Реситаль Евгения Кисина в честь Международного Фортепианного конкурса имени Артура Рубинштейна

Evgeny Kissin – Photographer © Daniil Baryshnikov

Знаменитейший Евгений Кисин, один из лучших пианистов современности, покоривший еще в детстве мир виртуозной игрой и глубиной исполнительского мастерства, гений, собирающий полные аншлаги, и человек мира, ставший в декабре 2013-го гражданином Израиля, даст концерт в честь конкурса Артура Рубинштейна. Имя Евгения Кисина– это синоним свободы в искусстве, его репертуар неимоверно обширен и включает сочинения от современной классики до старинной музыки. Он – музыкант-романтик, игра которого всегда волнует, трогает и захватывает. Эмоциональность его выступлений поражает.

Реситаль Евгения Кисина, посвящённый как самому конкурсу, так и личности Артура Рубинштейна, пройдет 28 марта 2023 года в рамках Международного Фортепианного Конкурса имени Артура Рубинштейна. В программу сольного концерта войдут произведения Баха, Моцарта, Дебюсси и Рахманинова. Концерт состоится в «Гейхал ха-Тарбут» в Тель-Авиве.

17-й Международный Фортепианный конкурс имени Артура Рубинштейна, который пройдет в этом году с 14 марта по 1 апреля в Тель-Авивском музее искусств и в «Гейхал ха-Тарбут» в Тель-Авиве (Культурном центре Чарльза Бронфмана), устанавливает высочайшие стандарты исполнительского мастерства и предоставляет международную площадку для карьеры молодых и талантливых пианистов.

«Артур Рубинштейн, – говорит Евгений Кисин, – входит в число моих героев: и как один из величайших пианистов в истории, чьё искусство столь близко моему сердцу, и как необыкновенная личность – человек мира и в то же время гордый еврей и сторонник Израиля. Несмотря на то, что я сам никогда не был участником Конкурса Артура Рубинштейна, у меня с ним давние отношения. Первый сольный концерт, который я дал в Израиле в 1994 году, был посвящён именно этому конкурсу. Много лет я был хорошим другом основателя и многолетнего организатора конкурса Якова Быстрицкого, мы часто встречались в тех или иных городах мира и на фестивалях, и я всегда буду дорожить этими моментами. Замечательно, что Конкурс Артура Рубинштейна продолжает существовать и процветать, и я счастлив дать концерт в его честь».

Евгений Кисин, которого музыкальные критики называют наследником Артура Рубинштейна, Святослава Рихтера и Владимира Горовица, никогда не участвовал в конкурсах исполнителей, однако является лауреатом множества премий.

Уже в возрасте двух лет Евгений Кисин стал играть и импровизировать на фортепиано. В шесть лет он поступил в московскую школу им. Гнесиных, после окончания которой начал учится в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных (Российская академия музыки имени Гнесиных), где занимался в классе Анны Кантор. В 10 лет Кисин впервые выступил с оркестром, исполнив 20-й концерт Моцарта. В 1984 году исполнил оба концерта Шопена в Большом зале Московской консерватории. В 1985 году он впервые выехал с концертами за рубеж, в 1987 году дебютировал в Западной Европе на Берлинском фестивале. В 1988 году Евгений Кисин выступил с Гербертом фон Караяном на Новогоднем концерте Берлинского филармонического оркестра, исполнив 1-й концерт Чайковского. В 1990 году он уехал за границу, жил в Нью-Йорке. В сентябре 1990 года состоялся его дебют в Северной Америке, где он исполнил 1-й и 2-й концерты Шопена с Нью-Йоркским филармоническим оркестром под управлением Зубина Меты. А через неделю музыкант выступил с сольным концертом в Карнеги Холл. В феврале 1992 года Кисин принял участие в церемонии GrammyAwards в Нью-Йорке. В августе 1997 года дал сольный концерт на фестивале Proms в лондонском Альберт Холл. В Великобритании от имени королевы ему было предложено гражданство.

Евгений Кисин – один из самых высокооплачиваемых музыкантов нашего времени, он гастролирует по всему миру, ведет интенсивную концертную деятельность в Европе, Америке и Азии. Евгений Кисин выступал с ведущими оркестрами мира под управлением Клаудио Аббадо, Владимира Ашкенази, Даниэля Баренбойма, Валерия Гергиева, Карло Марии Джулини, Сейджи Озава, Мстислава Ростроповича, Евгения Светланова, Юрия Темирканова, Георга Шолти и Мариса Янсонса и др.

В 2006 году он был награжден премией Grammy в номинации «Лучшее классическое сольное исполнение на музыкальном инструменте» за альбом произведений Скрябина. Он обладатель премий Герберта фон Караяна (2005), Артуро Бенедетти Микеланджели (2007), многочисленных премий в области звукозаписи, включая EchoKlassik (2002, 2006).

Записи Кисина также получили множество наград и похвал благодаря его значительному вкладу в библиотеку шедевров величайших исполнителей мира. Евгений Кисин является почетным доктором Гонконгского университета, Еврейского университета Иерусалима и Университета Бен-Гуриона в Беэр-Шеве.

Сольный концерт Евгения Кисина в честь Международного Фортепианного Конкурса имени Артура Рубинштейна состоится 28 марта в «Гейхал ха-Тарбут» в Тель-Авиве (Культурный центр имени Чарльза Бронфмана), в 20:00.

Программа концерта:

Бах. Хроматическая фантазия и фуга

Моцарт. Соната № 9, ре мажор К. 311

Дебюсси. «Эстампы»: 1. «Пагоды», 2. «Вечер в Гранаде», 3. «Сады под дождем»

Рахманинов. «Сирень» соч. 21, № 5

Рахманинов. Прелюдия соч. 32 № 8 ля минор

Рахманинов. Прелюдия соч. 23 №.10 си-бемоль мажор

Рахманинов. 6 этюдов-картин op. 39 нет. 1,2,4,5,6,9

Стоимость билетов: от 150 до 490 шекелей, VIP-билеты по цене 1000 шекелей.

Заказ билетов:https://arims.org.il/event/evgeny-kissin-a-tribute-recital/ и יבגני קיסין – רסיטל מחווה לתחרות ולארתור רובינשטיין (eventer.co.il)

Информация и ПОЛНОЕ расписание по ссылке – https://www.israelculture.info/17-j-mezhdunarodnyj-fortepiannyj-konkurs-imeni-artura-rubinshtejna-projdet-v-tel-avive-s-14-po-31-marta-2023-goda/

Заказ билетов на все туры и концерты на сайте конкурса – https://arims.org.il/tickets

Дополнительная информация: 054-7606525

Страница конкурса в фейсбуке на русском языке – Arthur Rubinstein Piano Competition.Фортепианный Конкурс Артура Рубинштейна | Facebook

Фото – © Даниил Барышников – предоставлено ассоциацией Конкурса Артура Рубинштейна

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