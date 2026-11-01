«Золушка» в «Израильском балете»: мировая премьера к Хануке 2026

Верхнее фото — © Ira Tashlitsky

«Израильский балет» представляет «Золушку» — оригинальную постановку, которая впервые будет показана публике.

Хореограф — Егор Меньшиков, музыка — Сергей Прокофьев.

Есть истории, к которым мы возвращаемся снова и снова, даже если уверены, что давно из них выросли. Сказка о Золушке — одна из них. Шарль Перро, братья Гримм, Массне, Прокофьев, Фредерик Эштон, Рудольф Нуреев, Маги Марэн: к этому сюжету обращались композиторы и хореографы разных эпох. Спектакль «Израильского балета» рассказывает знакомую историю в классической традиции, с декорациями и костюмами, выдержанными в ее духе.

Израильский балет представляет мировую премьеру балета «Золушка» в постановке известного израильского хореографа Егора Меньшикова.

Егор Меньшиков родился в Челябинске. Он учился в Академии имени Нуреева в Уфе и в Академии русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге$ танцевал в театре балета имени Якобсона, был ведущим солистом Хорватского национального театра и Польского национального балета, затем солистом Цюрихского балета. В 2014 году он переехал в Израиль и начал ставить собственные работы, а в 2018-м основал труппу GEM, которая выступает в Израиле и за рубежом. В 2023 и 2024 годах Меньшиков получил премию ASSITEJ, которую присуждают за вклад в искусство для юных зрителей.

Костюмы для постановки создал Авиад Арик Герман, израильский танцовщик и модельер, который работает в Гетеборге. Кроме балетных спектаклей, он разрабатывает вечерние платья для конкурсов красоты в разных странах, в том числе для «Мисс Вселенная». Над костюмами также работала Маргарита Александрова.

Сказка Шарля Перро (1628–1703) вошла в его сборник «Сказки матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями» (1697). На ее основе написано несколько опер, самая известная из которых принадлежит Россини, и поставлено немало балетов. Либретто для Прокофьева составил театральный критик, искусствовед и драматург Николай Волков. Ставить балет должен был Чабукиани, но планы нарушила война. Только в 1943 году, в Перми, где находился эвакуированный Театр имени Кирова, Прокофьев обсудил детали с либреттистом, а затем в Москве закончил клавир. «Я писал «Золушку» в традициях старого классического балета, — сообщал композитор. — В ней есть pas de deux, adagio, гавот, несколько вальсов, павана, паспье, бурре, мазурка, галоп. Каждое действующее лицо имеет свою вариацию».

Прокофьев задумывал этот балет для Галины Улановой, которая произвела на него сильное впечатление в роли Джульетты. Премьера состоялась в Большом театре 21 ноября 1945 года в постановке Захарова: партию Золушки танцевала Ольга Лепешинская, а Уланова вошла в роль на следующих спектаклях. Менее чем через пять месяцев К. Сергеев поставил «Золушку» в Ленинграде, в Кировском театре. С тех пор балет идет на многих сценах мира.

***

Творческая группа:

Хореография: Егор Меньшиков

Музыка: Сергей Прокофьев

Сценография: Лидия Пинкус-Гани

Художники по костюмам: Авиад Арик Герман, Маргарита Александрова

Художник по свету: Амир Кастро

Продолжительность спектакля: около 1 часа 40 минут, включая антракт

Балет «Золушка» будет представлен в следующих городах и в следующие даты:

Нес-Циона, 18 ноября, среда, 17:30, Гейхал а-Тарбут

Петах-Тиква, 3 декабря, четверг, 17:30, Гейхал а-Тарбут

Тель-Авив, 5 декабря, суббота, 11:00, 14:00, 17:00, Аудиториум «Смоларш»

Тель-Авив, 6 декабря, воскресенье, 11:00, Аудиториум «Смоларш»

Иерусалим, 7 декабря, понедельник, 11:00, 14:00, Иерусалимский театр, зал «Шеровер»

Кфар-Саба, 8 декабря, вторник, 11:00, Гейхал а-Тарбут

Хайфа, 9 декабря, среда , 11:00, 14:00 , «Аудиториум»

Герцлия, 11 декабря, пятница, 11:00, 14:00, Центр сценических искусств

Герцлия, 12 декабря, суббота, 11:00, 14:00, Центр сценических искусств

Ашдод, 17 декабря, четверг, 17:30, Центр сценических искусств

Ашкелон, 22 декабря, вторник, 17:00, Гейхал а-Тарбут\

Нетания, 24 декабря, четверг, 17:30, Гейхал а-Тарбут

Кирьят-Хаим, 26 декабря, суббота, 17:00, «Театрон а-Цафон»

Реховот, 28 декабря, понедельник, 17:30, «Бейт а-Ам»

Беэр-Шева, 6 января 2027 года, среда, 17:00, Центр сценических искусств

Ришон ле-Цион, 12 января 2027 года, вторник, 17:00, Гейхал а-Тарбут

Билеты: https://best.kassa.co.il/announce/87285 или — https://habalet.kassa.co.il/announce/87285

Фото: ©Ira Tashlitsky, ©Eyal Hirsch

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting