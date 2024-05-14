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Tel Aviv Global

Шедевры на бумаге – выставка «Храни все драгоценное»

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Lesser Ury, Seascape, Sunrise (detail), 1895. Pastel on cardboard. Gift of the Hilda Ury Estate, New York, in memory of her late husband, Alfred Ury, through the American Friends of Tel Aviv Museum of Art, 1999

Заглавная иллюстрация – Lesser Ury, Seascape, Sunrise (detail), 1895. Pastel on cardboard. Gift of the Hilda Ury Estate, New York, in memory of her late husband, Alfred Ury, through the American Friends of Tel Aviv Museum of Art, 1999. Фрагмент

Война… Не буду писать о войне, но война ощущается и в музеях – в чинных, чистых, тихих залах. Война стал причиной того, что в двух главных музеях страны – в Музее Израиля в Иерусалиме и в Тель-Авивском музее искусств – идет Re-Collection, любимое кураторами действо перетряхивания запасников. В данном случае запасники тряханули в Тель-Авиве и в итоге 10 мая в Тель-Авивском музее искусств открыли выставку с названием сколь скромным, столь и указывающим дорогу. Дорогу в музей, разумеется, на выставку «Храни все драгоценное», на которой представлены шедевры на бумаге, датированные с конца 19-го века и по настоящее время. В основном работы европейских, американских и израильских художников, связанные с историей коллекции музея, сложившейся накануне Второй мировой войны, когда художники и коллекционеры еврейского происхождения бежали по Европе и из Европы.

 

esser Ury, Seascape, Sunrise (detail), 1895. Pastel on cardboard. Gift of the Hilda Ury Estate, New York, in memory of her late husband, Alfred Ury, through the American Friends of Tel Aviv Museum of Art, 1999

Lesser Ury, Seascape, Sunrise (detail), 1895. Pastel on cardboard. Gift of the Hilda Ury Estate, New York, in memory of her late husband, Alfred Ury, through the American Friends of Tel Aviv Museum of Art, 1999

Тогда собрание музея пополнилось за счет частной коллекции уроженца Мюнхена искусствоведа и коллекционера доктора Карла Шварца (1885–1962), первого директора Тель-Авивского музея, которому удалось убедить и других коллекционеров еврейского происхождения пожертвовать музею ценные работы. Одним из них был Эрих Гёриц (Erich Goeritz) фабрикант текстиля и коллекционер произведений искусства, бежавший из Германии в Англию накануне войны. Спустя годы Пегги Гуггенхайм, Чарльз и Эвелин Крамер, Авраам Городиш и другие пополнили коллекцию Тель-Авивского музея искусств современными произведениями первой половины 20-го века.

Paul Klee, Magic Mountain, ca. 1920Ink on paper Gift of Serge Sabarsky, NYC, through the American Friends of Tel Aviv Museum of Art, 1985

Paul Klee, Magic Mountain, ca. 1920. Ink on paper. Gift of Serge Sabarsky, NYC, through the American Friends of Tel Aviv Museum of Art, 1985

Выставка «Храни все драгоценное» связана с памятью и забвением – как ответ на ситуации утраты, смерти и беженцев. Эти работы равносильны реакции выживших и свидетелей травмирующих событий – сталкиваются с ними лицом к лицу или уводят в мир грез и фантазий. Свежий re-взгляд на коллекцию отражает необходимость «сохранять ценные реликвии, несущие надежду на возрождение и перспективу на светлое, безопасное и надежное будущее». Последняя фраза, взятая в кавычки – это слова куратора Анат Данон Сиван.  Ну что же: пойдем в музей и будем надеяться.

На выставке представлены работы на бумаге всемирно известных художников, в том числе Эдварда Мунка, Марка Ротко, Пабло Пикассо, Марка Шагала, Эгона Шиле, Кэте Кольвиц, Эриха Хеккеля, Пауля Клее, Хуана Миро, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Евы Гессе и других, а также работы современных израильских художников – Майи Атун, Самаха Шахада, Саида Абу Шакра, Михаль Хельфман и других.

Название выставки «Храня все драгоценное» предлагает новый взгляд на коллекцию, отражающий необходимость беречь ценные «реликвии», несущие с собой надежду. Многие работы, представленные на выставке, рассказывают о художниках, преследуемых нацистскими властями, в том числе о художниках, чьё искусство было объявлено «дегенеративным» и чьи работы, по мнению нацистов, были «оскорблением чувств немцев».
Одним из самых известных примеров «дегенеративного» искусства – серия «коллективных рисунков», созданных совместно художниками-сюрреалистами в 1940-м году в рамках, отражающих дух движения. Члены группы остановились на вилле Air Bell под Марселем, где ожидали визы, чтобы выехать из Франции в США, и продолжали упрямо цепляется за творчество, за акт искусства.

Edvard Munch, Anxiety, 1896Color lithograph Gift of Charles and Evelyn Kramer, through the American Friends of Tel Aviv Museum of Art, 1986

Edvard Munch, Anxiety, 1896 Color lithograph Gift of Charles and Evelyn Kramer, through the American Friends of Tel Aviv Museum of Art, 1986

На выставке также представлены произведения из серии Марка Шагала «Иллюстрации к ТАНАХу», над которой он начал работать в начале 1930-х годов. Его работа была прервана из-за Второй мировой войны  и   завершена только в 1956 году. Год спустя, когда Шагал посетил Израиль в честь своей выставки в Тель-Авивском музее, на которой была представлена ​​вся серия из 105 гравюр, он передал ее в дар музею.
Вся коллекция, рисунков и гравюр, насчитывающая около 25.000 произведений, в настоящее время находится на складах музея, которые в военное время используются в качестве бомбоубежища. Пересмотр коллекции отражает необходимость сохранить драгоценные «останки», которые несут с собой надежду на возрождение и надежное будущее

* Название выставки заимствовано из одноименной книги «Hold on to All That Is Precious: Epistles on on Survival and Mary» Джона Бёрджера (Бергера) – английского художественного критика, педагога, писателя, автора публикаций, посвященных психологии творчества.

Экскурсии с музейным гидом по выставке «Храни все драгоценное» – пятница, 17 мая, 10:30 и пятница, 21 июня, 10:30. В стоимость экскурсии (50 шекелей) входит также и цена входного билета в музей https://www.tamuseum.org.il/en/event/guided-tour-exhibition-hold-everything-dear/2024-05-17/
Во вторник, 21 мая, в 19:00 экскурсия пройдет также по выставке Нетты Либер Шефер «О надеждах и других альтернативах» «О надеждах и других альтернативах» – ISRAELI CULTURE (israelculture.info).

Выставка «Храни все драгоценное» продлится до 4 января 2025 года

Egon Schiele, The Prostitute, 1913Pencil and gouache on paper Purchase, 1953 © Tel Aviv Museum of Art

Egon Schiele, The Prostitute, 1913. Pencil and gouache on paper. Purchase, 1953. © Tel Aviv Museum of Art

Сайт выставки – https://www.tamuseum.org.il/he/exhibition/hold-everything-dear/
Дни и часы работы музея: воскресение и понедельник – музей закрыт. Вторник – 10:00–21:00. Среда – 10:00–18:00. Четверг – 10:00–21:00. Пятница – 10:00–14:00. Суббота 10:00–18:00.
Сайт музея – https://www.tamuseum.org.il/
Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/tamuseum/

Текст – Маша Хинич.  Иллюстрации предоставлены пресс-службой Тель-Авивского музея искусств.

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