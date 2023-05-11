Рождение чуда

Текст – Вадим Малев. Фото – Йосси Цвеккер

Этот день зрители, собравшиеся вчера в театре им. Шломо Лахата в центре Тель-Авива, не забудут никогда. Мы по сути присутствовали на рождении национальной оперы. Вечер выдался удивительным. Днём Гуш Дан бомбили, люди Центра и Юга Израиля сидели в бомбоубежищах. До последнего момента никто не знал, состоится ли премьера оперы «Теодор». Только в самую последнюю минуту дали добро, и я понесся в Оперу в предвкушении. Дороги были пусты: за 25 мин я преодолел путь, на который обычно тратил по 40-50.

Почему же я говорю о рождении национальной оперы? Давайте попробуем вместе сформулировать, какую оперу можно таковой назвать? Ну во-первых, написанную на еврейскую тему – но таким операм несть числа. Во-вторых, созданную композитором евреем. Но и здесь мы можем вспомнить хотя бы Антона Рубинштейна (правда он был выкрестом), который написал ряд опер, среди которых выделяются «Маккавеи» и «Суламифь». В-третьих, разумеется, опера должна быть написана на иврите. Но были у нас и такие.

Например, «Страж Дан» («Дан ха-шомер») – первая в истории опера на иврите, сочиненная Марком Лаври в 1945 году. Но я вижу еще одно важнейшее условие: опера должна быть создана при наличие своего национального государства. А оно, как вы помните, у нас появилось на три года позже. Но ведь есть же, скажут знатоки, у нас и такие оперы. Например, «Альфа и Омега» Гиля Шохата. И все же, и ее вряд ли можно считать таковой. Гиль Шохат вдохновлялся в ее сочинении картинами Мунка, которые даже вроде на библейскую тему, но национальной идеи в ней, как не ищи, нет.

Скажете, я придираюсь? Отнюдь. Это очень серьезная вещь, что выбирать в качестве символа. Ведь не считается же первой русской национальной оперой «Цефал и Прокрис» (по либретто Александра Сумарокова) и даже «Мельник – колдун, обманщик и сват» Михаила Матвеевича Соколовского на текст Аблесимова (1779) – тоже не считается – тема мелковата. А первой русской национальной оперой, считается «Жизнь за Царя» Михаила Ивановича Глинки, более известная нам, как «Иван Сусанин». Тогда русское общество чувствовало, что грядет нечто грандиозное. На премьере присутствовал сам царь Николай I, который, проникшись, пожаловал композитору бриллиантовый перстень.

Вот и на нашей Мировой премьере присутствовал президент Израиля Ицхак Герцог, который перстень правда зажал, но наверняка проникся, ибо не впечатлиться было невозможно! Еще до премьеры, по тому, как создавался проект, чувствовалось, что нас ждет что-то эпичное, что-то невиданное в музыкальной истории нашей страны.

Прежде всего тема. Авторы оперы, композитор Йонатан Кнаан и режиссер и либреттист Идо Риклин обратились к такой грандиозной и важной в нашей истории фигуре, какой является Теодор Герцль. Процесс создания оперы «Теодор» продолжался более 4-х лет! Идея зародилась по инициативе известного филантропа Даниэля Хусидмана, который и предложил написать оперу о Герцле и помог воплотить мечту в реальность благодаря поддержке своего фонда.

Либретто построено вокруг двух важнейших периодов жизни предтечи еврейского государства: начало 1880-ых, когда молодой Теодор, 20-летний студент в Вене, мечтал забыть о своих национальных корнях и соединиться с немецким народом. Он буквально бредит и восхищается Вагнером, он вместе своим другом Паулем становится первым еврейским студентом, принятым в «Альбию» – прогерманскую националистическую студенческую ассоциацию. Тогда чаяния Теодора и Пауля разбились о растущий антисемитизм их сверстников. Их с позором выгоняют из «Альбии», и для Пауля пережитое потрясение кончается самоубийством.

Вторая часть сюжета показана через 15 лет. В Париже, освещая дело Дрейфуса, Герцль сталкивается со звериным антисемитизмом французского общества. Все это накладывается на крах его семейной жизни. Мы видим еврейского интеллектуала, колеблющегося между отчаянием и безумием, ищущего возможности испытать чувство принадлежности, но отвергаемого раз за разом и семьёй, и обществом.

Поскольку перед нами предстают такие два разных Герцля (совсем юный и мужчина в расцвете лет), то и играют их два разных человека: студента в Вене исполняет молодой певец-баритон Ноам Хайнц. Партию журналиста-Герцля – известный израильский баритон Одед Райх. Сюжеты из 80х и 90х предстают перед нами не по порядку, а перемежаясь в вольном изложении, как в каком-нибудь фильме «Однажды в Америке». И даже первая встреча Герцля-студента и Герцля-журналиста немного напоминает столкновение главных героев этого фильма.

Сказать, что мне понравилась опера «Теодор» – это ничего не сказать. Это было поистине грандиозно! Ну во-первых, может это первая опера на иврите, которую я слушал в своей жизни. И испытывал, наверное, чувства Бен-Йегуды. когда вдруг вокруг него стали говорить на иврите. Во-вторых, я в восторге от масштабности этой постановки. Всё – костюмы, сценография, постановка, декорации, свет, артисты, голоса – на самом высшем уровне. Про хор и говорить не приходится. Это достояние нашей оперы. В данном случае, как исполнение, так и игра, так и музыка, написанная Кнааном для массовых сцен.

С хора начинается опера – это впечатляющая сцена французской толпы, которая присутствует на гражданской казни Дрейфуса. Просто блестящая сцена, задающая тон всей опере. Это и хор студентов «Альбии», то милый с пивопитием, то зловещий – в сцене обличения студентов-евреев. И наконец, финальный хор евреев, которые пытаются посеять в Герцле сомнения по поводу написания его програмной книги «Альтнойланд».

Помимо грандиозных хоров, в опере еще множество удач: дуэт двух Герцлей, монолог Пауля (его по задумке авторов исполняет сопрано Шакед Струлл) и, конечно, важнейшая роль (и арии, и монологи со своим выдающимся мужем) жены Герцля Юлии (в прекрасном исполнении Анат Чарны).

Да, мне приходилось подслушать разговоры в фойе, что музыка неровная, что она порой походит на мюзиклы (один из любимых жанров Кнаана), а иногда скатывается в жанр оперетты. И даже, если это так, ну и что? А у главного героя оперы разве не было недостатков? Взять его «угандийский проект» или идею, показанную в опере, о возможном крещении еврейского народа. Эта жутковатая сцена, также получилась в опере грандиозной. Над журналистом Герцлем нависает священник-мессионер, а с потолка спускается в видениях распятый юноша-Теодор. Тяжело было Герцлю на пути предвозвестника еврейского государства!

Герцлю было тяжело. А мне было восхитительно! Я ехал домой по пустому Аялону и восторг булькал в горле. Шутка ли, не каждый день присутствуешь на рождении израильского национальной оперного эпоса! Жаль, что осталось только три спектакля. Но я даю вам голову на отсечение – это совсем не конец. Оперу ждет счастливая судьба. Я предсказываю, что она будет поставлена во многих странах мира, не раз мы услышим ее и в Израиле…

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Итак! Мировая премьера в Израильской опере. «Теодор» Йонатана Кнаана в постановке Идо Риклина

Оркестр Оперы – Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона

Хор Израильской Оперы под управлением Итая Берковича.

Композитор – Йонатан Кнаан

Либреттист и режиссер – Идо Риклин

Оркестровка – Эран Зеави

Дирижер – Нимрод Дэвид Пфеффер

Художник по костюмам – Орен Дар

Художник-постановщик – Александр Лисянский

Художник по свету – Ади Шимрони

Постановщик сценических боев – Барак Гонен

Режиссура движения – Нофар Левингер

Спектакли состоятся:

Среда | 10.05.2023 | 19:30 | Премьера (прошла)

Пятница | 12.05.2023 | 13:00

Воскресенье | 14.05.2023 | 20:00

Понедельник | 15.05.2023 | 20:00

Заказ билетов в кассе Израильской Оперы по телефону 03-6927777 или в «Браво» http://bit.ly/40jXOpz

Спектакли проходят в Оперном театре Тель-Авива имени Шломо Лахата

Бульвар Шауль а-Мелех 19, Тель-Авив.

Пиар Sofia Nimelstein