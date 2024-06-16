Реквием Моцарта в исполнении Израильского Вокального Ансамбля и Израильского Камерного Оркестра – последние концерты сезона

Заглавное фото: Дирижер Роберто Форес Весес. Photo – © Jean-Baptiste Millot

Израильский Вокальный Ансамбль завершает сезон 2023-2024 года Реквием Моцарта, который будет исполнен ансамблем в рамках серии «Вокальные переживания» вместе с Израильским Камерным Оркестром под руководством дирижера Роберто Фореса Весеса (Испания-Франция) и при участии ведущих израильских солистов – Ган-Я Бен-Гур-Аксельрод, Ницан Алон, Рона Зильберштейна и Льва Эльгардта. Последние концерты сезона пройдут с 3 по 7 июля в Тель-Авив, Хайфе и Рааанане, а также в онлайн зале.

Помимо Реквиема, в последнем концерте сезона прозвучат также хорал Баха «Es ist nun au smit meinen Leben» и 96-я симфония Гайдна.

****

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) | Реквием ре минор, К. 626

Реквием – католическая месса по умершим, исполняемая в день погребения, а также на третий, седьмой, тридцатый день и годовщину. Как и всякая торжественная месса, церемония в церкви сопровождается музыкой для хора, солистов и оркестра.

«Реквием» – одно из величайших произведений мировой музыкальной классики не было закончено Моцартом – ко дню своей смерти, 5 декабря 1791 года, композитор успел полностью завершить лишь вступительную часть произведения – Requiem aeterna, частично – Kyrie, а для части Lacrimosa успел написать всего восемь тактов.

История создания «Реквиема» Моцарта с самого начала была окружена глубокой тайной.

Июльской ночью 1791 года в дом композитора приезжает таинственный гонец и на правах секретности заказывает у него реквием в память о неизвестном, да еще платит солидный аванс. Моцарт, измученный своей работой, моральными и финансовыми заботами, писал заключительные строки «Волшебной флейты», когда его посетил тайный посланник. Теперь мы знаем, что это был слуга графа Вальсегга – вдовца, любящего музыку, который хотел заказать похоронную мессу в память о своей жене. Работа началась осенью 1791 года, но была прервана смертью Моцарта. Вдова Моцарта, Констанция, сначала доверила партитуру Эйблеру, который также не смог ее закончить, а затем ученику Моцарта Францу Ксаверу Зюсмайеру, которому композитор оставил ряд заметок о Реквиеме.

Зюсмайер также позволил вдове отправить заказчику рукопись с поддельной подписью Моцарта, чтобы граф, заказавший Реквием в память о своей жене, даже не знал, что к тому времени Моцарт уже почил с миром. Но, в начале XIX века, когда в печати появилось сообщение о предстоящем издании Реквиема, граф потребовал у вдовы Моцарта «возмещения убытков».

Разумеется, в моцартовскую дверь постучала не сама светлость, а графский управляющий Ляйтгеб. Сам же фон Вальзегг играл на флейте и виолончели, но ему так хотелось, чтобы его тоже считали композитором, что он ничтоже сумняшеся выдавал заказанные у разных композиторов сочинения за собственные, переписывая своей рукой партитуры, полученные от автора, а потом отдавал расписывать их на партии. При первом исполнении Реквиема= Вальзеггом 14 декабря 1793 года на партитуре так и было указано: «Реквием сочинения графа фон Вальзегга» («Requiem composito del conte Walsegg») для четырех солистов, хора и оркестра.

Премьера Реквиема состоялась 14 декабря 1793 года в Вене, в церкви Цистерцианцев.

Реквием написан на канонический латинский текст заупокойной мессы, начинающейся словами «Requiem aeternam» – «Вечный упокой» и переложенной стихами в поэме Фомы Челанского (ок. 1190—ок. 1260) «Dies irae» («День гнева»).

Вечного покоя подай Ты им, Господи!

Да тихий светит свет им с миром!

В Сионе славим песнью мы Тебя!

Твоею славою светится Иерусалим!

Реквием считается одним из важнейших и наиболее цельных произведений австрийского гения. Несмотря на тот факт, что он не был завершен, Реквием Моцарта оказал огромное влияние на последующие поколения композиторов и исполнителей, и до сих пор вдохновляет художников на создание различных творений – одним из таких является кинематографический шедевр Мироша Формана «Амадей» по сценарию Питера Шеффера на основе одноименной пьесы, получивший в 1979 году восемь премий «Оскар».

И.К. Бах | «Es ist nun aus mit meinem Leben»

Иоганн Кристоф Бах, двоюродный брат Иоганна Себастьяна Баха, на протяжении поколений считался среди членов семьи потомственных музыкантов одним из лучших, композитором глубоким и выразительным. Он служил органистом в церкви, а также и клавесинистом при дворе тамошнего герцога.

Текст хорала «Es ist nun aus mit meinem Leben» включает семь строф, каждая из которых имеет одну и ту же мелодию, но разную гармонию. Все строфы заканчиваются трогательным воззванием – «Мир, спокойной ночи!», которое повторяется трижды.

Йозеф Гайдн (1732-1809) | Симфония № 96 си-бемоль мажор

Гайдн считается самым плодовитым композитором в истории: он написал 18 опер, 83 струнных квартета, 62 фортепианные сонаты, а также песни, камерную музыку для различных ансамблей и хоровые произведения, а также 104 симфонии. Гайдна называли «отцом симфонии», поскольку он был одним из первых, кто писал в этом жанре, и оказал огромное влияние на его развитие, апогеем которого стали симфонии Бетховена.

Симфония № 96 была написана композитором по специальному заказу для лондонского симфонического оркестра, она названа критиками «особенной и очаровательной».

Израильский Вокальный Ансамбль «Ха-Коли ха-Исраэли», основанный дирижером и художественным руководителем Ювалем Бен-Озером в 1993 году, давно занял место ведущего камерного хора в стране. Ансамбль состоит из профессиональных певцов-солистов, выступает в лучших залах и на фестивалях в Израиле, участвует в концертах с ведущими оркестрами страны. С момента своего создания ориентируется на самые высокие художественные стандарты, вносит огромный вклад в популяризацию творчества израильских сочинителей и распространение вокальной музыки. Диапазон репертуара ансамбля необыкновенно широк – от средневековой до современной музыки, включая авангардные произведения и записи саундтреков к фильмам.

Основатель и бессменный руководитель Израильского Вокального Ансамбля Юваль Бен-Озер в качестве приглашенного дирижера сотрудничал со всеми известными оркестрами Израиля, а также с оркестрами и хорами Европы и Южной Америки. Выступает в качестве музыкального руководителя и дирижера Национального хора кибуцев. Юваль Бен-Озер также является востребованным пропагандистом классической и вокальной музыки, много лет сотрудничает с радиостанцией «Коль Ха-Музыка», где редактирует и ведет по четвергам еженедельную персональную программу, а также читает лекции для различных организаций по вопросам лидерства и командной работы – в рамках уникальной программы, сочетающей музыку и менеджмент.

Приглашенные исполнители:

Дирижер концерта – Роберто Форес Весес (Испания, Франция) – один из самых востребованных сегодня, сотрудничает с лучшими оперными и симфоническими коллективами Италии, Франции, Швеции, Испании и много гастролирует по всему миру в качестве приглашенного дирижера. Музыкальная пресса называет его «удивительным дирижером, для которого оркестр является его музыкальным инструментом».

Сопрано Ган-Я Бен-Гур Аксельрод, известная во всем мире израильская певица, начинала свою музыкальную карьеру как виолончелистка, пианистка и кларнетистка. Во время военной службы в разведывательном корпусе она с отличием закончила бакалавриат в музыкальной школе Бухмана-Мехты. Продолжила образование в Нью-Йорке, затем переехала в Вену и сотрудничает с лучшими европейскими и израильскими оперными и симфоническими коллективами.

Меццо-сопрано Ницан Алон неоднократно выигрывала престижные стипендии для молодых талантливых музыкантов, выступала в качестве солистки со многими оркестрами, как в Израиле, так и за рубежом, среди них – Израильский Филармонический Оркестр, Симфонический Оркестр Ришон Ле-Циона, Иерусалимский Симфонический Оркестр, «Симфонетт Раанана», «Симфониетта» Беэр-Шевы и другие. Работала с такими дирижерами, как Даниэль Коэн, Стэнли Спербер, Авнер Бирон и многие другие. Ницан Алон также участвовала в различных оперных постановках в Израиле и за рубежом – исполнила, в частности, партию Корнелии в опере «Юлий Цезарь» Генделя и партию Колдуньи в опере «Дидона и Эней» Генри Перселла на сцене Израильской Оперы.

Тенор Рон Зильберштейн начал свою музыкальную карьеру как тромбонист и выступал с лучшими джазовыми музыкантами в Израиле и мире, а также с такими известными израильскими певцами, как Эфрат Гош, Мати Каспи, Марина Максимилиан, Дани Сандерсон, Шломи Шабат. Рон Зильберштейн – выпускник Академии Музыки и Танца в Иерусалиме и программы Оперной студии «Мейтар». Регулярно выступает с Израильской Оперой и с ведущими оркестрами Израиля, а также с Берлинским Симфоническим оркестром, оркестром Академии Бетховена, оркестром Висбаденской оперы. В его репертуаре – многочисленные оперные партии, оратории и песенные циклы.

Бас Лев Эльгардт – солист Мариинского театра, участник шоу «Голос», обладатель уникального голоса бас-профундо. Выпускник Санкт-Петербургской консерватории, Лауреат международных конкурсов, обладатель Гран-При международного вокального конкурса «Золотая Ханукия» в Берлине. Репатриировался в Израиль два года назад.

****

Моцарт. Реквием.

Израильский Вокальный Ансамбль под управлением Юваля Бен-Озера.

Израильский Камерный Оркестр

Дирижер – Роберто Форес Весес

Солисты:

Ган-Я Бен-Гур Аксельрод – сопрано

Ницан Алон – меццо-сопрано

Рон Зильберштейн – тенор

Лев Эльгардт – бас

В программе:

И. С. Бах. «Es ist nun au smit meinen Leben»

Моцарт. Реквием.

Гайдн. 96-я Симфония

3 июля, среда, Тель-Авив, Тель-Авивский музей искусств, зал «Реканати», 20:00

3 июля, среда, онлайн зал, 20:00

5 июля, пятница, Хайфа, зал «Кригер, 12:00

7 июля, воскресенье, Раанана, Городской зал музыки и искусства, 20:30

Заказ билетов по телефону 074-7012112 и на сайте https://ivocal.co.il/

или https://bit.ly/3PZcRTr

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/TheNewIsraeliVocalEnsemble

Израильский Вокальный Ансамбль продолжает свой успешный проект онлайн-зала, благодаря которому поклонники ансамбля могут не только посещать концерты в залах, но и смотреть их с помощью трансляции, обеспечивающей высококачественную передачу видео и звука. Билеты по телефону – 074-7012112.

Ссылка на сайт – ivocal.co.il.

Канал Израильского Вокального Ансамбля в youtube – https://www.youtube.com/user/TheNIVE1

Все фотографии предоставлены пресс-службой Израильского Вокального Ансамбля