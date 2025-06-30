Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза. Верхняя иллюстрация – נפתלי בזם, הדלקת נרות, 1960 בקירוב, שמן על בד

Открытие новой выставки в Рамат-Ганском музее израильского искусства

«По образу и подобию: работы из коллекции Цилы Ярон»

Куратор: Сари Голан

Открытие: пятница, 11 июля 2025 года, в 10:00

Сайт музея https://www.rgma.org.il

Коллекция произведений искусства может быть прочитана как история — история, которая является не только отражением личного вкуса, но и выражением мировоззрения, эмоций, долгого диалога с художниками, работами и самим местом, где эти работы собирались. Коллекция Цилы Ярон (1948–2024) рассказывает именно такую историю. Это собрание, созданное, как отметил её супруг Гиора Ярон, «по её образу и подобию» — фраза, которая легла в основу кураторской концепции и дала название нынешней выставке.

Хотя коллекция не строилась по заранее заданному нарративу, в ней отчётливо прослеживаются определённые направления. Выбор произведений был во многом интуитивным и эмоциональным, но при внимательном анализе в нём раскрывается сложная ценностная и эстетическая ткань. Одна из характерных особенностей коллекции — сочетание работ ведущих мастеров израильского искусства с произведениями начинающих художников или тех, кто работал вдали от художественного центра, а также соединение так называемого «высокого» искусства с предметами дизайна, декоративно-прикладного искусства и керамики. Все эти объекты представлены рядом, без иерархии, создавая между собой визуальный и концептуальный диалог.

Дом Цилы служил не только местом жизни, но и пространством для экспозиции. Расположение работ отражало её независимый художественный взгляд: композиции, объединявшие живопись, объекты и дизайнерские предметы, создавали среды, резонировавшие с архитектурой и самим образом жизни. Это оспаривало привычные границы между частным и публичным пространством, между выставкой и повседневностью. Так, например, выдающиеся произведения порой висели в спальнях, а более интимные или альтернативные работы располагались в центральных залах дома.

В коллекции повторяются визуальные и тематические мотивы: образы женщин, созданные как художницами, так и художниками; пейзажи наряду с изображениями одомашненной природы и растений внутри дома. Значительная часть собрания посвящена израильскому абстрактному искусству, прежде всего живописи. Повторный выбор в пользу цвета как материала и как чувства говорит о глубокой связи с самим процессом живописи и искренней любви к искусству.

Цила видела в искусстве неотъемлемую часть своей жизни и проявляла себя не только как коллекционер. Она много училась, завязывала дружеские отношения с художниками, сопровождала их творческий путь и сознательно выбирала вкладываться именно в местное искусство. Решение сосредоточиться на израильском искусстве стало не результатом ограничения, а выражением приверженности культуре своей страны. Коллекция, которую она оставила, является весомым вкладом в художественное поле не только благодаря высокому качеству работ, но и благодаря самому способу её формирования — через преданность, понимание, интуицию и видение. Через искусство Ярон сохранила важные страницы израильской культуры, и её наследие продолжает звучать и после её ухода.

Цила (Зила) Ярон (1948–2024) была израильской филантропкой, коллекционером искусства и дизайнером .

Её супруг Гиора называл её «страстной любительницей израильского искусства». Даже в студенческие годы, несмотря на небольшой бюджет, она начала покупать произведения искусства и со временем создала значительную коллекцию израильской живописи, скульптуры, фотографии и дизайна .

Цила уделяла особое внимание молодым и ещё не раскрученным художникам, часто поступая на своё усмотрение, вопреки советам экспертов .

Она активно сотрудничала с ведущими израильскими учреждениями культуры — музеем Израиля и Тель‑Авивским музеем, входила в комиссии по приобретению, участвовала в создании исследовательского фонда в Тель‑Авивском университете, а также популяризировала израильское искусство в Индии .

После её кончины был учреждён приз имени Цилы Ярон — 150 000 ₪, ежегодно вручаемый израильскому художнику, живущему и работающему в стране. Первым лауреатом этого приза стала Йехудит Саспортас .

В 2024 году вышла книга Israeli Art: The Zila Yaron Collection под редакцией Гидона Эфрата. Коллекция Цилы Ярон продолжает жить как источник вдохновения — в Рамат‑Гане создан фонд приобретений её имени для пополнения музейной коллекции .

Участники выставки:

Карим Абу Шакра, Иссам Абу Шакра, Авива Ури, Дан Оримиан, Элла Амитай-Садовски, Элияху Арик Бокобза, Нафтали Безем, Дорэр Бакри, Авнер Бен-Галь, Асаф Бен-Цви, Циби Гева, Нахум Гутман, Аарон Гилади, Нир Ход, Михаль Вурка, Яаков Векслер, Шай Ихезкели, Гай Янай, Таль Иерушалми, Талия Исраэли, Аарон Кахана, Рафи Леви, Иегудит Левин, Пинхас Литвиновский, Сигалит Ландау, Цви Майерович, Аарон Масег, Ибрагим Нувани, Боаз Ной, Веред Нахмани, Лея Николь, Хана Сагар, Йоханан Симон, Сима Салоним, Ада Овадия, Гур Инбар, Яэль Ацмони, Шарон Полякин, Авраам Пасу, Амит Кабеса, Михаэль Ковнер, Моше Копaерман, Лилиан Клапиш, Ядид Рубин, Анат Розенсон Бен-Хур, Таль Шохет, Иехезкель Штрайхман, Хен Шиш, Рут Шломус, Циона Таджер.

Часы работы выставки:

Понедельник | 10:00–14:00

Вторник | 16:00–20:00

Среда | 10:00–14:00

Четверг | 10:00–14:00 и 16:00–20:00

Пятница | 10:00–14:00

Суббота | 10:00–14:00

Вход свободный в день открытия 11.07.2025 в часы работы музея: 10:00–14:00

Закрытие выставки: 31 октября 2025 года

Музей израильского искусства Рамат-Гана, ул. Аба Хиллель 146, Рамат-Ган

🔗 www.rgma.org.il