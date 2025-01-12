Брух и Рахманинов. Большая симфоническая серия в Герцлии

Заглавное фото: Дирижер Якопо Сипари – © Alexander Bogdan Thompson

9 февраля 2025 в Центре сценических искусств Герцлии состоится 4-й концерт Большой симфонической серии. В концерте примет участие Хайфский симфонический оркестр. Продирижирует оркестром итальянский маэстро Якопо Сипари ди Пескассероли. Солирует скрипачка из Албании Абигейла Воштина.

В программе: Концерт для скрипки с оркестром Макса Бруха и Симфония № 2 Сергея Рахманинова. Музыкальный руководитель серии – Амос Тальмон.

Известный итальянский маэстро Якопо Сипари ди Пескассероли, обладатель голливудской внешности, любитель покататься на виндсерфинге и известный юрист, является главным дирижером Македонского государственного театра оперы и балета, приглашенным дирижером оркестра Национального театра Белграда и Симфонического оркестра Мексики. С ним сотрудничали Чечилия Бартоли, Анна Пироцци, Саймон Орфила, Роберто Скандиуцци, Орлин Анастасов, Анна Мария Чиури, Александра Забала, Димитра Феодоссиу, Анжела Георгиу, Фиоренца Седолинс, Руди Парк, Ядранка Йованович, Ребека Локар, Доната д’Аннунцио Ломбарди, Стефано Боллани, Мишель Кампанелла, Сандро Иво Бартоли, Карло Мария Паралзичен, Карло Мария. Якопо Сипари считают одним из лучших итальянских исполнителей произведений Джакомо Пуччини. Дирижер также работал в сфере поп-музыки с такими исполнителями, как Рики Мартин, Анастейша, Il Volo, Эми Стюарт.

Молодой талантливый маэстро отлично разбирается не только в музыке, но и в юриспруденции. Якопо Сипари стал юристом Римского суда, ассистентом по уголовному праву в Университете Рома Тре, а затем получил докторскую степень по каноническому праву. Одну из диссертаций он защитил на латыни. Сипари также является самым молодым адвокатом Апостольского трибунала Римской роты. В одном из интервью он сказал, что совмещать музыку с изучением права было очень сложно, но учеба – главный приоритет его жизни.

Музыке Сипари поначалу учился по специальности оркестровое дирижирование под руководством Марко Ангиуса в консерватории Тартини в Триесте. Изучал также экспериментальную композицию у Мауро Карди и пение у Марии Кьяры Павоне в консерватории «Музика Каселла» в Л’Акуила.

В январе 2020 года Якопо Сипари ди Пескассероли стал обладателем специальной премии «Золотая опера» (оперный «Оскар» для нового поколения), присужденной ему Лирической конфедерацией итальянских оперных театров как одному из самых многообещающих молодых дирижеров на итальянском оперном небосклоне. В 2024 году он получил звание «Посла Пуччини в мире», а с 2016 по 2018 год был главным приглашенным дирижером Фонда фестиваля Пуччини.

В настоящее время Якопо Сипари является профессором Национальной консерватории Джезуальдо да Веноза в Потенце и музыкальным руководителем Национального театра оперы и балета Варны (Болгария). С 2022 года он стал художественным и музыкальным руководителем Национального театра оперы и балета Тираны (Албания) . С 2023 года – музыкальный руководитель Симфонического оркестра Абруццо (Италия).

Неудивительно, что маэстро Амос Тальмон, бизнесмен, дирижер, знаток музыки, основавший в 2003 году концертный цикл Большая симфоническая серия в Герцлии, пригласил Якопо Сипари участвовать в нем.

Скрипачка Абигейла Воштина родилась в столице Албании Тиране, где является ныне директором Национального ансамбля оперы, балета и фольклора. Игре на скрипке она училась в консерватории в Милане, а затем в музыкальной школе Fiesole и Академии Киджиана. Она выступала с лучшими дирижерами мира. Воштина вернулась в Албанию в качестве художественного руководителя Национального театра оперы и балета, который возглавляла с 2013 по 2021 годы (сейчас эту должность занимает Якопо Сипари). Сейчас же Абигейла Воштина занимает пост директора этого театра и сотрудничает с самыми известными звукозаписывающими компаниями мира – Decca, Deutsche Grammaphon, Tactus и др. В мае 2020 года она была удостоена звания Кавалера Звезды Италии. С декабря 2021 года работает консультантом по культуре при правительстве Албании в рамках национального школьного проекта «Искусства и ремесла».

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Макс Брух (1838-1920), обладатель Моцартовской стипендии, ученик Фердинанда Гиллера и Карла Рейнеке, художественный руководитель ряда оркестров и музыкальных учреждений, в частности, факультета композиции Высшей школы музыки в Берлине в 1893-1910 годах, был известен современникам как автор симфоний, опер, ораторий, других сочинений для хора и оркестра. Ныне же его знают прежде всего по сочинениям в жанре инструментального концерта, а также по пьесе “Кол нидрей” для виолончели с оркестром.

Скрипичный концерт соль минор, первое из трех сочинений композитора в этом жанре, по популярности соперничает с мировыми хитами – концертами Мендельсона, Бетховена, Чайковского, Брамса, Сибелиуса. Он давно и прочно вошёл в репертуар скрипачей.

Наброски этого сочинения относятся к 1857 году, когда 19-летний Брух закончил консерваторию в Кёльне. Премьера первой редакции состоялась под управлением автора 24 апреля 1866 года в Кобленце. Автор, однако, продолжал совершенствовать Концерт, советуясь с выдающимся скрипачом Йозефом Йоахимом, который впервые исполнил окончательную версию 7 января 1868 года в Бремене. Вскоре Концерт прозвучал и в других городах. На титульном листе партитуры стоит посвящение: “Йозефу Йоахиму в знак дружбы”. Произведение вскоре включили в свой репертуар Фердинанд Давид и Леопольд Ауэр, а затем и другие крупнейшие скрипачи мира.

Сергей Рахманинов – не только величайший русский пианист, дирижер, но и композитор, в частности, автор трех симфоний. Свою ми-минорную Симфонию № 2, op. 27, она написал в 1906-1907 годах и посвятил ее Сергею Ивановичу Танееву, одному из своих учителей. Премьера симфонии состоялась в Мариинском театре в феврале 1908 года под управлением автора.

К моменту создания Симфонии № 2 Рахманинов провёл два успешных сезона в качестве дирижера Большого театра в Москве, после чего в 1906 году переехал с женой и дочерьми в Дрезден, где в течение трех лет целиком посвятил себя сочинению музыки. Именно в это время появилась Вторая симфония, написанная через десять лет после оглушительного провала Первой. И хотя у Рахманинова за спиной уже были триумфы Второго и Третьего фортепианных концертов, он очень волновался перед новой симфонической премьерой. Однако первое исполнение симфонии в Санкт-Петербурге прошло с огромным успехом.

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Большая симфоническая серия. Концерт № 4.

Музыкальный руководитель – Амос Тальмон

Хайфский симфонический оркестр

Дирижер – Якопо Сипари ди Пескассероли (Италия)

Солистка – Абигейла Воштина (Албания)

В программе:

Макс Брух. Концерт для скрипки с оркестром № 1, соль минор, op. 26

Сергей Рахманинов. Симфония № 2, ми минор, op. 27

Герцлия, Центр сценических искусств

Воскресенье, 9 февраля 2025, 20:00.

Информация и билеты: https://best.kassa.co.il/announce/81280

Информация о всех концертах Большой симфонической серии здесь: www.hoh–herzliya.co.il/מנויים/הסדרה–הסימפונית–הגדולה

Текст подготовила Маша Хинич. Фотографии Якопо Сипари ди Пескассероли и Абигейлы Воштиной из архива музыкантов

Снимки Хайфского симфонического оркестра: Лев Гельфанд, Миха Брикман

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting