитором «Cracked» («Потрескавшийся»).

Вот что говорит сам Зив Кожокару о своем новом концерте: «На дворе 2024 год. Война. 7 октября все время у меня на уме. Невыносимый год. Год движения души между жизнью, работой, детьми, моментами покоя и маленькими радостями и мыслями о похищенных, солдатах, павших. Тем временем на столе скапливаются наброски концерта для фортепиано с оркестром, который я пишу для Симфонического оркестра Ришон ле-Циона, специально для исполнения моим другом Давидом Грейлсаммером. В ходе подготовки мы провели мозговой и обнаружили общие юношеские пристрастия к джазовым пианистам – однонотную артикуляцию Телониуса Монка, полиритмический подход Херби Хэнкока, уникальные гармонические краски Билла Эванса и Кита Джарретта. И наряду с этим — любовь к французской модернистской оркестровой эстетике.

Идеи перетекала в ноты, но все написанное снова и снова дает трещину – как и все мы. Вот крупица оптимизма, а вот и еще одна трещина. Я понял, что этот концерт будет называться «Садук» – «Потрескавшийся». Этот «Потрескавшийся» концерт отражает мои чувства этого года, а также мою личную музыкальную ностальгию».

Сергей Рахманинов – не только величайший русский пианист, дирижер, но и композитор, в частности, автор трех симфоний. Свою ми-минорную Симфонию № 2, op. 27, она написал в 1906-1907 годах и посвятил ее Сергею Ивановичу Танееву, одному из своих учителей. Премьера симфонии состоялась в Мариинском театре в феврале 1908 года под управлением автора. К моменту создания Симфонии № 2 Рахманинов провёл два успешных сезона в качестве дирижера Большого театра в Москве, после чего в 1906 году переехал с женой и дочерьми в Дрезден, где в течение трех лет целиком посвятил себя сочинению музыки. Именно в это время появилась Вторая симфония, написанная через десять лет после оглушительного провала Первой. И хотя у Рахманинова за спиной уже были триумфы Второго и Третьего фортепианных концертов, он очень волновался перед новой симфонической премьерой. Однако первое исполнение симфонии в Санкт-Петербурге прошло с огромным успехом.

Концерт для фортепиано с оркестром № 1 соль мажор французского композита Мориса Равеля считается одним из лучших концертов для фортепиано с оркестром, созданных в 1920-х – 1930-х гг.

Характер этого концерта весьма метко охарактеризовал сам композитор в интервью, данном им английской газете «Daily Telegraph» в 1931 г. Равель отметил, что инструментальному концерту не обязательно воплощать глубокие мысли и драматические образы – он может быть и блестящим, и даже веселым. Другая важная черта произведения, на которой заострил внимание композитор – это появление элементов джаза. Равель утверждал, что он придумал тему для этого очаровательного фортепианного концерта в поезде между Оксфордом и Лондоном. На самом деле он стремился к беззаботному произведению «в духе Моцарта и Сен-Санса».

****

Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы

Симфоническая серия

Рахманинов| Равель | Кожокару

Давид Грейлсаммер – фортепиано, дирижёр

В программе:

Зив Кожокару. Концерт для фортепиано с оркестром

Морис Равель. Первый концерт для фортепиано, соль мажор

Сергей Рахманинов. Симфония № 2

Тель-Авив, Оперный театр имени Шломо Лахата, понедельник, 17 февраля

Ришон ле-Цион, Гейхал ха-Тарбут имени Меира Ницана, среда и суббота – 19 и 22 февраля

Реховот, “Бейт ха-Ам” – Гейхал ха-Тарбут, воскресенье, 23 февраля

Начало всех концертов – 20:00

Билеты по ссылке: https://best.kassa.co.il/announce/80018

Сайт Израильского Симфонического Оркестра Ришон ле-Циона

https://www.isorl.co.il/

Страница в Фейсбуке – https://www.facebook.com/RishonLezionOrchestra

Текст подготовила Маша Хинич

Фотографии (© Yannick Perrin, © Dani Mahlis) предоставлены пресс-отделом Израильского Симфонического Оркестра Ришон ле-Циона