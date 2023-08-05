«Сомнительно» в музее Яакова Агама

Верхнее фото: Рони Бен-Порат, Колодец света, 2022 г. Фото © Дорон Овед. רוני בן פורת, בור אור 2022 צילום דורון עובד

«Сомнительно» – так называется новая групповая выставка в музее Яакова Агама в Ришон ле-Ционе. Отличное название, тем более что сам Яаков Агам никогда и ни в чём не сомневается: и возраст почтенный – 95 лет, и уверенности ему не занимать, тем не менее он и сам участвует в этой выставке вместе с Рони Бен-Порат, Керен Геллер, Нетой Мозес и Рони Гиносар, группой «Милхамами – свет навсегда» (Асаф Коэн, Йонатан Дахан, Йосеф Машиах, Шай Дрор), Наамой Рот и Авиноам Штернхеймом.

Куратор: Таль Бехлер.

Выставка продлится до 21 декабря 2023.

Тема выставки «Сомнительно» – восприятие действительности через разные точки зрения и обсуждение в искусстве таких проблем как, к примеру, можно ли видеть вещи такими, какими они есть; возможно ли вообще документировать реальность; и какова значимость этих умений в нынешнюю эпоху.

Сомнение – неотъемлемая часть, философского и исследовательского мышления, да и повседневности тоже. Сомнения побуждают нас искать альтернативу. Мы стоим на пороге эпохи неопределенности, когда искусственное все больше интегрируется в нашу среду, а значит, и в наше мировосприятие. Даже сейчас не всегда понятно, был ли текст, который мы прочитали, фильм, который мы посмотрели, или песня, которую мы прослушали, создана человеком или алгоритмом. Сомнение в подлинности вещей становится почти автоматическим, «естественным».

Цель выставки «Сомнительно» — предоставить место сомнениям, оставить место возможности дуального восприятия: то, что кажется правильным на первый взгляд, не обязательно будет правильным на другой взгляд. Во многом реальность зависит от зрительного контакта – как и на выставке «Сомнительно», где на зрителей надвигаются кольца дыма и слои искусственного интеллекта; где изображения исчезают по мере приближения к ним; где инсталляции – интерактивны; где задаются вопросом как зафиксировать кусочки реальности, «забальзамировать» момент фотоаппаратом; есть ли «правда» в картинке, насколько надежна наша память и какова ее роль в формировании нашего понимания действительности.

«Сомнительно» – это также встреча с архитектурным пространством, параллельные миры, световые и оптические иллюзии, искусственные среды, имитирующие столкновение с дикой природой.

Работа самого Яакова Агама называется «Интеграция» (1994 г.), для создания которой Агам использовал механизмы сенсорного восприятия статического и динамического, двухмерного и трехмерного.

Да и вся выставка «Сомнительно», представленная в Музее Агама, соответствует художественному мировоззрению самого Яакова Агама, одного из основоположников кинетического искусства. Агам в своих работах всегда подвергает сомнению то, что мы видим, и предлагает зрителям исследовать иллюзию снова и снова – с разных сторон сомнения и точек зрения.

Музея Яакова Агама в Ришон ле-Ционе – один из немногих в мире, полностью посвященных кинетическому искусству, в котором, по словам Агама, 4 измерения – время, движение, изменения и неожиданность

Музей Яакова Агама – улица Мишар, 1, Ришон ле-Цион

Часы работы: понедельник, вторник, среда, пятница и суббота – 10:00-15:00 | четверг – 10:00-20:00

Сайт музея – yama.co.il

Иллюстрации предоставлены пресс-службой музея