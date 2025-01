Оркестр «Симфонет Раанана». Камерный концерт «От Баха до Рехтера» – The SaBrass Quintet

На фото: The SaBrass Quintet © Ор Фриас

Необычный камерный концерт «Симфонет Раанана» с необычным репертуаром при участии лучших израильских исполнителей на медных духовых.Итамар Лешем – валторна, Игаль Мельцер – труба, Юваль Шапира – труба, Таль Бен-Рои – тромбон, Итай Аргаман – туба.

В программе произведения Баха, Зормана, Гершвина, Бернстайна, Лютославского, Рехтера.

Среда 15.1.2025 в 20:00.

Раанана, Городской центр искусств и музыки.

В названии квинтета The SaBrass Quintet – есть игра слов, загадка и разгадка. The SaBrass Quintet состоит из лучших израильских музыкантов – ведущих духовиков Израильского филармонического оркестра, все они – урожденные израильтяне-сабры, и, как известно, медные духовые именуются общим словечком Brass.

Если объединить биографии пяти означенных музыкантов, то получится вот что: учеба в высших музыкальных школах и академиях Израиля, США, Германии; работа в престижных оркестрах Европы и США и во всех крупных оркестрах Израиля – Иерусалимском Симфоническом, Израильском Филармоническом, в десятках камерных оркестрах и составах, одним из которых и является The SaBrass Quintet, основанный в 2020-м году. Все музыканты также дают сольные концерты, мастер-классы и преподают. Этот динамичный квинтет с опытными музыкантами предлагает свежие и захватывающие интерпретации классического репертуара духового квинтета.

The SaBrass Quintet привлекает внимание зрителей своим мастерством, живыми и энергичными выступлениями, а также глубокой интерпретацией музыкальных произведений. Их концерты – не просто выступления, а настоящие события музыкальной культуры.

Репертуар ближайшего концерта отражает как музыкальные интересы The SaBrass Quintet, так и историю возникновения современного духового квинтета, существующего не так давно, с конца 1940-х годов, так как до Второй мировой войны для духовых квинтетов было написано небольшое количество произведений. Так что брасс-квинтет в современном понимании появился в середине XX века в США. Первыми ансамблями такого типа стали Chicago Brass Quintet и New York Brass Quintet, состоящие соответственно из музыкантов Нью-Йоркского филармонического и Чикагского симфонического оркестров. Тогда же – в середине двадцатого века – выработалась современная инструментовка духового квинтета с появлением как Chicago Brass Quintet и New York Brass Quintet, так и Американского брасс-квинтета, Брасс-ансамбль Филипа Джонса и Канадского брасс-квинтета. Эти ансамбли, наряду со многими другими, расширили репертуар и музыкальные возможности современного духового квинтета.

Хотя еще за век до этого, французский композитор Жан-Франсуа Беллон и русский композитор Виктор Эвальд возглавили развитие камерной духовой музыки в Париже и России того периода. Самая ранняя камерная музыка для медных духовых инструментов была написана в середине-конце 1800-х годов и совпала с изобретением медных духовых инструментов, которые могли играть хроматически. Беллон опубликовал первую серию из двенадцати духовых квинтетов в 1850 году, в то время как Эвальд сочинял свои квинтеты между 1888 и 1912 годами, и все это в то время, когда проходило усовершенствование медных духовых инструментов, сыгравшее большую роль в дальнейшей истории духовых квинтетов.

За последние тридцать лет духовые квинтеты по всему миру стали чрезвычайно популярными, и было сформировано множество прекрасных групп. Их репертуар вырос и продолжает расти, превращаясь во многие тысячи произведений, исполняемых сегодня. Теперь у духового квинтета есть возможность играть музыку всех стилей, включая джаз, поп, классику… Каждый день пишутся новые аранжировки и сочиняются новые произведения, поэтому воображение – единственное ограничение духового квинтета.

Оркестр «Симфонет Раанана». Камерный концерт

«От Баха до Рехтера» – The SaBrass Quintet

15.1.2025, среда, 20:00

В программе:

Иоганн Себастьян Бах. Искусство фуги. Контрапункт No. 9

Моше Зорман. Тот, кто знает

Джорж Гершвин. Американец в Париже (аранжировка: Taillard)

Витольд Лютославский. Маленькая увертюра

Клод Дебюсси. Девушка с волосами цвета льна

Бернстайн. Вестсайдская история. Фрагменты

Авраам Хальфи/Йони Рехтер. Твой лоб увенчан (аранжировка: Юваль Шапира)

Эли Мохар / Йони Рехтер. Я не серьезен (аранжировка: Йонатан Альбалак)

Музыкальный руководитель оркестра – Омер Меир-Веллбер

Штатный дирижер – Давид Зеба

Генеральный директор оркестра – Орит Фогель-Шафран

