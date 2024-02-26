Верхний снимок: Хагай Лубер в спектакле “Седьмое октября”. Снимок с экрана

«Седьмое октября».

Моноспектакль в исполнении Хагая Лубера

Всеизраильское турне: 3 марта –-Беэр-Шева, 10 марта – Петах-Тиква, и затем в Цфате, Нетании, Бейт-Шемеше, Петах-Тикве, Тель-Авиве, Модиине и Ариэле (даты будут объявлены в ближайшее время).

Спектакль создан в память о Йонатане, павшем в боях в секторе Газа. Спектакль исполняет отец Йонатана, Хагай Лубер, актер и основатель театра «Эспаклария».

Черным утром 7 октября террористы Хамаса разрушили жизнь множества счастливых семей. Личные потери этих семей стали потерей каждого человека в Израиле и всех евреев мира. Это сильнейшая травма вызвала чувство шока, боли и неуверенности в непредсказуемом будущем.

Новый спектакль театра «Эспаклария» «Седьмое октября» будет представлен ​​3 марта в Беэр-Шеве, 10 марта в Петах-Тикве, а затем также в Цфате, Нетании, Бейт-Шемеше, Петах-Тикве, Тель-Авиве, Модиине и Ариэле (даты будут объявлены в ближайшее время).

Спектакль по пьесе Хавы Дивон в исполнении актера Хагая Лубера основан на реальных рассказах реальных людей, потерявших своих близких. Их судьбы сплетаются в одну историю, основной сюжет которой – жизнь Дорона, чья жена Орли убита, и который в одиночку растит и воспитывает трех детей. Поставка включает в себя документальные и художественные видеопроекции, ярким особым образом отражающие происходящие события, а также чувство утраты.

«Седьмое октября» приобрело иной смысл, когда за две недели до планировавшейся премьеры в дверь дома семьи Лубер постучали в дверь и сообщили, что их сын Йонатан пал смертью храбрых в секторе Газа. Исполнитель этого моноспектакля Хагай Лубер превратился из актера, играющего скорбящего отца в скорбящего отца в нашей столь сюрреалистичной и столь же суровой реальности.

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Моноспектакль «Седьмое октября»

Игра – Хагай Лубер

Драматург – Хава Дивон

Режжиссер: Маша Нимеровски

Видео-Арт – Сиван Пресслер и Нитай Шалем.

Постановка: театр «Эспаклария»

Спектакль идет на иврите и английском языке.

Дополнительная информация и заказ билетов по ссылке

שבעה באוקטובר – אספקלריא (aspaklaria.org)

или по телефону -0525665573

Даты:

3 марта, воскресенье, Беэр-Шева, зал «Тамуз, 20:30

10 марта, воскресенье, , Петах-Тиква, «Гейхал ха-Тарбут», 20:30.

Цена билетов: обычный – 60 шекелей; солдат/студент – 40 шекелей; эвакуированные/солдаты регулярной и резервной службы/национальная служба – 20 шекелей.

Театр «Эспаклария» – новаторский театр, занимающийся еврейским творчеством на основе идентичности и любви. ‎Еврейское творчество, дарованное миру народом Израиля, принесло с собой прекрасную, богатую, нравственную культуру со‎

‎многими социальными, национальными и личными результатами. ‎

‎После двух тысяч лет поглощения чужих культур, обновленный еврейский народ на своей земле должен поставить перед собой всеобъемлющую цель – внедрять‎ ‎инновации и творить в своем уникальном мире ценностей.‎

‎Театр «Эспаклария» создает новый театральный язык – старый, с одной стороны, построенный на прошлом, а с другой – устремленный в будущее. Театр возглавляет его основатель – актер и режиссер Хагай Лубер.

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Текст и фото – по материалам пресс-релиза