Сказка о Голубом городе и подзорной трубе

Заглавная иллюстрация Нахума Гутмана

Добро пожаловать в Голубой город! Хотите знать, что ждет вас в будущем?

«Голубой город и подзорная труба» – так называется новая выставка в Музее Наума Гутмана, отмечающего свое 25-летие.

«Голубой город и подзорная труба» – одно из футуристических литературных произведений Нахума Гутмана, писавшего так: «И вот величайшее из всех чудес Голубого города: подзорная труба, благодаря которой можно увидеть будущее. Именно это изобретение прославило Голубой город во всем мире. Со всего мира приезжают к нам туристы, чтобы увидеть чудо».

Выставка «Голубой город и подзорная труба» открывается в Музее Нахума Гутмана в Тель-Авиве вечером в четверг, 7 сентября.

Гутманы были одной из 66 первых семей основанного в 1906 году Тель-Авива, и именно Нахум Гутман создал герб этого города. Куратор музея Нахума Гутмана и выставки, о которой идет речь, Моника Лави решила вернуться к главе «Голубой город» из известной детской книги Гутмана «Приключения настоящего голубого ослика», написанной им в 1944 году, и устроить необычную выставку, на которой 18 художников представляют свою интерпретацию ироничного рассказа Гутмана, заставляющей задуматься о городе, Земле, утопии, антиутопии и самой жизни. Для стиля письма Гутмана (письма писателя в данном случае, не художника), был характерен саркастический реализм и множеством различных сюжетных линий, что дает художникам благодатную почву для интерпретации и творчества.

Вот здесь – https://benyehuda.org/read/22476 можно прочитать эту книгу на иврите и посмотреть иллюстрации к ней самого Гутмана. Надо сказать, что чтение – увлекательное и удивительное, хочется цитировать каждую фразу. Вот, к примеру:

В Голубом городе все замки открываются поворотом ключа справа налево.

Траурная одежда – белого цвета.

Дети носят длинные штаны, чтобы не испачкаться и не поранить колени.

У полицейских форма сшит таким образом, что спереди выглядит как обычная одежда, и только сзади – как полицейская форма, чтобы преступники не убежали от них, завидев их (тут я как-то не разобралась ведь в город нет преступников).

По традиции за обедом следует есть только одно блюдо, но на самом деле все едят по семь блюд.

Люди и дети говорят, а не кричат;

Каждый человек, стоящий во главе учреждения, включая мэра, здоровается с вошедшим и предлагает ему присесть в кресло, даже если разговор длится всего три минуты;

Каждый чиновник в музее умеет объяснить, что выставлено в залах.

А что же будет выставлено в залах музея Нахума Гутмана на выставке «Голубой город»?

На выставке некоторые художники предлагают посетителям самим создать образ будущего, например Рахель Альфаси, художница и ученая, которая использует в своих работы голограммы и искусственный интеллект, которому можно задавать вопросы о будущем; в видеоинсталляции Нетты Мозес зрители смогут увидеть себя в разных возрастах и перенестись в тот или иной отрезок своей жизни. Итамар Банай предлагает посетителям просканировать ладонь и услышать голос гадалки – своеобразный sound-art. В выставке также участвует коллектив разработчиков и дизайнеров Yahoo.

«Голубой город» — это история утопического города, с помощью знаменитой подзорной трубы которого можно предсказать будущее – лучшее или худшее, у каждого по-разному. Гутман написал эту книгу во время Второй мировой войны. В форме юмористической и ироничной он высказал еретические на тот момент идеи о возможности идеальной жизни в Эрец-Исраэль, описав будущее урбанизма, архитектуры, философии, предпринимательства, даже то, какой будет смерть в будущем. Его описания Голубого города основаны на других литературных утопиях и антиутопиях, как то «Миф о пещере» в «Государстве» Платона (390 г. до н. э.), «Утопия» Томаса Мора (1516 г.), «. «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта (1726), «О дивный, новый мир» Олдоса Хаксли (1932) и других. «Голубой город» Гутмана утопичен с точки зрения намерений его (города) основателей и антиутопичен с точки зрения результатов, как город, экономика которого основана на приезжих, привлеченных знанием о будущем. Это воображаемый город в сердце пустыни, окруженный крепостной стеной и рвом с водой. Войти в город можно только через хитроумный лабиринт. Город стабильный, сбалансированный, счастливый и защищенный от врагов. В нем течет мирная жизнь со «здоровым трудом». Его жители стремятся создать гармонию и проводят испытания для новых жильцов, дома высечены в скале и построены в классическом стиле эпохи Возрождения и окрашены в голубой цвет благодаря минеральному кварцевому камню, из которого они построены, отражающем воду и небо. Но гармония – шаткая, после того, как один из жителей изобретает подзорную трубц , позволяющую видеть будущее, и идиллия начинает нарушаться. Слух о подзорной трубе распространился по всему миру, на кораблях приплывают толпы туристов, чтобы увидеть своё будущее, которое не всегда радужно.

Несмотря на высказанные в книге сомнения Гутмана относительно сущности человеческой природы и «еретические мысли» о невозможности сохранения образцового общества, он предсказывает, что: «однажды кто-нибудь придёт, посмотрит в подзорную трубу и увидит в нем хорошее будущее для себя и других, и поведет мир к другой, лучшей жизни, жизни, в которой есть справедливость, равенство и счастье для всех людей». В сионистско-еврейско-национальной версии конца XIX века об идеальной форме правления и мировой реформы, и Эрец-Исраэль и Тель-Авив стали примером мест, созданных благодаря изначальной фантазии, национальным идеалам и, конечно, реализации этих фантазий. Но Гутман вовсе не мягок и нежен – он часто критичен, не скрывает презрения, своих насмешек над человеческой природой и пустыми мечтами и описывает это в стиле, напоминающем рассказы еврейских классических писателей и одновременно в духе Жюля Верна.

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«Голубой город»

Художественный музей Нахума Гутмана, улица Шимон Роках 21, Неве-Цедек, Тель-Авив. 03-5161970.

Часы работы: понедельник – четверг – с 10:00-16:00, пятница 10:00-14:00, суббота 10:00-15:00

Куратор выставки: Моника Лави

Сайт музея Нахума Гутмана – https://www.gutmanmuseum.co.il/

Дни и часы работы: воскресенье – закрыто, понедельник – четверг: 10:00-16:00, пятница: 10:00-14:00, суббота: 10:00-15:00

Маша Хинич. Фотографии и иллюстарции предоставлены пресс-отделом музея Нахума Гутмана