Объявлен шорт-лист премии Сапира за 2022 год

В понедельник, 21 ноября, жюри литературной премии «Мифаль ха-паис» имени Сапира во главе с Ореном Нахари объявило список финалистов 2022 года.

В шорт-лист вошли следующие произведения:

Орит Илан, «Сестра плеядам», изд-во «Едиот сфарим»

Сами Бардуго, «Всех нас пятеро», изд-во «Ха-сифрия ха-хадаша»

Илана Бернштейн, «Солнце Тамуза», изд-во «Кинерет – Змора – Битан – Двир»

Ари Либерман, «Молчун», изд-во «Ахузат-Байт»

Цахи Фарбер, «Камни», изд-во «Кинерет – Змора – Бейтан – Двир»

Премия, учрежденная в 2000 году для популяризации литературы на иврите и развития культуры чтения в Израиле, присуждается уже в 22-й раз. В этом году призовой фонд пополнен на 200 000 шекелей.

«Мифаль ха-паис» придает большое значение поощрению израильских писателей. Пять авторов, книги которых включены в шорт-лист, получат приз в размере 60 000 шекелей.

Победитель премии «Мифаль ха-Паис» имени Сапира получит 180 000 шекелей, а его книга будет переведена и издана по-арабски и на другом иностранном языке по выбору автора. Кроме того, «Мифаль ха-Паис» приобретет 500 экземпляров книг авторов произведений шорт-листа основной премии и номинации «Дебют года» для передачи в дар публичным библиотекам по всей стране.

Победитель литературной премии «Мифаль ха-Паис» имени Сапира станет известен 2 января 2023 года.

В шорт-лист номинации «Дебют года» включены три книги. Ее победитель получит денежный приз в размере 75 000 шекелей.

Авигдор Ицхаки, председатель правления «Мифаль ха-Паис»:

«Мы взволнованы и рады очередному шансу продемонстрировать свою поддержку самой важной и престижной литературной премии в Израиле, ставшей с годами одним из главных культурных институтов страны. «Мифаль ха-паис» гордится вкладом в мир книги и возможности дарить израильским читателям встречи с новинками литературы. «Мифаль ха-Паис» продолжит оказывать поддержку литературе на иврите, которая является краеугольным камнем израильской культуры. Мы благодарим израильских писателей за их важный вклад в жизнь нашего общества и горды быть учредителями уважаемой и читателями, и литературным сообществом премии».

Председатель жюри писатель и публицист Орен Нахари:

«Я впечатлен тотальной отдачей членов жюри и их любовью к литературе, жаркими дискуссиями во время отбора и той страстью, с которой каждый отстаивал свой выбор. Мы искали и нашли самые увлекательные сюжеты, самых пленяющих героев и самую точную связь произведений с Израилем и нашей действительностью».

Из доводов жюри:

Орит Илан, «Сестра плеядам»

«Сестра плеядам» исследует поиски смысла жизни, отчаяние от его отсутствия, значение случая и способность преодолевать неудачу. Повествование ведется от нескольких лиц, оно интерпретирует сознание мужчин и женщин, у которых что-то неуловимое, но фундаментальное, пошло не так. Раздавленные тяжестью несбывшихся ожиданий, они стремятся вновь поймать нить своей жизни: разорвать или восстановить связи, найти духовных учителей или других глашатаев истины. Орит Илан удается представить точное и поэтичное свидетельство нашей эпохи.

Сами Бардуго, «Всех нас пятеро»

«Всех нас пятеро» — книга о становлении художника-маргинала, о его взгляде на собственное творчество и источники вдохновения, а также о его личном месте в большой семье. Действие романа перемещается между настоящим и прошлым и между различными пластами сознания героя. Наблюдая за жизнью и рассказывая историю, он озвучивает коллективное сознание своей семьи. «Всех нас пятеро» — редкий для израильской литературы роман, который затрагивает экзистенциальные вопросы сущности искусства и места художника в обществе.

Илана Бернштейн, «Солнце Тамуза»

«Солнце Тамуза» — роман, сшитый, подобно лоскутному одеялу, из фрагментов мыслей и разорванных воспоминаний. Сюжет разворачивается на протяжении всего нескольких часов: прямо перед свадьбой в поселении в Изреэльской долине происходит некое ужасное событие, подробности которого остаются неясными на протяжении всей книги. Это необычная литературная попытка обрисовать с помощью языковых средств ментальный и когнитивный опыт сексуального насилия, связанной с ним диссоциации и затушевывания воспоминаний. Бернштейн создает нарушающую комфорт аллегорию, проводящую параллели между частным и общественным, между насилием гендерным и национальным. Форма и содержание дополняют и диктуют друг друга: это необычная книга, которая использует ломаный язык, чтобы проиллюстрировать опыт, который трудно выразить словами.

Ари Либерман, «Молчун»

Симха, торговец некошерной колбасой из Офакима, обнаруживает два свитка с дневниками своего отца. Ребе-чудотворец, безбожник-партизан, член зондеркоманды в Аушвице – в дневниках оживают самые невероятные персонажи из прошлого и настоящего. Благодаря находке, автор рассказывает три истории, каждую – своим уникальным языком. Одна – о Шимшоне Тумлере, раввине-молчуне из Равы, который чудом выжил в Катастрофе и оказался в Офакиме. Вторая – о сыне, который нашел дневник отца и пытается узнать что-то о своей семье. Третья – история профессора истории Эзры Френкеля, который исследует находку Симхи. Читатель путешествует во времени и пространстве, оказываясь то в некошерной мясной лавке, то в старинном хасидском дворе, практически исчезнувшем во время Холокоста и воссозданном в Иерусалиме. Это увлекательная, трогательная и поэтичная книга, написанная плавным и сочным языком.

Цахи Фарбер, «Камни»

Действие романа Цахи Фарбера происходит в пятидесятые годы в отдаленном поселке на юге страны. Тонкой и точной кистью автор живописует и оживляет в двенадцати картинах мир, существовавший сразу после основания государства: мы слышим его шумы, чувствуем ароматы, наблюдаем за противостояниями, как духовными, так и физическими, проникаем в сознание зарождающейся нации. Владелец грузовика Айзек, мастер по надгробьям Хальберталь, резник Ицхак, вдова Малка Липман-Альтер и солдат Петер Штайн — все они части загадки-паззла, которая к концу книги усложняется и становится проводником читателя из мира литературного в мир реальный.

Текст и фото – по материалам пресс-релиза