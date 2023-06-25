Симфонический оркестр Ришон ле-Циона исполнит «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова.  Дирижер – Дан Эттингер

Верхнее фото: Дан Эттингер – © предоставлено Симфоническим оркестром Штутгарта



Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы объявил о заключительных концертах 34-го сезона, последних концертах Cимфонической и Камерной серий, которые пройдут в начале июля.

Эти концерты необычные, прежде всего по составу музыкантов: к оркестру присоединяется израильский ансамбль «Tremolo» – квинтет перкуссионистов, который исполнит в первом отделении вместе с оркестром музыку современных композиторов. Затем, во втором отделении, будут исполнены «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова. Самое время напомнить, что этот год в музыкальном мире – год Рахманинова, в связи со 150-летием со дня его рождения. И идея исполнить в финале сезона последнее написанное им произведение – прекрасна!

Уже понятно, что это будет редко исполняемая программа. Необычными концертами закрытия сезона будет дирижировать Дан Эттингер – музыкальный руководитель оркестра, оперный дирижер, руководящий сложными оперными постановками.

В этот раз он будет управлять не только своим коллективом, но и ансамблем, музыканты которого играют на маримбах, ксилофонах и десятках других перкуссионных инструментах – ансамблем «Tremolo», ведущим ансамблем перкуссионных инструментов в Израиле, одним из самых известных и уважаемых в мире. Так что слушателям этих концертов будет предложена не только возможность услышать разнообразную музыку, но и увидеть уникальное искусство» перкуссионистов.

Когда речь заходит о «Tremolo», то говорится об абсолютно слаженной «командной работе», высочайшем уровне ансамблевой игры, даже немного и о спортивном уровне, ведь музыканты «Tremolo» во время исполнения быстро переходят от инструмента к инструменту. Их музыка красочна, виртуозна, ритмична, энергична и, как уже сказано, эту музыку не только слушают, но и видят. По сути – это музыкальный перформанс – серьезный, академический и одновременно концерт-шоу для всех.

В совместной программе с Симфоническим оркестром Ришон ле-Циона ансамбль «Tremolo» исполнит свои хиты – самые популярные произведения последнего десятилетия из репертуара «Tremolo». К примеру, «История авиации» Томера Ярива – основателя и по сегодняшний день руководителя «Tremolo». Omphalo Centric Lecture Найджела Уэстлейка, «Monochrome» – знаменитую композицию японского композитора Маки Исии и другие пьесы.

Во втором отделении июльских концертов будут исполнены «Симфонические танцы» – последнее произведение Сергея Рахманинова, написанное им для расширенного состава симфонического оркестра, включая альт-саксофон – очень редкий инструмент в симфонических оркестрах и дополнительные ударные инструменты – тамтам и бубен, что и объясняет сотрудничество в этой программе оркестра и ансамбля «Tremolo».

Название произведения Omphalo Centric Lecture австралийского композитора Найджела Уэстлейка (р.1958) происходит от названия одной из картин Пауля Клее.

Еще одним источником вдохновения стал африканский балафон – разновидность ксилофона, для которого характерно остинато (постоянное повторение ритмического мотива) в повторениях и вариациях простых мелодических узоров. Подобно африканской музыке, эта пьеса призвана праздновать посредством темпа, ритма и движения. Томер Ярив добавляет: «Первоначально пьеса была написана для четырех маримб. Ансамбль «Tremolo» предлагает свою версию, где четыре партии маримбы исполняются двумя участниками ансамбля, а две перкуссионные партии были написаны «Tremolo». Новая комбинация создает более красочную картину африканских ритмов и влияний, на которых Найджел Уэстлейк основывал свою оригинальную работу».

«Monochrome» Маки Исии (1936-2003) для японских барабанов и гонгов. Премьера произведения состоялась в феврале 1976 года в рамках музыкального фестиваля в Токио. Это произведение считается прорывом в развитии музыки тайко. «Monochrome» –первый случай, когда композитор, не входивший в группу исполнителей на тайко (Тайко в Японии – собирательное название ряда ударных инструментов), получивший образование на основе западной музыкальной культуры, сочинил подобную музыку.

Томер Ярив (р. 1976). «История авиации»

Томер Ярив, выпускник Королевской музыкальной академии в Копенгагене, также с отличием окончил Музыкальную академию Тель-Авивского университета, выиграл международные конкурсы в Люксембурге, в Израиле получил премию Ландау за исполнительское искусство и другие награды, работал в составе дуэта «Percadu». Сегодня Томер Ярив делит свое время между концертами в Израиле и за рубежом. Он выступал в качестве солиста с филармоническими оркестрами Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Таиланда, с Оперным оркестром Мюнхена, Национальным Тайваньским оркестром и со всеми израильскими оркестрами, и на фестивалях в Вербье, в Зальцбурге, Рейкьявике, на других фестивалях перкуссии по всему миру. Томер преподает на мастер-классах в музыкальных школах мира, в том числе в Джульярде в Нью-Йорке, в музыкальных академиях Амстердама, Гонконга, Мюнхена, Делавэра, Индианаполиса, Пекина, Коста-Рики и Тайваня. Он регулярно руководит секциями ударных в оркестрах и преподавательскими группами для ансамблей ударных в Молодежном филармоническом оркестре, Школе искусств Тельмы Елин и Иерусалимском музыкальном центре, а также читает лекции и проводит семинары в качестве приглашенного лектора в различных академических учреждениях Израиля.

В его произведении «История авиации» речь идет об эпохе, когда человек сумел оторваться от поверхности земли и смог увидеть раскинувшийся под ним мир с высоты птичьего полета.

Работа состоит из трех частей: «Летающие воздушные шары» – дань уважения братьям Монгольфье, которые впервые поднялись в воздух на воздушном шаре в 1783 году.

«Самолеты 1903» – эпизод, посвященный братьям Райт, первым, кто построил и управлял пилотируемым моторизованным самолетом. В этом эпизоде ​​переплетается мотив Симфонии № 2 американского композитора Чарльза Айвза, которая была написана в том же, 1903-м году.

Третья часть – «Современная авиация», вдохновлена ​​истребителями, сверхзвуковой скоростью и желанием выйти за пределы атмосферы, далеко в бесконечную вселенную. В этом эпизоде ​​переплетаются мотивы поп- и рок-песен, посвященных авиации и космосу.

«Симфонические танцы» создавались Рахманиновым в трудное время. Лето 1940 года композитор провел недалеко от Нью-Йорка, в местечке, расположенном на берегу залива. Здесь, одолеваемый мыслями о дочери, оставшейся в оккупированном немцами Париже, судьбе Европы, будущем, он с огромным напряжением, в небывало короткий срок, создал свое последнее симфоническое сочинение, которое первоначально назвал «Фантастическими танцами», а позднее «Симфоническими танцами».

В этом последнем оркестровом произведении великого композитора явно отражена его биография. Первоначально Рахманинов собирался дать частям названия: I «День», II «Сумерки», III «Полночь», имея в виду не время суток, а этапы человеческой жизни. Однако, в окончательной редакции он решил отказаться от каких бы то ни было программных объяснений. «Симфонические танцы» Рахманинов посвятил Филадельфийскому симфоническому оркестру и его руководителю Юджину Орманди. Первое их исполнение состоялось 3 января 1941 года в Филадельфии. В России «Симфонические танцы» прозвучали впервые 25 ноября 1943 года.

«Tremolo» (https://www.tremolo.co.il/) – ансамбль перкуссии, виртуозный квинтет музыкантов, который расширяет границы жанра, меняет правила игры и создает красочную музыку. Ансамбль был создан с 2015 году и уже успел получить премию Министерства культуры Израиля, как лучший ансамбль за 2021 год. «Tremolo» регулярно выступает в Европе, США, на Дальнем Востоке и в Латинской Америке, создает разнообразные творческие коллаборации в мире театра, танца, литературы и изобразительного искусства вместе с композиторами, исполнителями и другими ансамблями в широком стилистическом диапазоне.

Репертуар «Tremolo» включает в себя как классическую музыку, так и world music, folk и современную музыку 21-го века.

Специально для «Tremolo» создаются авторские произведения и оригинальные аранжировки. «Tremolo» выступает практически со всеми израильскими оркестрами, включая Филармонический, участвует во всех фестивалях камерной музыки и постоянно выезжает на гастроли. Участники «Tremolo» выступают и как солирующие музыканты в Израиле и в других странах, с различными оркестрами – от Нью-Йоркской филармонии до Оперы в Мюнхене, и на многих престижных фестивалях, включая Зальцбургский.

Ансамбль «Tremolo» возник благодаря деятельности одноименного Центра перкуссии в Нетании, ставшим официальным представителем в Израиле мирового объединения музыкантов-перкуссионистов.

В составе «Tremolo» играют: Томер Ярив, Лиор Таль, Даниэль Соломонов, Дафна Сегаль и Томер Галили.

В дополнение к своей обширной сценической деятельности, «Tremolo» является пионером в области музыкального образования. Томер Ярив, основатель и художественный руководитель ансамбля, организовал в Израиле, в Нетании в 2012 году Центр перкуссионного искусства «Tremolo», с целью присоединения Израиля к мировой тенденции, которая выводит перкуссию на передний план в современной музыке. Центр представляет собой новое художественное пространство – экосистему музыкантов, композиторов и творцов из разных областей искусства наряду с преподавателями, студентами и музыкальными учебными заведениями, которые вместе воспитывают новые поколения перкуссионистов и новую аудиторию, открывающую для себя разнообразный мир перкуссии, его актуальность для современной музыки.

Дирижер Дан Эттингер

Дан Эттингер (https://danettinger.com/), без сомнения, один из ведущих израильских музыкантов нашего времени, действующий на международной арене. Эттингер – музыкальный руководитель Израильского Симфонического оркестра Ришон ле-Циона, Израильской Оперы, Штутгартского Филармонического оркестра, почетный дирижер Токийской Филармонии. Много лет, начиная с 2003 года, он был главным ассистентом Даниэля Баренбойма в Staatsoper в Берлине и главным приглашенным дирижером Симфонического оркестра Иерусалима. Недавно было объявлено о назначении Эттингера художественным руководителем оперного театра Сан-Карло в Неаполе, который существует уже более 280 лет.

Дан Эттингер сотрудничал со многими оперными театрами и фестивалями мира, включая Зальцбургский фестиваль. В Израиле он дирижировал многими постановками в Израильской Опере и оперными спектаклями под открытым небом в парке Яркон Ганей Иегошуа в Тель-Авиве перед огромной аудиторией.

Эттингер регулярно сотрудничает с ведущими оперными театрами мира: Метрополитен-опера, Королевским оперным театром Ковент-Гарден, Государственной оперой Вены, с оперными театрами Мюнхена, Парижа, Берлина.

Израильская опера, музыкальным руководителем которой он является – это его Alma mater, он руководил в ней хором и был ее домашним дирижером, не раз дирижировал спектаклями Израильской Оперы под открытым небом.

Дан Эттингер родился в Израиле в 1971 году, изучал вокальное мастерство в Музыкальной Академии имени Рубина в Тель-Авиве под руководством Тамар Рахум. Эттингер – обладатель прекрасного баритона и не раз выступал как солист с ведущими израильскими оркестрами, с Филармоническим Оркестром и в Израильской Опере, исполняя партии в операх: Монтеверди, Моцарта, Верди, Прокофьева.

В дополнении к богатому оперному репертуару, маэстро Эттингер дирижирует ведущими оркестрами по всему миру, и его репертуар, как симфонического дирижера, включает произведения от Баха до Иосифа Барданашвили.

История Израильского Симфонического оркестра Ришон ле-Циона началась в 1988 году по инициативе муниципалитета Ришон ле-Циона и тогдашнего мэра Меира Ницана. Основателем и первым музыкальным руководителем оркестра был Шимон Коэн. После него эту должность занимали: Ноам Шариф, Ашер Фиш и Менди Роден. Достаточно быстро оркестр завоевал репутацию у публики и критиков, он занял достойное место на музыкальной сцене Израиля. С 1989 года Симфонический оркестр Ришон ле-Циона стал домашним оркестром Израильской Оперы. В 1991 году оркестр был удостоен почетного приза объединения АКУМ (Объединение композиторов и издателей) за свою успешную деятельность, исполнение музыкальных произведений израильских композиторов и их популяризацию.

Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона не раз выезжал на гастроли в Европу, где с успехом исполнял оперные и симфонические произведения, участвовал в престижных международных фестивалях и принимал участие в постановках Израильской Оперы на Масаде.

Начиная с сезона 2014-15 гг. художественным руководителем оркестра стал Джеймс Джадд, сменивший Дана Эттингера, занимавшим этот пост на протяжении 7 лет. В 2018 году Эттингер вновь вернулся к руководству оркестром. Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона исполняет самые разнообразные вокальные и оперные произведения, а также оркестровые композиции разных периодов. Среди его программ – концерты для владельцев абонементов, концерты для всей семьи, музыкальные представления для юных слушателей и специальные концерты для пожилых слушателей. Оркестр также записал множество произведений для местных радиостанций и телевизионных каналов, а также выпустил ряд дисков с записями своих концертов.

Сайт Израильского Симфонического оркестра Ришон ле-Циона:

https://www.isorl.co.il/

Страница в фейсбуке:

https://www.facebook.com/RishonLezionOrchestra

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Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы. Ансамбль «Tremolo». Симфоническая серия.

Дирижер – Дан Эттингер.

В программе:

Маки Исии. Monochrome

Томер Ярив. «История авиации». Концерт для перкуссии с оркестром

Найджел Уэстлейк. Omphalo Centric Lecture

Сергей Рахманинов (1873-1943). Симфонические танцы

Ришон ле-Цион, «Гейхал Меир ле-Тарбут», среда, 5 июля 2023 г., 20:00

«Гейхал Меир ле-Тарбут», четверг, 6 июля 2023 г., 20:00

Тель-Авив, Центр сценических искусств Бейт ха-Опера, воскресенье, 9 июля 2023 г., 20:00

Заказ билетов в «Браво»: https://bit.ly/3XpFATp

В пятницу, 7 июля, в 12:30 в рамках Камерной серии, ансамбль «Tremolo» в сотрудничестве с музыкантами оркестра, даст концерт с дополнительной программой.

Ансамбль «Tremolo»: Томер Ярив, Томер Галили, Лиор Таль, Даниэль Соломонов, Дафна Сегаль.

Амир Лави, перкуссия

Дотан Таль, скрипка

В программе: аранжировка «Либертанго» Астора Пьяццоллы.

Вариации на темы «Подмастерье волшебника» Пола Дуке

«Лирическая сюита» Чика Кориа

«Гротескная токката» Марк-Андре Амлена

Заказ билетов в «Браво»: https://bit.ly/44fyFyu

Текст подготовила Маша Хинич.

Фотографии Дана Эттингера предоставлены Симфоническим оркестром Штутгарта

Фотографии ансамбля «Tremolo» – © Michael Fabia

Фотография Симфонического оркестра Ришон ле-Циона и Израильской Оперы – © Йоси Цвекер

Все фотографии предоставлены пресс-отделом Симфонического оркестра Ришон ле-Циона и Израильской Оперы.

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