Сюрреалистический портал – «Червоточина» Рути де Врис

Верхнее фото: חור תולעת מוזיאון נחום גוטמן קרדיט צילום ליאת אלבלינג. “Червоточина” в Музее Нахума Гутмана ( фото © Лиат Эльбелинг).



Сначала краткое вступление: выставка Рути Де Врис в Музее Нахума Гутмана прекрасна, но понять ее можно, только зная историю здания. Этот текст написан в память о Йоаве Дагона – первом директоре музея Нахума Гутмана, с которым мне посчастливилось быть знакомой и вести пусть немногие, но долгие разговоры.

В конце марта открылась, до конца июля продлится «Червоточина»! Она же «Кротовая нора» – первая персональная музейная сайт-специфик выставка, инсталляция новых идей о пространствах и временах художницы Рути де Врис в музее Нахума Гутмана в Тель-Авиве, art-реакция на историю здания музея, где в начале 20-го века размещался мифологический «Дом писателей».

Музей Нахума Гутмана стал для Рути де Врис домом – вполне реальным домом, в пространствах которого Рути спроектировала свой воображаемый дом – с мебелью, предметами обстановки, скульптурами и украшениями. Все это – красочно, текстильно, тактильно, радостно и фантастично. Точнее, фантазийно в параллельной вселенной, выстроенной из объектов, которые кружатся в хороводе между известным и неизвестным, между реальностью и воображением.

Рути де Врис – явная поклонница жанра научной фантастики, и использует в своем творчестве понятие «Червоточина» («Кротовая норма», Wormhole) – физическое понятие, описывающее явление, позволяющее осуществлять прямой переход между двумя удаленными точками в пространстве-времени и даже путешествия во времени, то есть понятие портала. Портал-концепция, создающий ощущение, что искусство является средством перехода между мирами, душами, временами, пространствами и историями. Ее выставка\портал «Червоточина» – как раз художественный пример этой концепции.

Рути де Врис – 33 года, она – лауреат премии «Молодой художник» 2016 года Министерства культуры и спорта, получила первую академическую степень Колледжа искусств Бейт-Берл и закончила магистерскую программу Академии искусств и дизайна «Бецалель». Уже успела представить множество выставок как в Израиле, так и за рубежом и завоевать себя имя – недаром ее выставку в музее Нахума Гутмана курирует сама директор музея Моника Лави.

Вы входите на выставку и попадаете – пожалуй, прямо в голову Рути де Врис. Даром что это анфилада комната, в которой очень ловко – нельзя не заметить и обойти, расставлены, даже вжиты в эти комнаты гибридные скульптуры – частью фигуративные, а частью напоминающие предметы домашнего обихода, мебель, обои и шторы, разрисованные геометрическими и ритуальными (как в индейских племенах) орнаментами. Да и сам проход по этой выставке сродни духовной ритуальной церемонии – только проходить надо плавно, не торопясь, вдумчиво и вглядчиво. Рути де Врис покрыла стены музея росписью-рассказом, создавая ни на что не похожее фантазийно-фантастическое пространство, воображаемый и одновременно осязаемый дом, очень красочный, заполненный как шкатулка рукодельницы тканями, макраме, пряжей, вышивкой, кружевами, лоскутами, кусочками чего-то…, чего-то очень домашнего и радостного.

Идея этой работы появилась несколько лет назад, когда Рути де Врис переезжала в новый дом. Как она сама рассказывает, атрибуты дома стали для нее живыми объектами, и художница начала представлять, как бы они вели себя, если бы у них были человеческие чувства, как они реагировали бы на те или иные события. Основным источником вдохновения стал для нее дом ее бабушки – также художницы; дом как то место, где ребенок знакомится с миром.

В сайт-специфик портале – «Червоточине-Кротовой норе» всего 5 комнат – 5 пространств: прихожая, гостиная, кабинет, кухня и спальня. Каждое из этих почти что медитативных пространств – само по себе и, одновременно, предтеча следующего перехода, сцена для мягких скульптор, женских персонажей, которых зримо здесь нет, но которые незримо здесь же присутствуют..

Выставка расположена в том же флигеле музея, где в начале 20 века располагался ставший уже мифологическим Дома писателей, что само по себе является путешествием во времени в те времена, когда здесь действовала редакция газеты «Хапоэль ха-Цаир» и собирались многие писатели, среди которых были Черниховский, Хаим Бреннер, Симха Бен-Цион – отец художника Нахума Гутмана, Двора Барон, Йосеф Ааранович – муж Дворы, журналист и писатель, основавший также банк «Апоалим», которые, собственно говоря, в этом флигеле и жили – все те, кто повлиял на развитие современной ивритской литературы. Веселый был двор, писательский, а судьбы – трагичные. Двора Барон страдала от душевного недуга, Йосеф Хаим Бренер погиб во время Яффского погрома.

Двора Барон считается первой женщиной-писательницей на иврите, и хотя ее образ непосредственно не представлен на выставке «Червоточина», но в целом на выставке чувствуется атмосфера из ее рассказов о женщинах из маргинальных кругов еврейских общин Восточной Европы, фрагменты ее рассказов , в которых речь идет о женских персонажах, описанных через предметы – ткани, одеяла, постельное белье.

Биография Дворы Барон, дочери раввина – отдельная тема: Россия, Эрец-Исраэль, Египет. За много лет до своей кончины она перестала выходить из своего дома на улице Элифант в Тель-Авиве, не переступала его порога и потому получила такие прозвища как: «узница дом», «заключенная королевская дочь». Ее дом стал продолжением ее рассказов, в переписке с дочерью Двора Барон проводила параллели между своим настоящим домом и домами, в которых жили ее вымышленные героини, чья связь с окружением подчеркивалась через предметы быта, наполненные особым смыслом и символом.

Еще одна концепция дома для Рути де Врис – дома художников, превративших свои жилища в произведения искусства.

Вот что пишет куратор выставки и директор музея Моника Лави: «Верхний этаж флигеля – «Дома писателей» («Бейт ха-Софрим») – был назван в честь редакции газеты «Ха-Поэль ха-Цаир», расположенной здесь в начале 20-го века. Первый прозаик-женщина, писавшая на современном иврите – Двора Барон, одна из редакторов газеты, жила в этом здании, построенном семьей Шульман в 1887 году.

Де Врис черпает вдохновение у своих бабушки и матери — и в их работе и в предметах, которые они ей дарили. Она превращает эти предметы в скульптуры-существа, живущие на грани между внутренним и внешним, между выставкой и театром, между объектом и марионеткой. Превращает артефакты в инструменты перехода между душами, пространствами и историям».

О музее

Художественный музей Нахума Гутмана был открыт в мае 1998 года в присутствии президента Эзера Вейцмана Ассоциацией Нахума Гутмана и Фондом развития Тель-Авива. Коллекция музея была полностью подарена семьей Нахума Гутмана – художника, иллюстратора, скульптора и детского писателя. Первым директором и основателем музея был покойный куратор и писатель Йоав Дагон.

Музей был основан в историческом здании на улице Шимона Рокаха, 21 в Неве-Цедеке – в доме, построенном семьей Шульман в 1887 году как один из первых 48 домов, сформировавших ядро Неве-Цедека. О доме Шульмана и его многочисленных жильцах на протяжении многих лет написано немало книг.

Между 1907 и 1914 годами в доме работала редакция газеты «Ха- Поэль ха-Цаир». Там жили редактор Йосеф Ааронович и писатели Йосеф Хаим Бреннер и Двора Барон. Двора Барон, редактор литературного раздела, вышла замуж за Йосефа Аароновича в 1911 году. Дом стал литературным центром и домом собраний для группы еврейских писателей, которые положили начало новой еврейской культуры, и был назван «Домом писателей.

С годами это здание превратился в комплекс ветхих пристроек, в здание, находившееся в плачевном состоянии. В 1960-х годах дом был заброшен, и позже муниципалитет Тель-Авива издал приказ о его сносе, но здание успело откупить Земельное управление по инициативе Общества охраны памятников, и началась долгая общественная борьба за его реставрацию. Только в 1992 году исторический Дом писателей был признан «охраняемым» зданием, приобретен Еврейским национальным фондом, и был начат его ремонт.

В свое время Южное крыло здания было разрушено и отстроено заново, северное – восстановлено. Сначала в нем работал литературный дом-музей, куда приходили писатели на свои творческие посиделки. А в мае 1998 года здесь был открыт музей Нахума Гутмана – благодаря стараниям Йоава Дагона, ставшего его первым директором. Со временем музей превратился из слегка сонного хранилища работ Нахума Гутмана в активное заведение с часто меняющимися выставками, экскурсиями, детским отделом и библиотекой.

В 2009 году, было открыт новый флигель музея на месте, где располагалась «Нукта» – Турецкий сторожевой пункт – в дни основания Неве-Цедека. Неве-Цедек. Оба флигеля были спроектированы архитектором Ронни Зайбертом. В 2009 году здания были соединены.

В коллекции музея – более 1000 картин, рисунков, фрагментов мозаик, графических и керамических работ Гутмана, немалую часть своего творчества посвятившего Тель-Авиву. Поэтому в музее выставлены редкие исторические документы и фотографии – свидетельства рождения Белого города. Кстати, именно Нахум Гутман создал эмблему Тель-Авива к 25-летию города в 1934 году.

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Выставка «Червоточина» Рути де Врис открыта в музее Нахума Гутмана до 30 июля 2023 года.

Куратор: Моника Лави

Сайт музея Нахума Гутмана – https://www.gutmanmuseum.co.il/

Дни и часы работы: воскресенье – закрыто, понедельник – четверг: 10:00-16:00, пятница – : 10:00-14:00, суббота: 10:00-15:00

Телефон: 03-5161970, info@gutmanmuseum.co.il

Адрес: Тель-Авив, Неве-Цедек, ул. Шимон Роках, 21,

Маша Хинич. Фотографии (© Лиат Эльбелинг) предоставлены пресс-отделом музея Нахума Гутмана