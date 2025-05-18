Новое шоу проекта SymFunny заставит вас смеяться и плакать от счастья – в июне в Хайфе и в Маалоте

Вначале было слово. И слово это – Burlesque, сияющими буквами напечатанное на афише. С чего бы ему сиять? Все просто, ведь жанр бурлеска тем и интересен, что главное в нем – остроумие, искрометность, да, пожалуй и сиятельность. Само слово пришло к нам из итальянского через французский и означает шутку, насмешку, а порой и издевательство. Это уж у кого какие границы восприятия шуток. Но недаром говорится «В шутку сказано, да всерьез задумано».

Довольно длить интригу, раскроем секрет. Burlesque – так называется новая программа проекта SymFunny, музыкального коллектива, представляющего собой симбиоз музыки и театра, где артистам дозволено шутить и импровизировать на сцене, разрушая стереотипные представления о жанровых рамках и создавая собственные, новые формы – прямо на глазах у изумленного зрителя. Изумленный – этот тот зритель, кто впервые попал на шоу SymFunny, но есть еще и искушенный, хорошо знакомый с творческой манерой этого коллектива, умело миксирующего классику, джаз, оперу и рок, что, собственно, и стало их «визитной карточкой».

Итак, SymFunny, и нам вновь придется сделать краткий этимологический экскурс. И вновь все просто – в названии проекта объединились слова «симфония» и «фан», что в переводе с английского означает ту самую шутку, развлечение и приятное времяпрепровождение. Идея и первая версия этого шоу родились около семи лет назад по инициативе музыканта и продюсера Хайфского Симфонического Оркестра и Хайфского Биг-Бэнда Дениса Вуля. Под воздействием музыкальных проектов в стиле «Комеди-Мьюзик» Вуль загорелся идеей соединить в одном составе струнные и духовые инструменты. Его первый опыт назывался «SymFunny-Brass» и начинался с квинтета медных духовых инструментов. Коллектив отыграл несколько программ, но затем возник вынужденный перерыв по известным причинам. Помните, у нас была пандемия? Вот-вот.

Но в позапрошлом и прошлом году в нашу страну репатриировались десятки, а то и сотни известных музыкантов, аранжировщиков и композиторов. Опять-таки «по известным причинам», которые на этот раз мы не будем называть. Коллектив пополнился виртуозными исполнителями, выпускниками престижных школ и консерваторий Москвы, Петербурга, Одессы, Киева, учениками именитых профессоров и великих маэстро, представителями всех музыкальных специальностей, направлений и школ от оперы до джаза, от духовых до ударных.

Если попытаться обозначить одним словом манеру и творческий метод коллектива, то скорее всего подойдет слово «универсальность». Потому что виртуозное исполнение само собой разумеется, но в нашем случае речь идет об исполнении произведений любых времен и жанров – от Вивальди до современных джазовых хитов, от Пьяцоллы до Сен-Санса, Листа и Малера. Это соединение струнного ансамбля симфонического оркестра с ритм-группой биг-бэнда и оперным вокалом.

Вернемся к новой программе, она заслуживает внимания и по меньшей мере анонса. Оперная певица Тали Кецеф не только обладает широким диапазоном, но и легко справляется как с классическими ариями, так и с французским шансоном, неаполитанскими песнями и горячими хитами на испанском языке. Еще одна исполнительница – Софи Чудновски – всего лишь год с небольшим назад в буквальном смысле ворвалась в израильский джазовый мир и настолько ярко о себе заявила, что самые именитые продюсеры конкурируют за право пригласить ее в свою программу. Кстати, Софи принимает участие в театральных постановках и сотрудничает с компанией «Нетфликс», дублируя кинофильмы, поскольку обладает редкой способностью менять голоса.

Даниэль Круглов – композитор, аранжировщик и виртуозный пианист был участником еще первого состава SymFunny и теперь вновь возвращается в шоу после того как получил мировое признание. Загляните на Spotify и поинтересуйтесь статистикой его треков: они расходятся миллионными тиражами. Сейчас он является художественным руководителем коллектива.

Иван Иванов (не правда ли, типичные имя и фамилия для Израиля?) – в прошлом известный российский певец и актер, а с некоторых пор новый репатриант, уже принимал участие в программах Хайфского Биг Бэнда и Gig Music Club. В «Бурлеске» он объединит оба своих успешных амплуа и предстанет перед зрителем в качестве поющего актера. Кстати, раз речь зашла о театральной составляющей, то стоит заметить, что она по определению должна включать некую интригу, раскрывать содержание которой мы не станем. Пойдете на представление и сами все узнаете.

В рассказе об исполнителях нельзя не упомянуть Юрия и Светлану Ожеговых (какая замечательная фамилия и как подходит к нашим рассуждениям об этимологии в начале этого эссе!). Пару лет назад они покинули оркестр Мариинского театра и теперь играют в Хайфском симфоническом и в SymFunny. Их игра отличается чистотой звука и филигранностью исполнения.

Известная в Израиле группа Frisson Trio также является участницей новой программы в рамках проекта SymFunny. Эти ребята сами по себе собирают полные залы и заряжают зрителей энергией и драйвом, исполняя как авторские произведения, так и крутые кавер-композиции.

Мы перечислили далеко не всех участников шоу, но вот кого стоит еще раз упомянуть: Денис Вуль, музыкант и продюсер Хайфского Биг-Бэнда и Симфонического оркестра, основатель лейбла SymFunny – тот самый человек, благодаря которому состоялся весь этот уникальный проект и который подарит вам возможность окунуться в волшебный мир музыки и театра.

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Представления SymFunny Burlesque пройдут 13.06 в Хайфе (зал Раппопорт) и 17.06 в Маалоте (Гейхал ха-Тарбут).

Заказ билетов – https://symfunny.kassa.co.il/announce/82599

«Браво» – https://symfunny.kassa.co.il

Кассы ETOS *9300

«Хайфские Сезоны» – 04 8629959

Все фотографии предоставлены проектом SymFunny