Оркестр «Симфонет Раанана». Концерт № 2 (перенесен с ноября 2024 года) – «Моцарт в Леванте»

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Композитор, пианист и вокалист Омри Мор в программе «Между классикой и этникой» вместе с молодым дирижером Матаном Йоной.

1.2.2025, суббота 20:00

2.2.2025, воскресенье, 20:00

Матан Йона – дирижер

Омри Мор – фортепиано

Джока Перпиньян – вокал и перкуссия

Гай Леви – контрабас

В программе:

Моцарт: Похищение из сераля – увертюра

«Нарбата» – народные песни

Россини: Итальянка в Алжире – увертюра

Песни Омри Мора

Моцарт: Концерт для фортепиано № 20 ре минор, К. 466

Необычная программа, особенный состав исполнителей. Начнем все-таки с Моцарта…

Фортепианный концерт №. 20 ре минор, K. 466, которым так восхищался молодой Бетховен, был написан и исполнен Вольфгангом Амадеем Моцартом в 1785 году и по сей день принадлежит к числу самых популярных его концертов. Первая часть этого концерта предвосхищает патетические страницы «Дон Жуана», третья — финал 40-й симфонии.

Партитура была окончена Моцартом 10 февраля 1785 года, а уже на следующий день композитор исполнял новое произведение в зале казино Мельгруб на открытии серии из шести концертов по подписке. Играть партию клавира, одновременно дирижируя, было его излюбленной формой появления на публике. Именно Моцарт в 1780‑е годы совершил революцию, избавив фортепиано от роли аккомпаниатора (которую по традиции исполнял в оркестре клавесин и другие клавишные инструменты) и превратил его в настоящего солиста.

В настоящего солиста превращает фортепиано и Омри Мор – израильский пианист, композитор и аранжировщик, чьи музыкальные интересы охватывают широкий диапазон от классической музыки до джаза, от восточных до андалузских музыкальных традиций.

Омри Мор выступает с 14 лет и считается одним из лучших джазовых пианистов в Израиле (многие критики считают, что и за его пределами), играет и записывается со многими известными музыкантами, такими, как Омер Авиталь, Барри Сахаров, Шломо Бар и другие. Джазовый контрабасист международного уровня Авишай Коэн регулярно приглашает Омри Мора выступать в составе его трио за рубежом. В 2018 году Омри Мор выпустил свой первый альбом «It’s About Time!» на французском лейбле звукозаписи Naïve.

Омри Мор родился в Иерусалиме, в 14 лет познакомился с андалузской музыкой благодаря певцу и музыканту, играющему на уде – Нино Битону – который был одним из трех его учителей и истинным ментором, у которого Мор с раннего возраста учился премудростям музыки. Помимо Битона, его учителями были джазовый саксофонист Эрни Лоуренс и профессор Биньямин Орен. Эти трое плюс огромное музыкальное любопытство и внутренний музыкальный ритм Омри Мора сформировали ту музыку, то искусство, которым он занимается сегодня.

Альбом «It’s About Time!» («Время пришло!»), является результатом сотрудничества Омри и алжирского барабанщика Карима Зиада, одного из ведущих в мире джазовых музыкантов, исполняющих североафриканскую музыку.

Матан Йона – дирижер, композитор, аранжировщик и тромбонист.

Матан Йона начал свое музыкальное образование в городской музыкальной школе в Петах-Тикве в классе тромбона у Алекса Чечельницкого и параллельно занимался у Михи Дэвиса, тромбониста Израильского филармонического оркестра. Свою военную службу он провел в оркестре ЦАХАЛа, сначала в качестве тромбониста, а затем помощника дирижера оркестра и аранжировщика.

После демобилизации Матан Йона начал играть и выступать с различными оркестрами и ансамблями в Израиле и по всему миру. В это же время Йона начал учебу в Академии музыки и танца в Иерусалиме по двум направлениям: оркестровое дирижирование под руководством доктора Евгения Цирлина и композиция под руководством доктора Эяля Адлера и профессора Менахема Вайзенберга. Обучение он закончил с отличием. Во время учебы занял первое место во всеизраильском конкурсе по композиции музыкальной школы Тель-Авива (2017 г.) и второе место в конкурсе по композиции имени Марка Копытмана (2016 г.). Кроме того, он выиграл несколько стипендий, в числе которых стипендия для выдающихся композиторов от Siday Fellowship for Musical Creation, стипендия от Goldberg Charitable и стипендия декана факультета за выдающиеся достижения в области музыки.

Сегодня Йона работает дирижером Иерусалимского оркестра «Восток – Запад». Его часто приглашают для работы с лучшими артистами и коллективами в Израиле и за рубежом в качестве дирижера, композитора и аранжировщика. Среди коллективов, с которыми он активно сотрудничает: Иерусалимский Симфонический оркестр, Израильская Симфониетта Беэр-Шева, «Израильская Камерата. Иерусалим», Хайфский Симфонический оркестр, театр Габима, Камерный театр, театр Беэр-Шевы и многие другие.



Джока Перпиньян – певец, автор песен, перкуссионист, создающий этническую музыку с хорошим вкусом и авторским видением. Его первый сольный альбом Entreventos был выпущен в 2006 с известной бразильской маркой Lumiar Discos, последний альбом Manso Balanço привлек внимание во всем мире. Джока Перпиньян родился и вырос в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В возрасте пятнадцати лет в 1987 году он переехал в Тель-Авив, где более двадцати лет делал успешную международную карьеру, но сердце его принадлежало Бразилии и бразильской музыке, и он неоднократно возвращался на родину. За эти годы Джока Перпиньян представил свою музыку на фестивалях во всем мире, и сотрудничал в концертах и записях альбомов с известными артистами из разных стран.

В Израиле Джока Перпиньян был постоянным участником проекта Идана Райхеля с 2011 по 2016 год, одним из основателей трио «Тукан», выступал и записывался , с Мати Каспи, Йони Рехтером, Шломо Гронихом, Мики Габриэловым и другими. Он проводил семинары по ритму в ведущих учебных заведениях Израиля и по всему миру, таких как колледж Беркли (Бостон), Гамбургская консерватория музыки (Германия) и Университет Северной Флориды ( США).

Гай Леви — контрабасист, композитор и музыкальный продюсер, который очень любит джаз и на протяжении многих лет играл с такими гигантами, как Эли Деджибри, Юваль Коэн, Амит Фридман, Катя Тубуль и многими другими.

Гай Леви родился в 1975 году, учился в Иерусалимской академии музыки и танца и Королевской консерватории Амстердама у легендарных преподавателей по классу баса Петера Стотейна и Мэтью Макдональда, а также у культового джазового исполнителя Эрни Лоуренса.

Гай – разносторонний музыкант, владеющий классикой, роком, поп-музыкой, джазом и мировой музыкой, выступает с джазовыми музыкантами международного уровня и исполняет классическую музыку в ведущих оркестрах Израиля, таких как Иерусалимский симфонический оркестр и Израильский камерный оркестр. Гай также занимается созданием музыки и дизайном саундтреков для фильмов, теле- и театральных постановок.

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Оркестр «Симфонет Раанана». Концерт № 2 (перенесен с ноября 2024 года). «Моцарт в Леванте»

1.2.2025, суббота, 20:00

2.2.2025, воскресенье, 20:00

Матан Йона – дирижер

Омри Мор – фортепиано

Жука Перпиньян – вокал и перкуссия

Гай Леви – контрабас

В программе:

Моцарт: Похищение из сераля – увертюра

«Нарбата» – народные песни

Россини: Итальянка в Алжире – увертюра

Песни Омри Мора

Моцарт: Концерт для фортепиано № 20 ре минор, К. 466

Музыкальный руководитель оркестра – Омер Меир-Веллбер

Штатный дирижер – Давид Зеба

Генеральный директор оркестра – Орит Фогель-Шафран

Сайт оркестра – http://www.symphonette.co.il

Справки по телефону: 09-7457773

Заказ абонементов и билетов на сайте оркестра: http://www.symphonette.co.il

Концерты проходят в Городском центре искусств и музыки по адресу а-Пальмах 2-алеф.

Страница оркестра в фейсбуке: https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Канал в сети Youtube: https://www.youtube.com/@symphonetteR

Полная программа концертов оркестра сезона 2024-2025 на иврите – https://www.symphonette.co.il/wp-content/uploads/2024/06/Hebrew-24-25-New.pdf

На английском языке здесь – https://www.symphonette.co.il/wp-content/uploads/2024/06/English-24-25.pdf

Фотографии предоставлены пресс-службой оркестра Симфонет Раанана

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting