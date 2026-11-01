fbpx
Балет

«Золушка» в «Израильском балете»: мировая премьера к Хануке 2026

By
Posted on

Верхнее фото — © Ira Tashlitsky

«Израильский балет» представляет «Золушку» — оригинальную постановку, которая впервые будет показана публике.
Хореограф — Егор Меньшиков, музыка — Сергей Прокофьев.

Есть истории, к которым мы возвращаемся снова и снова, даже если уверены, что давно из них выросли. Сказка о Золушке — одна из них. Шарль Перро, братья Гримм, Массне, Прокофьев, Фредерик Эштон, Рудольф Нуреев, Маги Марэн: к этому сюжету обращались композиторы и хореографы разных эпох. Спектакль «Израильского балета» рассказывает знакомую историю в классической традиции, с декорациями и костюмами, выдержанными в ее духе.
Израильский балет представляет мировую премьеру балета «Золушка» в постановке известного израильского хореографа Егора Меньшикова.

Егор Меньшиков родился в Челябинске. Он учился в Академии имени Нуреева в Уфе и в Академии русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге$ танцевал в театре балета имени Якобсона, был ведущим солистом Хорватского национального театра и Польского национального балета, затем солистом Цюрихского балета. В 2014 году он переехал в Израиль и начал ставить собственные работы, а в 2018-м основал труппу GEM, которая выступает в Израиле и за рубежом. В 2023 и 2024 годах Меньшиков получил премию ASSITEJ, которую присуждают за вклад в искусство для юных зрителей.

Костюмы для постановки создал Авиад Арик Герман, израильский танцовщик и модельер, который работает в Гетеборге. Кроме балетных спектаклей, он разрабатывает вечерние платья для конкурсов красоты в разных странах, в том числе для «Мисс Вселенная». Над костюмами также работала Маргарита Александрова.

Photo — © Eyal Hirsch

 

Сказка Шарля Перро (1628–1703) вошла в его сборник «Сказки матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями» (1697). На ее основе написано несколько опер, самая известная из которых принадлежит Россини, и поставлено немало балетов. Либретто для Прокофьева составил театральный критик, искусствовед и драматург Николай Волков. Ставить балет должен был Чабукиани, но планы нарушила война. Только в 1943 году, в Перми, где находился эвакуированный Театр имени Кирова, Прокофьев обсудил детали с либреттистом, а затем в Москве закончил клавир. «Я писал «Золушку» в традициях старого классического балета, — сообщал композитор. — В ней есть pas de deux, adagio, гавот, несколько вальсов, павана, паспье, бурре, мазурка, галоп. Каждое действующее лицо имеет свою вариацию».
Прокофьев задумывал этот балет для Галины Улановой, которая произвела на него сильное впечатление в роли Джульетты. Премьера состоялась в Большом театре 21 ноября 1945 года в постановке Захарова: партию Золушки танцевала Ольга Лепешинская, а Уланова вошла в роль на следующих спектаклях. Менее чем через пять месяцев К. Сергеев поставил «Золушку» в Ленинграде, в Кировском театре. С тех пор балет идет на многих сценах мира.

***

Photo by ©Ira Tashlitsky

Творческая группа:
Хореография: Егор Меньшиков
Музыка: Сергей Прокофьев
Сценография: Лидия Пинкус-Гани
Художники по костюмам: Авиад Арик Герман, Маргарита Александрова
Художник по свету: Амир Кастро

Продолжительность спектакля: около 1 часа 40 минут, включая антракт

Балет «Золушка» будет представлен в следующих городах и в следующие даты:
Нес-Циона, 18 ноября, среда, 17:30, Гейхал а-Тарбут
Петах-Тиква, 3 декабря, четверг, 17:30, Гейхал а-Тарбут
Тель-Авив, 5 декабря, суббота, 11:00, 14:00, 17:00, Аудиториум «Смоларш»
Тель-Авив, 6 декабря, воскресенье, 11:00, Аудиториум «Смоларш»
Иерусалим, 7 декабря, понедельник, 11:00, 14:00, Иерусалимский театр, зал «Шеровер»
Кфар-Саба, 8 декабря, вторник, 11:00, Гейхал а-Тарбут
Хайфа, 9 декабря, среда , 11:00, 14:00 , «Аудиториум»
Герцлия, 11 декабря, пятница, 11:00, 14:00, Центр сценических искусств
Герцлия, 12 декабря, суббота, 11:00, 14:00, Центр сценических искусств
Ашдод, 17 декабря, четверг, 17:30, Центр сценических искусств
Ашкелон, 22 декабря, вторник, 17:00, Гейхал а-Тарбут\
Нетания, 24 декабря, четверг, 17:30, Гейхал а-Тарбут
Кирьят-Хаим, 26 декабря, суббота, 17:00, «Театрон а-Цафон»
Реховот, 28 декабря, понедельник, 17:30, «Бейт а-Ам»
Беэр-Шева, 6 января 2027 года, среда, 17:00, Центр сценических искусств
Ришон ле-Цион, 12 января 2027 года, вторник, 17:00, Гейхал а-Тарбут

Билеты: https://best.kassa.co.il/announce/87285 или — https://habalet.kassa.co.il/announce/87285

Фото: ©Ira Tashlitsky, ©Eyal Hirsch
Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Items:, , , , ,

Recommended for you

Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Интернет-журнал об израильской культуре и культуре в Израиле. Что это? Одно и то же или разные явления? Это мы и выясняем, описываем и рассказываем почти что обо всем, что происходит в мире культуры и развлечений в Израиле. Почти - потому, что происходит всего так много, что за всем уследить невозможно. Но мы пытаемся. Присоединяйтесь.

Facebook

Вся ответственность за присланные материалы лежит на авторах – участниках блога и на пи-ар агентствах. Держатели блога не несут ответственность за содержание присланных материалов и за авторские права на тексты, фотографии и иллюстрации. Зарегистрированные на сайте пользователи, размещающие материалы от своего имени, несут полную ответственность за текстовые и изобразительные материалы – за их содержание и авторские права.
Блог не несет ответственности за содержание информации и действия зарегистрированных участников, которые могут нанести вред или ущерб третьим лицам.

To Top