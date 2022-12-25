17-й международный фортепианный конкурс имени Артура Рубинштейна пройдет в Тель-Авиве с 14 по 31 марта 2023 года

Заглавное фото: Артур Рубинштейн в Тель-Авиве в 1958 году

Международный фортепианный конкурс имени Артура Рубинштейна в этом году возвращается к своему обычному формату и будет проходить в двух главных концертных залах Тель-Авива: в зале «Реканати» Тель-Авивского музея искусств и в Гейхал ха-Тарбут имени Чарльза Бронфмана.

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В конкурсе, который откроется 14 марта, примут участие 39 пианистов из 18 стран.

Конкурс откроется двумя концертами, посвященными 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. В программе концертов: произведения Рахманинова для фортепиано с оркестром в исполнении пианистов, победивших на последнем конкурсе Рубинштейна – Хуана Переса Флористана, Шиори Кувахара и Цунмо Инь, а также члена жюри нынешнего конкурса Норико Огава и победителя 8-го конкурса и члена жюри 14-го конкурса – Александра Корсантии, в сопровождении Иерусалимского Симфонического оркестра под управлением дирижера Павла Пшитоцкого (Польша). Концерты открытия пройдет в Камерном театре в Тель-Авиве.

В конкурсе этого года примут участие 39 пианистов из 18 стран, в том числе пять израильтян. Среди участников также представители Марокко и Турции. Возраст участников – от 18 лет до 32 лет.

Концерты первого и второго тура конкурса пройдут с 15 по 27 марта в зале «Реканати» Тель-Авивского музея искусств.

Заключительный тур конкурса и концерты grand finale пройдут в «Гейхал а-Тарбут» в Тель-Авиве с 29 по 31 марта 2023 года. Концерт 30 марта пройдет в присутствии президента Израиля Ицхака Герцога и его супруги Михаль Герцог.

В этом году жюри вновь возглавит известный пианист и педагог, профессор Арье Варди.

Вместе с ним в жюри конкурса войдут еще 10 судей:

Пианистка Норико Огава – классическая исполнительница, эксклюзивная артистка лейбла VIS Records (Япония – Британия);

Ронан О’Хора (Англия) – декан факультета клавишных инструментов школы Гилдхолл в Лондоне, солист с внушительной международной карьерой;

Янина Фиалковска (Канада) – современная канадская академическая пианистка, основательница коллектива Piano Six и Вулфвиллского международного фортепианного фестиваля. Лауреат I международного конкурса им. Артура Рубинштейна;

Профессор Тайсир Элиас (Израиль) – композитор, дирижер и исполнитель;

Йохевед Каплинский (США/Израиль) – лектор и профессор музыки в Джульярдской школе музыки;

Роберт Левин (США) – американский классический пианист, музыковед и композитор. Авторитетный знаток исторического исполнительства, Роберт Левин сегодня является профессором Гарвардского университета;

Эмиль Наумофф (Болгария/Франция) – пианист и композитор, один из последних учеников Нади Буланже в области композиции;

Катаржина Попова-Зыдронь (Польша/Болгария) – пианистка, председатель жюри XVII Международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена в Варшаве; профессор музыкальных академий Гданьска и Быдгощи, соучредитель Международного фестиваля камерной музыки Musica Nos Unit.

Сяохань Ван (Китай) – пианист, композитор и дирижер, лауреат Международного музыкального конкурса ARD (Мюнхен), Международного конкурса пианистов имени Вана Клиберна (Техас) и Международного конкурса пианистов имени Бетховена (Бонн), глава отделения фортепиано в подготовительном отделении Джульярдской школы Тяньцзиня; художественный руководитель Международного молодежного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна, Сингапурского международного конкурса пианистов и Международного фортепианного фестиваля в Тяньцзине;

Профессор Асаф Зоар (Израиль) – пианист и педагог, профессор фортепиано Высшей музыкальной школы Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете.

Наряду с жюри будет также действовать и «юношеское жюри» в количестве семи человек, которые будут голосовать и выбирать своих фаворитов на каждом этапе конкурса, независимо от выбора старшей судейской коллегии. В составе «юношеского жюри» – студенты музыкальных факультетов и начинающие пианисты, обучающиеся в Высших музыкальных школах Израиля.

Художественный руководитель конкурса Ариэль Коэн говорит: «Около 300 пианистов подали заявки для участия в конкурсе, около 200 завершили процесс регистрации и из них нам нужно было выбрать только 39 человек. Принять решение в этом году было труднее, чем когда-либо, из-за исключительного профессионального уровня кандидатов. Никогда до сегодняшнего дня я не встречал такого высокого уровня участников, и поэтому конкурс в этот раз обещает быть особенно увлекательным.

Уникальная атмосфера конкурса имени Артура Рубинштейна делает его привлекательным для зрителей любого возраста. Любители музыки поддерживают и подбадривают участников и создают праздничную атмосферу конкурса. В антрактах мы слышим дискуссии наших слушателей, споры о музыке и характере интерпретаций, аудитория участвует в выборе «любимца публики» на финальном этапе. А добровольные помощники конкурса, наши волонтеры могут ближе познакомиться с самими конкурсантами и членами жюри: сопровождать их на концерты, принимать их на общественных мероприятиях, помогать членам жюри и всей команде конкурса. Я вижу в наших волонтерах послов конкурса в обществе. Мы расширяем круг наших добровольных помощников и приглашаем всех желающих к ним присоединиться.

Наш конкурс предназначен не только для исполнителей, но и для любителей музыки всех возрастов: каждый – от первого волонтера до последнего зрителя найдет и услышит что-то свое».

Расписание конкурса с 14 по 31 марта 2023 года.

14 марта – Открытие конкурса, Камерный театр, Тель-Авив

15 – 27 марта – Первый, второй этапы конкурса и камерный финал (исполнение с камерным ансамблем) пройдут в Тель-Авивском музее искусств (зал «Реканати»).

29-31 марта – Оркестровый финал и концерт лауреатов пройдут в «Гейхал ха-Тарбут» в Тель-Авиве.

Первые два тура конкурса будут посвящены реситалям участников. Каждый реситаль длится 35-40 минут. В каждой сессии играют 2-3 конкурсанта. На втором туре конкурса, на который допускаются 16 конкурсантов, реситали длятся по 50-60 минут и в каждой сессии выступают по 2 конкурсанта, играющие классический и романтический репертуар. Третий – заключительный этап конкурса, на котором выступят 6 участников – исполнение камерной музыки для фортепиано и духовых инструментов в двух сессиях, а также фортепианные концерты с оркестром «Израильская Камерата. Иерусалим» и Израильским Филармоническим оркестром в двух сессиях. Подробный репертуар опубликован на сайте конкурса.

По традиции каждый из конкурсантов должен выбрать и сыграть на одном из первых двух этапов одно из трех произведений израильских композиторов, специально написанных для нынешнего конкурса. Это сочинения Ярона Готфрида «La Folia» (тема и вариации), «Вариации» Марка Лаври – опус 350 для фортепиано и «Память и вариации» Таля-Хаима Самнона.

Международный фортепианный конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна был основан в 1974 году по инициативе Якова (Яши) Быстрицкого, после того как Артур Рубинштейн согласился с тем, что конкурс будет носить его имя. Целью конкурса было объединить имя и художественное наследие Артура Рубинштейна с культурной жизнью Израиля.

Конкурс устанавливает высокие стандарты и предоставляет международную площадку для развития карьеры молодых и талантливых пианистов. Задача жюри заключается в выборе пианистов самого высокого уровня, показавших интеллектуальную зрелость, способность эмоционального самовыражения, владение разными стилями, чья особая индивидуальность превалирует над остальными участниками.

Список участников 17-го Международного конкурса Артура Рубинштейна:

Julius Asal, Germany

Jonas Aumiller, Germany

Nour Ayadi, Morocco

Sergey Belyavsky, Russia

Jun Li Bui, Canada

Elia Cecino, Italy

Kevin Chen, Canada

Maria Eydman, Russia

Albert Ferro, Italy

Yasuko Furumi, Japan

Giorgi Gigashvili, Georgia

Giuseppe Guarrera, Italy

Mirabelle Kajenjeri, France

Nikolay Khozyainov, Russia

David Khrikuli, Georgia

Do-Hyun Kim, South Korea

Yukine Kuroki, Japan

Jakub Kuszlik, Poland

Nikolai Kuznetsov, Russia

Rodolphe Mengu, iFrance

Aidan Mikdad, Netherlands

Evren Ozel, USA

Chaeyoung Park, South Korea

Itamar Prag, Israel

Almog Segal, Israel

Jonathan Senik, Israel

Mariamna Sherling, Israel

Talon Smith, USA

Alexandra Stychkina, Greece

Yutong Sun, China

Marcel Tadokoro, France

Derek Wang, USA

Zhu Wang, China

Jiacheng Xiong, China

Emre Yavuz, Turkey

Tom Zalmanov, Israel

Lixin Zhang, New Zealand

Noah Zhou, UK

Hanyuan Zhu, China

Расписание всех туров конкурса:

с 15 по 20 марта 2023 года

I тур, реситали 39 пианистов. Сольные концерты по 35-45 минут

с 21 по 23 марта

II тур, реситали 16 пианистов. Сольные концерты по 50-60 минут

24 и 25 марта

Камерный финал – 3 участника в каждом концерте

26 и 27 марта

Оркестровый финал – 3 участника в каждом концерте с оркестром «Израильская Камерата. Иерусалим». В зале «Реканати» Тель-Авивского музея искусств

29-30 марта

Оркестровый финал – 3 пианиста в каждом концерте с Израильским Филармоническим оркестром в «Гейхал ха-Тарбут» имени Чарльза Бронфмана в Тель-Авиве.31 марта

Церемония вручения призов и концерт победителей в «Гейхал ха-Тарбут» имени Чарльза Бронфмана в Тель-Авиве.

Концерт открытия – 14.3, вторник, Камерный театр.

Первый концерт 18.30-20.00,

Второй концерт в 21.15-22.35

В программе Первого концерта: 1-й концерт Рахманинова исполняет Норико Огава; 2-й концерт Рахманинова – Хуан Перес Флористан; Рапсодия на темы Паганини – Цунмо Инь.

В программе Второго концерта: 3-й концерт Рахманинова исполняет Александр Корсантия; 4-й концерт Рахманинова исполняет Шиори Кувахара.

В сопровождении Иерусалимского Симфонического оркестра под управлением Павла Пшитоцкого – руководителя оркестра Артура Рубинштейна в Лодзи в Польше.

Цены – от 99 до 425 шекелей (включая банкет) на каждый из концертов. Для тех, кто приобретает билеты на оба концерта – скидка в 50% на второй билет по той же цене.

I тур – реситали, 15-20 марта, Тель-Авивский музей искусств

15.3, среда, в 14:00 и 19:00

16.3, четверг, в 14:00 и 19:00

17.3, пятница, в 10.00 и 14:00

18.3, суббота, в 10:30, 14:30 и 19:00

19.3, воскресенье, в 14:00 и 19:00

20.3, понедельник, в 11:00 и 15:00

Билеты: от 50 до 120 шекелей

II тур – реситали двух участников в каждой сессии, 21-23 марта, Тель-Авивский музей искусств.

21.3, вторник, в 14:00, 17:00 и 20:30.

22.3, среда, в 14:00, 17:00 и 20:30.

23.3, четверг, в 11:00 и 14:00

Билеты: от 70 до 150 шекелей

Можно приобрести абонемент на I и II туры конкурса (всего 21 сессия) – по цене от 2100 до 2346 шекелей.

Финальный камерный тур, 6 участников (по трое в каждой сессии), 24-25 марта, Тель-Авивский музей искусств

24.3, пятница, в 14:00

25.3, суббота, в 11:00

Билеты: от 90 до 250 шекелей

Финальный оркестровый тур – 6 участников (по трое в каждой сессии), 26-27 марта, Тель-Авивский музей искусств.

26.3, воскресенье, 20:00

27.3, понедельник, 20:00

В сопровождении оркестра «Израильская Камерата. Иерусалим», в 20:00

Билеты: от 90 до 270 шекелей

Финальный оркестровый тур – 6 участников (по трое в каждой сессии), 29-30 марта, «Гейхал ха-Тарбут» имени Чарльза Бронфмана, Тель-Авив

29 марта, среда, с Израильским Филармоническим оркестром, в 20:00

Билеты: от 150 до 490 шекелей

30.3, четверг, с Израильским Филармоническим оркестром, 20:00

Билеты: от 150 до 590 шекелей

Церемония награждения и концерт победителей

«Гейхал ха-Тарбут» имени Чарльза Бронфмана, Тель-Авив

Пятница, 31 марта, в 11:00 – Церемония вручения призов; в 12:00 – Концерт лауреатов

Заказ билетов на сайте Arthur Rubinstein International Music Society (arims.org.il) или по телефону 054-7606525

Страница в фейсбуке – (5) Arthur Rubinstein International Piano Master Competition Tel Aviv | Tel Aviv | Facebook

Страница в фейсбуке на русском языке – (2) Arthur Rubinstein Piano Competition.Фортепианный Конкурс Артура Рубинштейна | Facebook

Текст подготовила Маша Хинич.

Фотографии предоставлены амутой Конкурса Артура Рубинштейна

Пиар–агентство:Masha Hinich PR & Sofia Nimelstein PR & Consulting