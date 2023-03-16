Самый древний и полный ТАНАХ

АНУ – Музей еврейского народа представит в Израиле с 23 по 29 марта 2023 года, «Кодекс Сассуна» – самое полный древний ТАНАХ, дошедший до наших дней. Кодекс будет представлен широкой публике в Израиле всего одну неделю незадолго до того, как будет выставлен ​​на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке с оценочной стоимостью от 30 до 50 миллионов долларов, что сделает его самой дорогой рукописью или книгой, когда-либо проданной на аукционе.

Демонстрация «Кодекса Сассуна» в АНУ , крупнейшем еврейском музее мира, станет важным моментом работы музея как учреждения, рассказывающего о многогранной, богатой и многослойной культуре еврейского народа, об истоках духовности, образовании и творчестве, традициях и образе жизни всех нас. Часть концепции музея состоит в том, чтобы соединить прошлое, настоящее и будущее еврейского народа. Мы с гордостью представляем публике в Израиле эту рукопись – еврейскую книгу книг, отражающую религиозную, культурную, историческую и духовную сущность еврейского народа.

Доктор Орит Шахам-Говер, главный куратор А НУ : «Это одно из самых удивительных событий в моей кураторской жизни. Древний ТАНАХ отражает еврейскую историю с древних времен до наших дней. История этой рукописи – это история традиций и открытий, знаний и образования, миграции и переселения, тайн и исчезновений наряду с захватывающими человеческими историями. Это своего рода сущность великой еврейской истории, воплощенная в одной рукописи. Для музея огромная честь выставлять эту важную книгу в Израиле».

«Кодекс Сассуна» — одна из самых важных и уникальных сохранившихся рукописей в истории человечества. Он содержит все 24 книги, входящие в ТАНАХ, а также примечания Торы, переписанные в виде книги (кодекса), страница за страницей с обеих сторон. Научная экспертиза пергамента вместе с палеографическим анализом рукописи указывает на то, что она, вероятно, была написана в начале десятого века нашей эры. Таким образом, она определяется как самый ранний полный список Библии.

На протяжении всей своей истории книга несколько раз переходила из рук в руки, о чем свидетельствуют различные надписи на ее страницах. Так, в XIII веке кодекс был посвящен синагоге в общине Макисин, в сирийском городе Маркада.

Подробная надпись на последней странице рукописи рассказывает о трагедии общины, подвергшейся нападению захватчиков в XIII или XIV веке. Книга была тайно вывезена из синагоги и исчезла из поля зрения почти на 600 лет. Снова она появилась во Франкфурте в начале прошлого века и был приобретена в 1929 году Дэвидом Соломоном Сассуном, одним из самых значимых владельцев частных коллекций рукописей в ХХ веке. Сегодня она находится в коллекции Джейкоба (Жака) Сафре в Женеве.

«Это важная веха в истории человечества, — сказал Ричард Остин, глава отдела книг и рукописей Sotheby’s, — Библия является основой и краеугольным камнем культур и сообществ во всем мире и, без сомнения, самой влиятельной книгой о человечестве».

«Еврейская Библия — это священный, основополагающий текст для народов всего мира. На протяжении тысячелетий верующие внимательно изучали, анализировали, размышляли и углублялись в Священное Писание, чтобы обрести мудрость и достичь духовного просветления. «Кодекс Сассуна» – это поворотный момент в том, как мы воспринимаем историю Божественного Слова, и является свидетелем того, как еврейская Библия влияла на столпы цивилизации — искусство, культуру, право, политику — на протяжении веков», – сказал Шарон Минц, старший специалист Sotheby’s по иудаике, книгам и рукописям.

АНУ, Музей еврейского народа, готов принять тысячи людей, которые придут посмотреть на «Кодекс Сассуна» в течение недели, когда он будет выставлен в музее.

Кроме того, на период экспонирования «Кодекса», музей продлевает часы работы:

23.3 – четверг 10:00-22:00

24.3 – пятница 09:00-15:00

25.3 – суббота 10:00-17:00

26-29.3 – воскресенье-среда 10:00-20:00

Подробная информация и бронирование билетов: anumuseum.org.il/he/codex-sassoon/ .

Адпес музея: Клаузнер 15, Тель-Авив.



Текст и фото по материалам пресс-релиза