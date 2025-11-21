SymFunny представляет: Мульт-Концерт «Назад в Сказку!»

На фото: Денис Вуль. Photo – Igal Felix

Устали от новогодних салатов и бесконечных обещаний начать новую жизнь? SymFunny предлагает сбежать! Зачем? Чтобы тряхнуть стариной и вернуться туда, где не было кредитов, дедлайнов и необходимости понимать, как работает искусственный интеллект. Добро пожаловать «Назад в Сказку!», где встречается ностальгия с джазом.

SymFunny представляет Новогодний Мульт-Концерт «Назад в Сказку» – музыкальное событие, в котором встречаются память, мультипликация, живой звук и ощущение праздника, понятное и детям, и взрослым. Проект обращён к тем самым мелодиям, которые на протяжении десятилетий сопровождают детство нескольких поколений, и возвращает зрителя в пространство, где музыка и история существуют как единое повествование. В центре концерта – песни, давно ставшие частью культурной среды, и образы, которые узнаются мгновенно: принцесса и трубадур, путь героя, торжество добра и теплая, почти домашняя по атмосфере новогодняя история.

Это будет не просто концерт. Это терапевтический сеанс ностальгии под соусом из живой музыки. SymFunny с солистами вытащили из бабушкиного сундука (то есть, из памяти нескольких поколений) те самые мелодии, которые уже давно стали частью нашего ДНК (или хотя бы плейлиста).

Вы увидите Мгновенно Узнаваемые Образы: принцессы, трубадуры, путь героя (наверняка с пробками, как у всех). Главное: будет торжество добра и атмосфера, тёплая, как свитер, который вам подарили, но вы всё равно его носите.

Концерт строится на соединении живого исполнения и визуальных элементов. На экране и на сцене параллельно развивается действие, а музыкальные темы, знакомые с ранних лет («Песенка Мамонтёнка», «Облака белогривые», «Песенка Чебурашки», «Голубой вагон», «Песенка Львёнка», «Бременские музыканты», «Простоквашино»), получают новое, насыщенное звучание благодаря участию наиболее ярких джазовых музыкантов и вокалистов Израиля. При этом создатели программы используют современные технологии, включая элементы искусственного интеллекта, которые позволяют расширить визуальные возможности спектакля, не подменяя собой живое присутствие артистов. Основой всего остаётся музыка, и именно она определяет ритм и дыхание представления.

Это программа звучит, как будто это возможно – как будто нам мало живого оркестра и звёзд джаза, и потому к ним добавлены визуальные почти что наркотики! Действие развивается параллельно на экране и на сцене, а старые добрые песни получают звучание, которое почти что кричит: «Эй, мне не 50, я просто хорошо сохранилась!»

За этот блеск отвечают самые яркие джазовые хулиганы Израиля.

А ИИ тут причём? А при том! Мы не отстаём от трендов. Нейросети будут помогать с визуальным рядом, чтобы зрители не скучали, пока музыканты демонстрируют свой безупречный профессионализм. Но не волнуйтесь, живое присутствие артистов подменить пока нечем (роботы-барабанщики ещё на стадии разработки). Основа всего, как ни крути – Музыка! Она тут главная и задаёт ритм празднику.

Маэстро и Звёздный Десант: во главе этой музыкальной Сим-Фан-Оперы – бессменный Даниэль Круглов. Композитор, аранжировщик, пианист и просто человек, который знает, как смешать академизм и джаз так, чтобы при этом не взорвался пульт.

На сцене – великолепная четвёрка солистов: Софи Чудновская, Евгений Зайцев, Елена Евтушенко и Александр Фарбштейн. Они такие разные (вокальные школы, стили и, возможно, взгляды на жизнь), но в этом шоу они объединены благородной миссией – создать для слушателей цельный сюжет.

Их поддерживает сборная солянка (в лучшем смысле слова!) из музыкантов Хайфского Симфонического оркестра и Биг-бэнда. Это люди, которые учились там, где вы, возможно, покупали пирожки (Москва, Петербург, Киев, Одесса), и привнесли в SymFunny характер: гибкий, открытый и готовый к любой импровизации.

Идейный Центр (и немного волшебства): всё это организовал Денис Вуль, музыкант и продюсер, которому однажды пришла в голову сумасшедшая идея: «Почему бы не соединить симфоническую мощь с игривой лёгкостью?» Так и родилось название SymFunny, где профессионализм не успевает поссориться с непосредственностью. Он – главный Новогодний Концептуалист, следит за деталями и уважительно кивает в сторону источников.

А чтобы уж совсем никто не сомневался, что праздник близко, к нам заглянут… Дед Мороз и Снегурочка! Эти VIP-персоны связывают европейскую ёлку с постсоветской оливье-эстетикой. Они здесь не для формального дополнения, а для того, чтобы создать то самое «ощущение завершённости праздника», когда ты уже получил подарок и можешь расслабиться.

Когда и Где: ловите момент!

Хайфа: 22 декабря, 19:00. (Последний день Хануки, так что зажжём дважды!)

Маалот: 27 декабря, 20:00. (Прямо накануне, чтобы вы успели настроиться на Новый год).

Этот концерт – мост между календарями и культурами. Между вашим детством и вашим взрослым, уставшим отчётами, “я”.

SymFunny не собирается подражать, создав свой собственный формат. «Назад в Сказку» – это не просто концерт. Это приглашение вспомнить, как звучала ваша первая музыка… и услышать, какой космически крутой она может быть сегодня.

Билеты – https://symfunny.kassa.co.il/