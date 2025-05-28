Человек следует за индонезийской тенью

Музыка, народные песни – гортанные и протяжные, низкие частоты создают вибрацию, физически ощутимую – азиатский фолк в лучшем виде; прохладный тёмный зал и я в нём одна. И вообще одна во всем музее Нахума Гутмана в Неве Цедеке в Тель-Авиве – точно выбрала час перед закрытием. Нет – не одна, еще был сторож, он сказал, что пора запирать, оторвав от путешествия в Индонезию и от театра теней Бена Хагари. Путешествие и театр – по разные стороны экрана, установленного посередине зала, устланного циновками. Театра – в основном -черно-белого. Путешествие по Индонезии – в основном – цветное. Главный герой обеих сторон – сам художник и выдумщик Бен Хагари. В театре – его профиль на палочке, в путешествии – он сам, любопытный и готовый учиться ваянг кулит – индонезийскому театру теней. На обеих сторонах экрана (официально это называется двухканальная видеоинсталляции)– рынки, куклы, символы, типажи, борьба бабочек со слонами. Много непонятного, но красиво и занятно. Из театра в рыбацкие деревни Индонезии и обратно кругом по залу в течение получаса – рекомендую. Здесь можно ненадолго спрятаться от новостей, спрятаться в тени между двумя ритуалами: ваянг кулит и надран. Новости и реальная форма растворяются в антропологии и в церемониях, в обрядах, исчезают из кадра.

Ваянг кулит – театр, где тени кукол, вырезанных вручную из кожи, отбрасываются на экран с помощью лампы – традиционно масляной. За экраном сидит даланг – кукловод, рассказчик, священнослужитель и философ, который озвучивает персонажи и управляет ими в длинном, зачастую ночном спектакле. Однако у Хагари ваянг кулит обретает новые, нестандартные формы.

Проект «Hide and Shade» («Спрятаться в тени», хотя точный перевод названия выставки с иврита -“Кожа и тень” – עור וצל) возник в результате длительного исследования, проведённого Хагари в Индонезии при поддержке исследователя и театроведа Мэтью Айзека Коэна – одного из ведущих специалистов по театру ваянг. Особый интерес Хагари вызвал ритуал надран – традиция, связанная с поминовением усопших. Он включает очистку могил, украшение их цветами и жертвоприношения — как часть диалога между живыми и мёртвыми, где театр теней служит мостом между мирами.



На видеоэкране Хагари – фигуры, похожие на самого художника. Он сам становится тенью, он – и кукловод, и кукла. На деле – Петрушка, индонезийский клоун-слуга Петрук (Petruk), появляющийся на протяжении всего видео в качестве любопытного наблюдателя за миром. Его тело вытягивается, раздваивается, становится нематериальным. Он исчезает и появляется вновь; традиция встречается с современным экспериментом, ваянг кулит — с видеоартом, ритуал – с перформансом.

Тени в интерпретации Хагари – это способ говорить о неосязаемом, о памяти, о смерти. Его работа не иллюстрирует индонезийские обряды, а переосмысливает их: можно ли быть одновременно участником и наблюдателем, живым и мёртвым, видимым и сокрытым? Можно ли быть одновременно кукловодом и марионеткой, рукой и тенью? Здесь, на этой выставке – можно.



Инсталляция (видео, перформанс, театр теней) следует формальной структуре театра теней: использует его иконографию, персонажей, ритуалы. Наряду с куклами из королевских коллекций начала 20 века Хагари включает современные марионетки, созданные мастерами из Явы и Бали специально для этого проекта, объединяя традиционные техники с эстетикой поп-культуры. Используемые куклы изготовлены из буйволиной кожи и вручную раскрашены — их утончённая пластика раскрывается через простейшие механические движения. Кстати, часть этого видео-перформанса/этой видео-инсталяции снималась также на Яве, а еще часть – в Центре исследований коллекции Художественной галереи Йельского университета в 2025 году и включает индонезийских теневых кукол из коллекции доктора Уолтера Энгста и сэра Генри Энгеста Йелльского университета.

Бен Хагари (р. 1981, Тель-Авив) – художник, работающий в области видеоарта, инсталляции и перформанса. Учился в Мидраше в Бейт-Берл и в Колумбийском университете (Нью-Йорк). Его работы демонстрировались в Израиле, США, Европе и Азии. В 2024 году ему была присуждена стипендия Фонда Гуггенхайма.

Мэтью Айзек Коэн – в настоящее время профессор Университета Коннектикута (и он же кукловод в фильме), специалист по театральным традициям Юго-Восточной Азии, автор книг и статей о театре теней, лауреат международных премий.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры Израиля, Artport Tel Aviv (https://www.artport.art), а также индонезийских культурных институций. Отдельная благодарность – всем участникам и семьям, принявшим участие в съёмках.

Выставка проходит в Музее Нахума Гутмана в Тель-Авиве, расположенном в историческом районе Неве Цедек. Подробности, часы работы и билеты — на официальном сайте музея: https://www.gutmanmuseum.co.il/

Куратор выставки – Салли Хафтель Наве

Музей Нахума Гутмана (Тель-Авив) – gutmanmuseum.co.il

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Сайт Бена Хагари https://www.benhagari.com/

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Текст – © Маша Хинич. Источник фото – Facebook Бена Хагари