«Старик и море»: на сцене, в открытом море – 16 и 31 марта в Хайфе и в Тель-Авиве

«Мальчик! Когда был таким, как ты, я плавал юнгой на паруснике вдоль берегов Африки, длинных золотистых ее берегов и белых отмелей. Таких белых, что глазам больно. А по вечерам я смотрел, как на эти отмели ходят львы».

«Старик и море», Эрнест Хемингуэй.

Проект «Линия жизни. Израиль» представляет Олега Родовильского в моноспектакле «Старик и море» по повести Эрнеста Хемингуэя в постановке Гади Цдака.

Хемингуэй написал небольшую повесть «Старик и море» в 1952 году на одном из Багамских островов. Это стало его последним произведением, опубликованным при жизни. «Старик и море» – вершина его творчества, принесшая ему мировое признание: в 1953 году он получил за нее Пулитцеровскую премию, а в 1954 году – Нобелевскую премию. Впервые повесть была опубликована в журнале Life и 5 миллионов экземпляров выпуска были раскуплены за два дня.

«Старик и море» – история простая и в то же время многослойная. В центре сюжета старый кубинский рыбак Сантьяго, который дружит с мальчиком по имени Манолина. Рыбаку не везет уже 84 дня, а на 85-й день он полон решимости поймать удачу, и на его крючок попадается гигантский марлин, который утягивает лодку далеко в открытое море. Два дня и две ночи старик борется с рыбой, а когда побеждает – с акулами, которые собираются к туше. Два дня и две ночи он разговаривает с этим огромным непокорным марлином, с птицами, с морем, с непослушными руками и с собственной судьбой. Реалистичный сюжет со множеством достоверных подробностей превращается в аллегорию, в философскую притчу. Недаром эту повесть считали своеобразным послесловием ко всему наследию писателя. «Хемингуэй, – писал критик Джозеф Вольдмеир, – сделал решительный шаг в вознесении того, что можно назвать его философией человечества, до уровня религии».

Повесть «Старик и море» была несколько раз экранизирована, по ней снят и знаменитый анимационный фильм Александра Петрова, получивший «Оскара» в 2000 году – фильм, так похожий на театральнуюю постановку. И, конечно, эта повесть всегда привлекала театр и особенно в жанре моноспектакля.

В 2013 году к ней обратился израильский режиссер Гади Цдака, один из основателей и руководителей театра «Театрон ха-Иври». Он предложил сыграть в этом моноспектакле основателю и руководителю театра ZERO, актеру и режиссеру Олегу Родовильскому, который до этого уже участвовал в других постановках Гали Цдака в «Театрон ха-Иври». Сценографию спектакля создал знаменитый израильско-румынский художник и сценограф Бено Фридель, в прошлом известный карикатурист, легендарная личность, автор сценографии множества театральных и оперных постановок в разных странах. Несколько лет спектакль на иврите шел в разных израильских городах и на разных площадках.

А затем с разрешения Гади Цдака спектакль «Старик и море» стал показываться на русском языке в родном театре Родовильского – в театре ZERO, базирующемся в ART-подвале в Кирьят-Оно. Русскоязычная версия спектакля побывала на театральных фестивалях в Германии, Болгарии и вошла в репертуар театра ZERO. Этот спектакль стал одним из самых успешных в афише театра, билеты на него разлетаются за два месяца вперед.

«Сегодня, – говорит Олег Родовильский, – зашкаливают продажи книг Оруэлла, Ремарка, писателей прошлого столетия. Хемингуэй писал в тот период, когда сознание американцев претерпело серьезные изменения, на стыке очень важных событий, меняющих отношение к действительности. И он задает вопросы, которые, к сожалению или к счастью, актуальны и сегодня. Вопросы, которые не только связаны с историческим моментом, а человеческие, философские, вечные, которые никуда не исчезли. Ну что делать, если современная литература не предложила нам разговора такого уровня , как у Хемингуэя или Оруэлла?».

«Старик и море» – лаконичный и реалистичный спектакль, при этом мощный по энергетике, сильный и эмоциональный. Так же, как и в анимационном фильме Александра Петрова, спектакль рождает ежесекундные образы, которые высвечиваются и растворяются, уступая место новым картинам. «Невозможно оторваться», «Родовильский будто создан для образа Сантьяго», «Кажется, что сцена и вправду превращается в бурлящее море и лодку» – пишут зрители, посмотревшие спектакль.

Теперь эту постановку смогут увидеть зрители Тель-Авива и Хайфы в рамках проекта «Линия жизни. Израиль».

«Мы продолжаем праздновать юбилей театра ZERO, – рассказывает Олег Родовильский, который и создал театр вместе с Мариной Белявцевой в 2003 году. – В рамках проекта «Линия жизни» мы уже показали в прошлом сезоне такие спектакли, как «Заколдованный портной», «Женщина в песках» и «Фантазии Фарятьева». А в этом сезоне решили начать со «Старика и море», а позже покажем спектакли «Не боюсь Вирджинии Вульф» по пьесе Эдварда Олби, «Последние романтики» по пьесе Джона Маррелла «Смех лангусты» и премьеру театра – «Калигулу» по знаменитой пьесе Альбера Камю. Ведь и на мероприятия проекта «Линия жизни», и в театр ZERO приходят те, для кого важен качественный театр, кто ищет в театре настоящего: живого общения с живым артистом, не приукрашенного внешними атрибутами, формалистическими загогулинами и прочими украшательствами».

Театр ZERO и проект «Линия жизни. Израиль» представляют:

Спектакль «Старик и море»

Режиссер – Гади Цдака

При участии Олега Родовильского

Хайфа, 16 марта, 20:00, «Театрон Хэйфа», сцена 2

Тель-Авив, 31 марта, 20:00, Центр Сузан Далаль, зал «Ярон Иерушалми».

Заказ билетов: https://bravo.newsru.co.il/announce/73896

