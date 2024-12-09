«Спящая красавица» проcыпается… Ханука 2024

Верхнее фото – © Ави Лусски – предоставлено Израильским балетом

«Спящая красавица» на музыку Чайковского в хореографии Мариуса Петипа в постановке Израильского балета – Ханука 2024.

Израильский балет представляет в дни Хануки, с 10 декабря 2024 года по 9 января 2025 года, спектакль «Спящая красавица» на больших сценах страны. Десятки танцоров, эффектные костюмы, яркие декорации. Но, прежде всего, бессмертная музыка Петра Ильича Чайковского и легендарная хореография Мариуса Петипа.

Оживает, просыпается интерес к культурным событиям. И вместе с ним «просыпается» «Спящая красавица» Израильского балета – бесспорная, беспроигрышная постановка для всей семьи, в которой принимают участие 30 солистов и танцоров труппы.

С момента премьеры на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге в 1890 году «Спящая красавица» стала одной из вершин репертуара романтического классического балета. Генеральный директор Израильского балета Лея Лави говорит: «После такого тяжёлого года Израильский балет рад вернуться к зрителям со спектаклем, который полностью соответствует нашему кредо: обучение и распространение классического балета среди широкой аудитории всех возрастов в Израиле. Наши спектакли на Хануку давно стали прекрасной культурной традицией, и мы вновь приглашаем всех зрителей на настоящий праздник с великой музыкой, с одной из лучших постановок нашего репертуара, с одним из «вечных» мировых балетов».

Впервые увидевший свет рампы в 1890-м году лет назад, этот спектакль по-прежнему продолжает приковывать к себе внимание зрителей и по праву считается одним из легендарных балетов. Слово «легендарный» в описании этого спектакля использовано по праву: «Спящая красавица» не сходит со сцены уже более 130 лет. Удивительно, что при том, что «Спящая красавица» на музыку Чайковского вошла в мировой фонд золотой классики, Израильский балет ставил этот спектакль не очень часто: 2009-й год, 2012-й – тогда труппа представляла «Спящую красавицу» в постановке Берты Ямпольской, созданной еще в 1987-м году. Затем – год 2016-й, и 2022-й.

Но в целом «Спящая красавица» существует в репертуаре Израильского государственного балета уже много лет и неизменно собирает полные залы. Труппа Израильского балета представляет «Спящую красавицу» практически без купюр в слегка сокращенной первоначальной хореографии Мариуса Петипа – как то задумывалось им еще в 1890-м году, когда этот «Балет-феерия в двух актах с Прологом и Апофеозом» был впервые показан на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Инициатива появления на петербургской сцене балета по мотивам известных сказок Шарля Перро исходила от директора Императорских театров Ивана Александровича Всеволожского. В мае 1888 года он обратился к Петру Ильичу Чайковскому с предложением написать балет по сказке «Спящая красавица» Перро. В ноябре того же года и феврале 1889 года Мариус Петипа переслал композитору подробный план пролога и двух актов, в котором с точностью до числа тактов была прописана желаемая музыка. Формально учтя все пожелания, Петр Ильич Чайковский создал уникальное произведение, равного которому не было в ту пору, подняв уровень балетной музыки так высоко, что многие годы она считалась эталонной.

И уже в наше время музыкальные критики утверждают, что балет «Спящая красавица» имел то же значение, что и «Руслан и Людмила» в опере: Петр Ильич Чайковский возвел балетную музыку в высочайший ранг. Об этом говорит и тот факт, что знаменитая музыка к «Спящей красавице» исполняется на симфонических концертах многими известными дирижерами и оркестрами. А сам композитор считал свое произведение «едва ли не лучшим из всех сочинений».

Мариус Петипа, его соавтор-хореограф, не уступил знаменитому композитору в гениальности. Созданный им балет поражает великолепием разнообразных хореографических красок. При этом конструкции каждого акта были продуманы до мелочей. Петипа увлекал зрителя сложным переплетением разноплановых танцев, венчали которые па-де-де главных героев. И именно этот балет по истечении долгого времени стали считать энциклопедией классического танца, отдавая дань и уважение Мариусу Петипа.

Современники рассказывали, что Петипа жестко требовал от великого композитора подчинить музыку балета сложной хореографической задаче. Чайковский принял все его требования. За время, прошедшее со дня первой триумфальной постановки балет претерпел множество хореографических редакций. Но неизменным осталось роскошное, расточительно-барочное великолепие танца, филигранная отточенность каждого движения, поразительная техническая виртуозность, все то, что сделало этот спектакль одним из самых репертуарных и одним из самых востребованных и замечательных представлений для всей семьи.

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Израильский балет. «Спящая красавица».

Модиин, вторник, 10.12.2024, 17:30 – Гейхал а-Тарбут

Ришон ле-Цион, понедельник, 16.12.2024, 17:30, Гехал Меир ле-Тарбут

Нес-Циона, среда, 25.12.2024, 17:00, Гейхал а-Тарбут

Иерусалим, четверг, 26.12.2024, 17:00, Театрон Иерушалаим, зал «Шеровер»

Кфар-Саба, пятница, 27.12.2024, 14:00, Гейхал а-Тарбут – Бейт Яд ле-Баним

Хайфа, суббота, 28.12.2024, 11:00 и 14:00 – «Аудиториум Хайфа»

Тель-Авив, понедельник, 30.12.2024, 11:00 и 14:00; вторник, 31.12.2024, 11:00; 14:00 и 17:00 – Тель-Авивский университет – зал «Смоларш»

Петах-Тиква, четверг, 02.01.2025, 11:00 и 14:00 – Гейхал а-Тарбут

Герцлия, пятница, 03.01.2025, 12:00 – Центр сценических искусств Герцлии

Герцлия, суббота, 04.01.2025, 11:00 и 14:00 – Центр сценических искусств Герцлии

Кирьят-Гат, четверг, 09.01.2025, 17:30 Гейхал а-Тарбут

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Фотографии – © Ира Ташлицки, Ави Лусски – предоставлены Израильским балетом

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