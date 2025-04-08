Летний джаз в Галилее и «ManSound»

Отличное сочетание «летний джаз на Севере в Галилее» – заманчивое, романтическое, расслабляющее, chill jazz для встреч и отдыха. Мягкая джазовая музыка в сиянии свечей и звезд. Такое возможно? Возможно и проверено. Super Jazz 2025 – музыкальный фестиваль в Галилее под руководством Леонида Пташки пройдет в этом году с 17 по 19 июля, традиционно в гостинице «Асиенда» в лесу около Маалот-Таршиха, в месте, где доступна не только музыка, но и отдых от суетливого мира в уютной и непринужденной обстановке на природе.

Гостиницы севера страны возвращаются к нормальной деятельности – и Super Jazz под руководством Леонида Пташки возвращается в Галилею, в обновленную «Асиенду».

В этом году одно из центральных событий фестиваля Super Jazz – выступление знаменитого украинского мужского вокального ансамбль а’капелла «ManSound», работающего в разных стилях, в том числе в джазе и фолке. «ManSound» и Леонид Пташка неоднократно выступали вместе – и в Украине и в Израиле, и на сей раз решено пригласить этот ансамбль на фестиваль Super Jazz также и в знак поддержки Украины.

«ManSound» – группа невероятного уровня, одна из немногих в мире исполняющая а’капельные варианты и джаза и церковной музыки, и хиты пятидесятых и шестидесятых годов. «ManSound» начал свой путь еще в 1994 году. Сегодня ManSound – подлинные классики. Шесть голосов, знакомых тысячам поклонников. Золотой фонд их репертуара – аранжировки лучшей музыки в разных стилях и жанрах, от Баха до Стиви Уандера, от украинских народных песен и знаменитых спиричуэлс до джазовых стандартов.

Концертная география ансамбля охватывает страны Европы, Америки, Азии. Украинские мастера выступали более чем на 70 фестивалях, радовали публику Голландии, Италии, Франции, Австрии, Швейцарии, Хорватии, Словении, Эстонии, Литвы, Беларуси, Казахстана, США. Каждый (!) из десяти альбомов ManSound был номинирован на всемирный а’капельный Оскар – Contemporary A Cappella Recording Awards (CARAS). Музыканты неоднокатно принимали участие в престижнейшем Lionel Hampton Jazz Festival в США, получили Гран-при на международном конкурсе а’капельных групп Vokal Total-2002 в австрийском Граце, выступали на лучших европейских фестивалях вокальной и джазовой музыки, в том числе Vokal Total (Мюнхен, Германия) и Voice Mania (Вена, Австрия). В 2001 году «ManSound» номинировался как «Лучшая вокальная группа» в рамках All American Entertainment Awards в Бренсоне в США, а в 2005-м «Showbiz Award» признал ее лучшей джазовой группой Украины. Поток энергии, уровень мастерства, яркость, неповторимость подачи любого произведения из огромного репертуара привлекает к ним все больше слушателей. «ManSound» сделал для музыки то же, что «Take 6» сделал для мирового госпел.

«ManSound» был создан в Киеве Владимиром Михновецким в 1994 году. Сегодняшний ансамбль – это своего рода квинтэссенция достижений европейской вокальной традиции. В его музыке объединяются изысканность и сложность гармоний, персональное исполнительское мастерство, богатство тембров, эмоциональность, яркость и разнообразие репертуара. О коллективе восторженно отзываются такие гранды, как Лайонел Хэмптон и Джордж Бенсон, его всячески рекомендуют «конкуренты» (например, Уорд Свингл, создатель одного из наиболее известных вокальных коллективов мира «Swingle Singers»), организаторы крупных джаз-фестивалей говорят о нем как об «одной из лучших вокальных групп мира». Впервые в Израиле группа «ManSound» побывала еще в 2014-м году.

В мире всего несколько таких вокальных коллективов как ансамбль а’капелла «ManSound», участники которого способны только при помощи голос изобразить, сымитировать звучание музыкальных инструментов целого оркестра – скрипок, флейт, гитар, саксофонов, барабанов. Оригинальные аранжировки фольклора, выполненные в необычной манере, делают «ManSound» создателем самостоятельного направления в современной вокальной музыке.

Сегодня «ManSound» –- эксперты в жанре а’капелла, ведущий вокальный бренд. За годы своего существования «ManSound» не только популяризировал а’капелльное ансамблевое пение, но и вдохновил многих молодых музыкантов на создание новых творческих коллективов. В 2009 году фирма «Coca-Cola» пригласила артистов для озвучивания украинского варианта новогодней маркетинговой компании. Данное событие стало воистину беспрецедентной акцией, потому что во всем мире подобные ролики транслировались только лишь под музыку Элвиса Пресли.

Приверженцы джаза узнают «ManSound» по особенному «фирменному звучанию», изобретательным аранжировкам, нетривиальному гармоническому оформлению и совершенно «бесшовному» дыханию.

И, конечно же, в фестивале примут участие и звезды израильской оперы, джаза и эстрады – оперная солистка Вероника Брук; джазовая вокалистка Эден Холан – исполнительница французского шансона; прекрасная джазовая вокалистка Софи Чудновская; джазовое трио Леонида Пташки; ансамбль Dr Jazz Dixieland Band; Эран Шимши – исполнитель степа, Иерусалимский фестивальный оркестр под управлением Владимира Баршевича и многие другие.

Фестиваль Super Jazz 2025 в Галилее – это степ и диксиленд, мюзиклы и блюз, венская классика и аргентинское танго. Это еще и экскурсии и поездки по винодельням, но, прежде всего, отдых и музыка в отеле, в лесу, в компании любимых музыкантов.

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3 дня и 2 ночи в отеле «Асиенда» по системе полупансион

* Концерты, шоу и музыкальные программы

* Изысканное меню от шефа отеля (двухразовое питание: завтрак – ужин)

* Спа-центрПолная программа фестиваля и бронирование мест по ссылками https://best.kassa.co.il/announce/81910

или https://pearl-music.co.il/events/festival-super-jazz-2025-v-galilee/

Информация о гостинице– на сайте https://c-hotels.co.il/hacienda-forest-view-hotel/

Все фотографии (фото «ManSound» – © Дмитрий Высоковский) предоставлены организатором фестиваля – компанией «Жемчужины классической музыки». Фото гостиницы – © C-Hotels

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting – MashaHinichPR