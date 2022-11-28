«SymFunny-Strings»: музыка звезд в Хайфе и далее везде

В Израиле музыкальный бум. Такого наплыва известных музыкантов, аранжировщиков, композиторов ватики не припомнят со времен алии 1990-х. Выпускники престижных школ и консерваторий Москвы, Петербурга, Одессы, Киева, ученики именитых профессоров и великих маэстро, представители всех музыкальных специальностей, направлений и школ от оперы до джаза, от духовых до ударных, «звездным нашествием» ворвались в культурную жизнь страны.

В этом вихре, на волне репатриации появляются невероятные проекты, где встречаются разные люди, осуществляются мечты и рождаются новые виды искусства.

«SymFunny-Strings» – так назвали свой новый проект известные в Израиле музыканты, концертмейстеры Хайфского Симфонического Оркестра и вновь прибывшие новые репатрианты. В составе ансамбля классические музыканты и джазисты, оперная певица и композитор, аранжировщик и исполнитель.

Название первого концерта под стать ситуации – «Блуждающие звезды». Эти звезды нашли друг друга и сошлись в одной точке – в интерактивном шоу, где соединились разные жанры, стили и ритмы: опера и джаз, классика и еврейские мелодии, вальс и рок, Вивальди и Фредди Меркури, Чайковский и Глен Миллер, Лирой Андерсен и Верди, Пучини и Вильямс, Штраус и Пьяццолла…

Идея создания нового ансамбля SymFunny принадлежит музыканту и продюсеру Хайфского Симфонического Оркестра и Хайфского Биг-Бэнда Денису Вулю. Воодушевленный музыкальными проектами, в стиле «Комеди-Мьюзик», музыкант мечтал соединить в одном ансамбле струнные и духовые инструменты. Его первый опыт назывался «SymFunny-Brass» и начинался с квинтета медных духовых инструментов. Вместе с концертмейстером Хайфского Симфонического Оркестра Марком Тиктинером, Денис ввел струнную группу. Новый ансамбль успел до пандемии сыграть один концерт, который прошёл с огромным успехом. Что было дальше, мы все помним: закрытые города, отмененные концерты, шоу-бизнес в упадке, культура в депрессии и он-лайн.

«Сегодня, – говорит Денис Вуль, – когда публика снова идет на концерты, а в Израиль приезжают музыканты высочайшего уровня из лучших оркестров Москвы и Санкт-Петербурга, мы возвращаемся к «SymFunny». Название построено на игре слов «симфония» и «фан», говорит само за себя. Великолепная музыка для души, релакса, развлечения. Мы хотим, чтобы вы увидели музыкантов, чаще играющих серьёзную симфоническую музыку, такими какие они есть – виртуозами, способными посмеяться на собой, зажечь, развеселить публику. «SymFunny Strings» – это универсальный ансамбль лучших музыкантов, исполняющий виртуозно как «Времена года» Вивальди, так и современные джазовые хиты. Соединив струнный ансамбль симфонического оркестра с ритм-группой биг-бэнда, и, добавив оперное пение, мы открыли новые горизонты».

Итак, знакомьтесь:

Сопрано Елена Евтушенко владеет всеми вокальными техниками и исполняет самые сложные классические вокальные партии. Елена родилась в Грузии. Училась в Астраханской государственной консерватории. С огромным успехом спела на сцене театра Татьяну в «Евгений Онегине» Чайковского, «Мадам Баттерфляй» Пуччини, Дездемону в «Отелло» Верди. В 2016 году, в итальянской частной академии оперного искусства «Lyrica Santa Croce» певица прошла стажировку по классу маэстро Алессандро Свабба. Затем солировала в московском камерном хоре имени Минина. В Израиль переехала в 2019 году. Выступает в оперных-камерных концертах по всей стране. Пела в опере «Богема» Пуччини. В роли Селестины исполнила партию «Кармен» в спектакле «Вишневый сок» Марии Тавровской в Хайфском театре, участвовала в вокальном конкурсе «Сердце Иерусалима».

Скрипач Влад Глуз

Концертмейстер вторых скрипок Хайфского Симфонического Оркестра. Окончил знаменитую Петербургскую консерваторию и много лет играл в камерном оркестре «Солисты Петербурга». 22 года работал в качестве концертмейстера оркестра Михайловского театра Оперы и Балета. Регулярно участвовал в концертах хасидской музыки в Петербургской синагоге и еврейских центрах. Сыграл роль Скрипача в популярном спектакле «Скрипач на крыше» по рассказам Шолом -Алейхема в театре «Балтийский дом». Весной 2022-го репатриировался в Израиль.

Скрипач Андрей Кузнецов получил высшее музыкальное образование в Московской государственной консерватории имени Чайковского. Выступал сольно и в составе камерных ансамблей в Большом зале Московской консерватории, в концертном зале имени Чайковского. Перед отъездом в Израиль работал в Национальном филармоническом оркестре России под управлением Владимира Спивакова, в составе которого, помимо гастролей в разных странах, участвовал в концерте на международном форуме Катастрофы в комплексе Яд Вашем в 2020-м году.

Альтистка Анна Шестакова родилась в Москве, в семье потомственных музыкантов. Ее дед, Юрий Вениаминович Шестаков, играл в группе первых скрипок Большого Симфонического Оркестра имени Чайковского. Ее отец, Михаил Юрьевич Шестаков, продолжил династию скрипачей и 25 лет он работал концертмейстером первых скрипок оркестра. Анна закончила Московскую Государственную Консерватории имени Чайковского. На пятом курсе консерватории начала играть в Большом Симфоническом Оркестре имени Чайковского и поработала в нем 11 лет.

В Израиль репатриировалась в 2021-м году и сразу начала работать в Хайфском Симфоническом Оркестре. Сыграла в составе оркестра в таких оперных постановках как «Тоска» Пуччини и «Кармен» Бизе.

Скрипач Алексей Осипов родился в 1993 году в Санкт-Петербурге, в семье музыкантов. В 2000-м году поступил в лицей при Санкт-Петербургской консерватории, где учился до 2010-го года, после чего продолжил обучение в Швейцарии, в Высшей Школе Музыки Лозанны. С 2018 года по 2022 являлся артистом Заслуженного Коллектива России под управлением Темирканова. Алексей Осипов является лауреатом многих сольных и камерных международных конкурсов.

Скрипачка Наталья Алексеева родилась в Казани. Закончив Казанскую консерваторию, переехала в Москву. Была концертмейстером 2-х скрипок в камерном оркестре имени Гнесиных. Работала как приглашенный музыкант в Московском Симфоническом Оркестре, в оркестре Кинематографии, в Симфоническом Оркестре Радио «Орфей», в Симфоническом Оркестре Московской Консерватории. Несколько лет была концертмейстером группы вторых скрипок в симфо-джаз оркестре «Фонограф». Играла в Симфоническом оркестре Санкт-Петербурга под руководством Сергея Стадлера. Работала в Китае в составе Харбинского Симфонического оркестра. Весной 2022 года репатриировались с семьей в Израиль. Продолжила музыкальную карьеру в Хайфском Симфоническом оркестре в качестве приглашенного музыканта, а затем вошла в основной состав коллектива.

Проект был бы невозможен без композитора, аранжировщика, виртуозного пианиста Хайфского Симфонического Оркестра и Хайфского Биг-Бэнда Даниэля Круглова. Он является музыкальным руководителем и аранжировщиком «SymFunny».

******

Проект «SymFunny-Strings». Музыкально-развлекательное шоу «Блуждающие звезды»

Хайфа, зал «Раппопорт», 19 декабря 2022, понедельник, 20:00

Маалот-Таршиха, «Гейхал ха-Тарбут», 21 января 2023 года, суббота, 20:00

Участники: «SymFunny-Strings» и солисты: Марк Тиктинер, Влад Глуз, Алексей Осипов, Марк Тиктинер, Алексей Осипов, Андрей Кузнецов, Наталья Алексеева, Илья Вульф, Анна Шестакова Мария Нелюбина Людмила Малозеева, Игорь Танкевич, Наритан Топчау, Стас Зильберман, Даниэль Круглов, Денис Вуль, Елена Евтушенко

В программе: Опера и джаз | Классика и Еврейские мелодии | Вальсы и Рок-композиции

Продюсер и создатель проекта «SymFunny-Strings» – Денис Вуль, концертмейстер группы тромбонов Хайфского Симфонического Оркестра, продюсер Хайфского Биг-Бэнда.

Оригинальные аранжировки Даниила Круглова.

Группа струнных инструментов из состава Хайфского Симфонического Оркестра.

Ритм группа Хайфского Биг-Бэнда

Ссылка на заказ билетов: https://ww.kassa.co.il/announce/73558 или https://gigtickets.co.il/ru

Все фотографии – © Денис Каткин – предоставлены проектом «SymFunny-Strings»