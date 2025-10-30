«Сон Иакова» – первый концерт нынешнего сезона оркестра «Симфонет Раанана». 5 и 6 ноября 2025 года

Фотографии слева направо – © Michael Pavia, © Реувен Копичински, © Michal Rotem, © Fred Braunstein



«Сон Иакова» – первый концерт нынешнего абонементного сезона оркестра «Симфонет Раанана» – 5 и 6 ноября 2025 года

Дирижёр – Йи-Ан Сюй

Фортепиано – Томер Лев

Виолончель – Хилель Цори

Баритон – Колин Шахат

В программе:

Игорь Стравинский – «Пульчинелла», сюита

Людвиг ван Бетховен – Концерт № 2 для фортепиано с оркестром си-бемоль мажор, соч. 19

Барух Берлинер – «Сон Иакова», концерт для виолончели с оркестром

Даты концертов:

Среда, 5 ноября 2025, 20:00

Четверг, 6 ноября, 20:00

«Сон Иакова» – концерт для виолончели с оркестром, написанный по мотивам известного библейского сюжета.

Образ Иакова, видящего во сне лестницу, возносящуюся к небесам, и Самого Бога, дающего ему благие обещания, воплощен в одноименной симфонической поэме композитора Баруха Берлинера и продюсера Нахума Слуцкера.

По просьбе всемирно известного виолончелиста Миши Майского композитор переработал симфоническую поэму в концерт для виолончели с оркестром.

Премьера произведения состоялась в 2018 году на фестивале «Белые ночи Карелии» в Петрозаводске, где партию соло исполнил Сергей Антонов (ему и посвящено это сочинение).

По его просьбе Барух Берлинер добавил каденцию для виолончели соло между второй и третьей частями и назвал ее «Молитва».

Сегодня это сочинение исполняется не только в версии для виолончели с оркестром, но и в аранжировках для скрипки, кларнета и альта с оркестром. Произведение вошло в репертуар знаменитых музыкантов, среди которых виолончелист Эмиль Ровнер, виртуоз-скрипач Граф Муржа, альтист Гайк Казазян, кларнетист Никита Ваганов и другие.

«Симфонет Раанана» исполнит произведение в оригинальной версии для виолончели с оркестром.

Йи-Ан Сюй – пианист и дирижёр, родился в Шанхае в 1979 году.

С 2005 года преподаёт в Музыкальной академии Бухмана-Мета при Тель-Авивском университете, где занимает должность старшего преподавателя кафедры оркестрового дирижирования и концертмейстера вокального отделения.

В 2019 году, по решению маэстро Зубина Меты и маэстро Лахава Шани, Йи-Ан Сюй был назначен главным дирижёром студенческого оркестра школы Бухмана-Мета.

Он дирижировал ведущими израильскими оркестрами – Израильским филармоническим, Израильским симфоническим оркестром Ришон ле-Циона, Хайфским симфоническим, Иерусалимским симфоническим, Израильским камерным оркестром и другими.

Господин Сюй был главным дирижёром Шанхайского молодёжного симфонического оркестра, помощником дирижёра Симфонического оркестра Шанхайского радио и Шанхайского оперного театра, а также приглашённым дирижёром Симфонического оркестра Макао.

Йи-Ан Сюй работал педагогом и концертмейстером на международных оперных курсах в Киари (Италия) и в Музыкальной школе Университета Аделаиды (Австралия).

Ещё будучи студентом Шанхайской консерватории, Йи-Ан Сюй получил особую благодарность от маэстро Мстислава Ростроповича и Сэйдзи Одзавы за дирижёрские способности.

Йи-Ан Сюй записал десять компакт-дисков на лейбле China Record с Шанхайским молодёжным симфоническим оркестром.

Томер Лев (Израиль) – один из ведущих израильских пианистов, профессор и ректор Музыкальной школы Бухмана-Мета при Тель-Авивском университете.

Он сделал блестящую карьеру пианиста-исполнителя, педагога, аранжировщика и композитора. Томер Лев окончил бакалавриат и аспирантуру в Музыкальной академии Рубина при Тель-Авивском университете и докторантуру в Нью-Йоркском университете Стони-Брук.

В 15 лет Томер Лев впервые выступил с Иерусалимским симфоническим оркестром. С тех пор он играл с ведущими оркестрами страны, включая абонементные серии с Израильским филармоническим оркестром, Израильским камерным, Симфоническим оркестром Хайфы, ансамблем «Солисты Тель-Авива» и другими.

Как пианист, он гастролировал по Европе, Северной и Южной Америке, Дальнему Востоку, выступая в Линкольн-центре в Нью-Йорке, Берлинской филармонии, «Театро Колон» в Буэнос-Айресе, Концертном зале Пекина, Шанхайском театре, в Гамбурге, Праге, Сан-Паулу, Торонто и во всех крупных залах Израиля.

Томер Лев сотрудничал с Лондонским Королевским филармоническим оркестром, Английским камерным оркестром, Израильским филармоническим оркестром под управлением Зубина Меты и десятками других.

Томер Лев участвовал во многих международных фестивалях и записывался для ведущих радио- и телекомпаний Европы и Израиля; былучастником Израильского фортепианного трио, с которым гастролировал по Европе и Южной Америке.

В 2011 году вместе со своими учениками он основал группу пианистов «Мультипиано», специализирующуюся на произведениях для нескольких пианистов.

Томер Лев – один из основателей и первый директор Музыкальной школы Бухмана-Мета.

Хилель Цори – один из ведущих израильских виолончелистов, продолжатель романтической традиции великих исполнителей XX века, лауреат многих международных конкурсов.

Он с отличием окончил бакалавриат и магистратуру Тель-Авивской музыкальной академии, затем продолжил обучение в США.

В его карьере – сотрудничество с ведущими оркестрами Израиля и мира.

Хилель Цори – также выдающийся аранжировщик и композитор, автор камерных и вокальных сочинений.

Репертуар Хилеля Цори простирается от сольных сюит Баха до современных произведений, включая израильские и мировые премьеры. Среди его многочисленных записей – диск-антология композиторов-виолончелистов, выбранный радио BBC «Диском недели» (2014).

Цори востребован как педагог, проводит мастер-классы в ведущих музыкальных центрах мира и работает в жюри международных конкурсов.

Хилель Цори – профессор виолончели и заведующий кафедрой струнных инструментов в Музыкальной школе Бухмана-Мета Тель-Авивского университета.

Колин Шахат – баритон.

Колин Шахат построил международную карьеру как баритон и кантор.

Его репертуар охватывает широкий спектр – от мюзиклов и оперы до израильской, итальянской, идишской, хазанутской и сефардской песни.

Среди его ораториальных партий – «Илия» Мендельсона и «Священная служба» Эрнеста Блоха.

Колин Шахат часто участвует в оперных и гала-концертах; среди его заметных ролей – Жермон в опере Верди «Травиата».

Шахат регулярно выступает с ведущими оркестрами и хорами мира.

Среди вех его карьеры – выступление в Букингемском дворце с Королевским филармоническим оркестром, концерты и записи с тенором Хосе Каррерасом, участие в открытии Президентской конференции в Иерусалиме с «Симфонет Раанана», а также совместные выступления с Андреа Бочелли (в том числе, концерт в Тель-Авиве перед 25-тысячной аудиторией).

Колин Шахат записал 13 альбомов в разных жанрах и выступал с ведущими оркестрами мира – Израильским филармоническим, Королевским филармоническим, Оркестром радио Ганновера, ансамблем London Mozart Players, Филармоническим оркестром Северогерманского радио, Английским камерным оркестром, Иерусалимским симфоническим, Латвийским филармоническим, Кейптаунским филармоническим и Симфоническим оркестром Хайфы.

Барух Берлинер – израильский композитор, поэт, философ и актуарий, автор сотен музыкальных произведений, песен, книг и статей.

Родился в Тель-Авиве (1942 г.), получил степень доктора математики в Цюрихском университете (Швейцария), работал актуарием в компании Swiss Re – крупнейшей в мире перестраховочной организации.

В 1990 году вернулся в Израиль.

С 1990 по 2007 год был старшим научным сотрудником факультета менеджмента Тель-Авивского университета и председателем Научного института страхования имени Эрхарда.

Автор двух книг и более ста статей по страхованию, финансам и экономике.

Пишет стихи на иврите, немецком и английском языках.

Среди его значительных музыкальных сочинений – симфонические поэмы «Сотворение мира» и «Авраам» для оркестра, рассказчика и мужского хора.

В 2016 году в Киеве, на концерте памяти к 75-летию трагедии в Бабьем Яру, прозвучали его произведения «Авраам» и «Каин и Авель» в исполнении Украинского симфонического оркестра.

Позднее его сочинения исполнялись на фестивале Хубермана в Польше, а также в Болгарии, США, Молдавии, России, Франции, Сербии, Австрии, Эстонии, Казахстане, Армении и Румынии.

В 2021 году произведения Берлинера, основанные на танахических текстах, впервые прозвучали в мусульманских странах – Турции и Киргизии.

****

Концерты пройдут в Городском центре музыки и искусств Раананы, ул. Пальмах 2-алеф

Текст подготовила Маша Хинич

Текст подготовила Маша Хинич

Фотографии (© Michael Pavia, © Fred Braunstein, © Michal Rotem, © Реувен Копичински) предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»



