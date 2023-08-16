Summertime TLV JazzFest – очередной летний джазовый фестиваль, я уже сбилась со счёта который. Джазовые фестивали, концерты, серии, циклы – ДЖААААЗЗЗ!!! – проводятся во все времена года, от Эйлата до Метулы, с концентрацией джазовых событий в Мицпе-Рамоне, Иерусалиме и Тель-Авиве.

Summertime TLV JazzFest – последний фестиваль лета, хотя лето стало не просто растяжимым понятием, а вечным, с примерно трехдневной передышкой где-то в феврале. Так что у нас бывает три (в потенциале) дня зимы, до которых еще далеко, и 3 дня джаза в три последних «официальных» летних дня, до которых уже всего ничего.

2-й фестиваль Summertime TLV JazzFest пройдет с 29 по 31 августа в тель-авивском клубе Gray. Вот сайт фестиваля – https://grayclub.co.il/shows-artist/summertime-tlv-jazzfest/. Вот страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/summertimejazzfest/

На сайте все самым подробным образом изложено. Главное, не забыть нажать на нужный квадратик и погрузиться в чтение, памятую о музыке, так что нет никакого смысла подробно писать о всех ансамблях и участниках, на сайте это уже отлично сделали, не забыв о запятых и датах.

Но вот названия групп, принимающих участие в 2-м Summertime TLV JazzFest в клубе Gray: Minuette Quartet, квартет Ленни Сендерского с концертом-посвящением Дейву Брубеку, квинтет Ронена Шмуэля с джазовыми обработками песен Боаза Шараби, трио Таля Гамлиэли с музыкой Джона Колтрейна. На фестивале дважды выступит итальянский пианист и композитор Роберто Магрис. Сначала с Roberto Magris Quintet – Morgan Rewind: A Tribute to Lee Morgan – что означает «винтаж» 1950-60-х годов, программа, отдающая дань замечательному хард-боп-трубачу Ли Моргану, базирующаяся на специальных аранжировках, написанных Магрисом для его двух альбомов, посвященных Моргану – MorganRewind vol I и II; а затем Роберто Магрис выступит также и со своим трио с программой Il Bello del Jazz – также старый добрый джаз в исполнении его фортепьянного трио.

Роберто Магрис – один из ведущих и интереснейших джазовых пианистов Европы в стиле пост-боп. На стиль его игры оказали влияние джазовые пианисты 50-х и 60-х годов – Уинтон Келли, Билл Эванс, Маккой Тайнер и другие. За свою карьеру Магрис записал более 40 альбомов. А его дебютный альбом был записан именно в Израиле, в 1990 году, и с тех пор он в Израиле не выступал. И вот! – выступает и, к тому же, дважды. Магрис часто играет на фестивалях и в клубах по всему миру и является музыкальным директором престижного джазового лейбла JMood Records в Канзас-Сити.

Что может быть лучше джаза летом? Только прохлада, только cool jazz. Весь джаз не сыграть, но многое можно, тем более что cool jazz тоже будет звучать как раз в вечер открытия фестиваля, когда пройдет концерт-трибьют Дейву Брубеку в исполнении квартета Ленни Сендерского – 29 августа в 21.55 (именно так, а не 22:00 – ловушка для вечно опаздывающих), программа которого будет посвящена музыке Dave Brubeck Quartet. Этот проект подготовлен при содействии джазового клуба «Шаблуль» и впервые прозвучит в рамках фестиваля Summertime TLV JazzFest . Билеты – здесь https://eventbuzz.co.il/lp/event/twldi?d=2023

Американский пианист и композитор Дейв Брубек – знаковая фигура в мире джаза. Его квартет, в котором также участвовал замечательный саксофонист Пол Дезмонд, изменил джазовый мир, введя асимметричные такты, пять четвертей джаза, что превратило квартет Брубека в один из самых популярных ансамблей в истории джаза в целом и в направлении cool jazz в частности..

Саксофонист и композитор Ленни Сендерски, выпустивший девять дисков в Европе и Израиле вместе со своим квартетом сыграет любимые мелодии Дейва Брубека, в том числе Take Five, Blue Rondo a la Turk, Unsuquare Dance и другие.

Ленни Сендерски – альт-саксофон; Катя Тубуль – фортепиано; Эхуд Этун – контрабас; Дани Бенедикт – ударные.

Вот ссылка еще раз – https://bit.ly/3OYxGOc