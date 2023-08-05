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«Сомнительно» в музее Яакова Агама

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Верхнее фото: Рони Бен-Порат, Колодец света,  2022 г. Фото © Дорон Овед. רוני בן פורת, בור אור 2022 צילום דורון עובד

«Сомнительно» – так называется новая групповая выставка в музее Яакова Агама в Ришон ле-Ционе. Отличное название, тем более что сам Яаков Агам никогда и ни в чём не сомневается: и возраст почтенный – 95 лет, и уверенности ему не занимать, тем не менее он и сам участвует в этой выставке вместе с Рони Бен-Порат, Керен Геллер, Нетой Мозес и Рони Гиносар, группой «Милхамами – свет навсегда» (Асаф Коэн, Йонатан Дахан, Йосеф Машиах, Шай Дрор), Наамой Рот и Авиноам Штернхеймом.
Куратор: Таль Бехлер.
Выставка продлится до 21 декабря 2023.

Тема выставки «Сомнительно» – восприятие действительности через разные точки зрения и обсуждение в искусстве таких проблем как, к примеру, можно ли видеть вещи такими, какими они есть; возможно ли вообще документировать реальность; и какова значимость этих умений в нынешнюю эпоху.
Сомнение – неотъемлемая часть, философского и исследовательского мышления, да и повседневности тоже. Сомнения побуждают нас искать альтернативу. Мы стоим на пороге эпохи неопределенности, когда искусственное все больше интегрируется в нашу среду, а значит, и в наше мировосприятие. Даже сейчас не всегда понятно, был ли текст, который мы прочитали, фильм, который мы посмотрели, или песня, которую мы прослушали, создана человеком или алгоритмом. Сомнение в подлинности вещей становится почти автоматическим, «естественным».
Цель выставки «Сомнительно» — предоставить место сомнениям, оставить место возможности дуального восприятия: то, что кажется правильным на первый взгляд, не обязательно будет правильным на другой взгляд. Во многом реальность зависит от зрительного контакта – как и на выставке «Сомнительно», где на зрителей надвигаются кольца дыма и слои искусственного интеллекта; где изображения исчезают по мере приближения к ним; где инсталляции – интерактивны; где задаются вопросом как зафиксировать кусочки реальности, «забальзамировать» момент фотоаппаратом; есть ли «правда» в картинке, насколько надежна наша память и какова ее роль в формировании нашего понимания действительности.
«Сомнительно» – это также встреча с архитектурным пространством, параллельные миры, световые и оптические иллюзии, искусственные среды, имитирующие столкновение с дикой природой.

קרן גלר, לגונת הכריש הכחול, 2022 וידאוКерен Геллер, Лагуна голубой акулы, видео, 2022 г.

קרן גלר, לגונת הכריש הכחול, 2022 וידאו. Керен Геллер, Лагуна голубой акулы, видео, 2022 г.

<em>מלחמאמי תאורה לעד. MILHAMAMI. "Вечный свет"</em>

מלחמאמי תאורה לעד. MILHAMAMI. “Вечный свет”

Работа самого Яакова Агама называется «Интеграция» (1994 г.), для создания которой Агам использовал механизмы сенсорного восприятия статического и динамического, двухмерного и трехмерного.
Да и  вся выставка «Сомнительно», представленная в Музее Агама, соответствует художественному мировоззрению самого Яакова Агама, одного из основоположников кинетического искусства. Агам в своих работах всегда подвергает сомнению то, что мы видим, и предлагает зрителям исследовать иллюзию снова и снова – с разных сторон сомнения и точек зрения.
Музея Яакова Агама в Ришон ле-Ционе – один из немногих в мире, полностью посвященных кинетическому искусству, в котором, по словам Агама, 4 измерения – время, движение, изменения и неожиданность

Музей Яакова Агама – улица Мишар, 1, Ришон ле-Цион
Часы работы: понедельник, вторник, среда, пятница и суббота – 10:00-15:00 | четверг – 10:00-20:00
Сайт музея – yama.co.il

Иллюстрации предоставлены пресс-службой музея

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