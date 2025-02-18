Лица зрителей – лучшая рецензия

Текст – © Вадим Малев. Фото – © Yannick Perrin

Сегодня утром я почувствовал себя Остапом Бендером. Всю ночь мне снилась удивительной красоты мелодия. Чудо было в том, что проснувшись я ее не забыл: она звучала во мне четко и явственно. И тогда я понял, что это Adagio из 2й симфонии Рахманинова. “Какой удар со стороны классика” (с)

… А вчера в зале нашей Оперы царил один из самых дерзких дирижеров и пианистов современности – Давид Грейлсаммер (на снимке). Молодой, красивый, он уселся за рояль спиной к залу (чем всех потряс) и с самого начала врубился в зрителя, как дружина Александра Невского врезалась в ряды рыцарей-тевтонцев на Чудском озере. Потому что первым номером шел весьма непростой для восприятия Концерт для фортепиано с оркестром живого израильского классика Зива Кожокару. Зив Кожокару – основатель и руководитель факультета искусств Университета имени Бен-Гуриона в Негеве, а также штатный композитор Симфонического оркестра Ришон-ле-Циона. Это отличное начинание – брать под свое крыло современного, тем более своего музыканта. Чайковского с Генделем сыграть каждый может, а ты дай сцену современнику!

Следующим произведением был Концерт для фортепиано с оркестром Мориса Равеля. Грейлсаммер продолжал играть и дирижировать одновременно (!). Концерт был совершенно изумительным. Иногда мне хотелось присоединить к нему мелодии из Гершвина, потому что явно улавливалось какое-то сходство. Кто у кого заимствовал? Да никто ни у кого: идеи носятся в воздухе. А нот всего семь, как известно. Легкая, будто снимающая груз забот музыка великолепно была принята залом. Сам Равель говорил, что инструментальному концерту не обязательно воплощать глубокие мысли и драматические образы – он может быть и блестящим, и даже веселым.

Ну а во втором отделении дожили до любимого Рахманинова. Рахманинов сочинял свою 2-ю симфонию в 1906–1907 гг. за границей. После неудачи с 1-й симфонией он страшно боялся провала и этой. «Уже месяц назад, даже более, я закончил Симфонию, но надо к этому прибавить необходимое слово: вчерне. Не сообщал об этом “миру”, так как хотел её раньше вчистую окончить. Пока я собирался её в “чистую” налаживать – она мне жестоко надоела и опротивела…» – писал другу композитор.

При этом речь шла, как вы поняли, об одном из самых совершенных произведений мировой музыкальной классики. «Дождусь в третьей части кларнета – и всё будет хорошо», – загадал себе я. И кларнет не подвёл. Пока он услаждал эстетическое чувство зала, Грейлсаммер парил со скрипичной группой. Как же хорош был Рахманинов, какое невероятное Adagio! Нужно ли напоминать, что зря боялся гений: на премьере, которая прошла с полным триумфом, весь зал встал и бисировал стоя. А как можно иначе после такой музыки и исполнения?

И вот тут, конечно, надо сказать о зале. После концерта достаточно было взглянуть на лица слушателей. Эти лица – лучшая рецензия. Они выходили из зала так, словно только что пережили откровение. Одни восторженно спорили, другие молчали, переваривая пережитое, третьи прослушивали на телефоне прозвучавшую музыку, хоть записывать было нельзя. Но ведь наш зритель – не фраер…

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Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы

Симфоническая серия

Рахманинов| Равель | Кожокару

Давид Грейлсаммер – фортепиано, дирижёр

В программе:

Зив Кожокару. Концерт для фортепиано с оркестром

Морис Равель. Первый концерт для фортепиано, соль мажор

Сергей Рахманинов. Симфония № 2Ришон ле-Цион, Гейхал ха-Тарбут имени Меира Ницана, среда и суббота – 19 и 22 февраля

Реховот, “Бейт ха-Ам” – Гейхал ха-Тарбут, воскресенье, 23 февраля

Начало всех концертов – 20:00

Билеты по ссылке: https://best.kassa.co.il/announce/80018

Сайт Израильского Симфонического Оркестра Ришон ле-Циона

https://www.isorl.co.il/

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