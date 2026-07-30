Оркестр «Симфонет Раанана» представляет: Музыкальный диалог веков

Омер Меир Вельбер – дирижер

Одайя Корен – актриса

Нитай Цори – скрипка

Томер Розман — скрипка

Тали Кецеф – сопрано

Рона Шрира – альт

Бах. Двойной концерт для двух скрипок ре минор, BWV 1043

Перголези. «Стабат Матер» для сопрано, альта и струнного оркестра, P. 77

Вторник, 4.8.2026, 20:00

Среда, 5.8.2026, 20:00



В разгар летнего сезона израильский оркестр «Симфонет Раанана» представляет масштабную и глубокую концертную программу, соединяющую два великих, взаимодополняющих музыкальных мира эпохи барокко. С одной стороны, слушателей ждет Двойной концерт ре минор Иоганна Себастьяна Баха — вершина инструментального полифонического диалога, в котором солирующие инструменты и оркестр ведут непрерывную утонченную беседу.

С другой стороны, прозвучит «Stabat Mater» Джованни Баттисты Перголези — одно из самых проникновенных и эмоционально насыщенных духовных произведений в истории классической музыки, посвященное образу скорбящей матери. К музыкантам присоединится известная израильская актриса театра и кино Одайя Корен, которая представит поэтические фрагменты, вплетенные в ткань концерта и раскрывающие вечные темы материнства, женственности, сострадания и стойкости человеческого духа.

О концертных произведениях и их историческом контексте

И. С. Бах. Двойной концерт для двух скрипок ре минор, BWV 1043

Созданный в период активной композиторской деятельности Иоганна Себастьяна Баха в Кетене (приблизительно в 1717–1723 годах), Двойной концерт для двух скрипок, струнных и basso continuo ре минор (BWV 1043) по праву считается одним из шедевров оркестровой музыки барочного периода. В этом произведении Бах доводит до абсолютного совершенства форму кончерто гроссо, мастерски распределяя музыкальный материал между двумя равноправными солирующими скрипками и оркестровым аккомпанементом (ripieno). Вместо традиционного противопоставления солиста и тутти Бах строит партитуру на непрерывном полифоническом диалоге, в котором голоса солистов то соревнуются в виртуозности, то сливаются в мягких гармонических переплетениях. Особое место в структуре концерта занимает вторая часть (Largo ma non tanto) — меланхоличная, глубоко лиричная сицилиана, где кантилена солирующих скрипок звучит на фоне ровного пульса басовой линии, рождая неповторимое ощущение возвышенной скорби и умиротворения.

Историческое значение этого концерта трудно переоценить: он заложил фундамент для развития жанра скрипичного дуэта с оркестром и до сих пор остается эталоном полифонического мастерства.

Дж. Б. Перголези. Stabat Mater (P. 77)

Духовная кантата «Stabat Mater» итальянского композитора Джованни Баттисты Перголези была создана в 1736 году в францисканском монастыре Сан-Франциско в Пуццуоли. Это произведение стало последним творением композитора, написанным им в возрасте двадцати шести лет на смертном одре, в период тяжелой борьбы с туберкулезом. Текст секвенции XIII века, приписываемый Якоподоне да Тоди, описывает скорбь Девы Марии, стоящей у подножия креста во время распятия Христа. Однако музыка Перголези выходит далеко за рамки традиционного траурного плача: в ней удивительным образом сочетаются глубокая скорбь, благоговение, светлая меланхолия и моменты озаряющей надежды. В рамках предстоящей программы произведение прозвучит в аутентичной камерной версии для двух женских голосов (сопрано и альта) и струнного оркестра без хора. Такой камерный состав предельно обнажает интонационную искренность партитуры, превращая монументальный религиозный текст в интимный, глубоко личностный диалог двух женских сердец, размышляющих о силе материнской любви и преодолении страдания.

Омер Меир Вельбер (дирижер) — один из самых востребованных и динамичных дирижёров современности на международной арене. В настоящее время он занимает посты музыкального директора театра «Театро Массимо» в Палермо, а также музыкального руководителя Гамбургской оперы и главного дирижёра Гамбургского филармонического оркестра. На протяжении многих лет маэстро Вельбер возглавляет оркестр «Симфонет Раанана», уделяя особое внимание развитию израильской музыкальной культуры, поддержке современных композиторов и масштабным образовательным проектам. Он регулярно дирижирует ведущими коллективами мира, включая оркестр Гевандхауса в Лейпциге, Лондонский филармонический оркестр, Венский симфонический оркестр и Израильский филармонический оркестр. Помимо дирижерской деятельности, Вельбер активно выступает как литератор — его книги и романы переведены на несколько языков и изданы в престижных европейских издательствах.

Одайя Корен (актриса) — ведущая израильская актриса Камерного театра, кино и телевидения, выпускница Высшей школы сценических искусств «Бейт Цви». За годы богатой сценической карьеры она исполнила десятки главных ролей на ведущих театральных сценах страны, включая театры «Габима», Хайфский театр, «Беэр-Шева» и «Идишпиль». Ее драматический талант и тонкое чувство юмора раскрылись в популярных сольных стендап-программах и телевизионных проектах. Корен также известна как радиоведущая культовых программ на волнах «Галей Цахаль» и автор книг по психологии семейных отношений.

Нитай Цори (скрипка) — занимает пост концертмейстера оркестра «Симфонет Раанана» и является одним из наиболее ярких и разносторонних скрипачей Израиля. Выходец из музыкальной семьи, он с отличием окончил Музыкальную академию имени Рубина в Тель-Авиве и совершенствовал свое мастерство под руководством выдающихся педагогов в США и Израиле. Цори ведет активную концертную деятельность как солист и ансамблист, выступая с ведущими симфоническими оркестрами страны. Он является популяризатором современной израильской музыки, многие произведения которой были написаны специально для него, а также успешно выступает в качестве исполнителя барочного репертуара и педагога.

Тали Кецеф (сопрано) — яркая израильская певица, выпускница Школы музыки имени Бухмана-Меты Тель-Авивского университета и оперной студии «Мейтар» Израильской оперы. Обладательница чистого, выразительного сопрано, она успешно исполняет ведущие партии лирического репертуара на оперной сцене, включая произведения Моцарта, Верди, Пуччини и Доницетти. Кецеф регулярно выступает в качестве солистки в масштабных вокально-симфонических программах с ведущими оркестрами Израиля, сотрудничая с выдающимися дирижерами и коллективами.

Рона Шрира (альт) — талантливая израильская певица (контральто/альт), победительница престижных Весенних конкурсов вокалистов, выпускница оперной студии «Мейтар» и Школы музыки имени Бухмана-Меты. В репертуаре певицы гармонично сочетаются оперные партии глубокого драматического наполнения и сложнейшие вокально-симфонические полотна композиторов-романтиков и классиков. Рона активно участвует в международных музыкальных инициативах, направленных на культурный диалог и хоровое исполнительство, и регулярно выступает на ведущих концертных площадках.

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Оркестр «Симфонет Раанана».

Омер Меир Вельбер – дирижер

Одайя Корен – актриса

Нитай Цори – скрипка

Томер Розман – скрипка

Тали Кецеф – сопрано

Рона Шрира – альт



В программе:

И.С.Бах. Двойной концерт для двух скрипок ре минор, BWV 1043

Дж. Б. Перголези. «Стабат Матер» для сопрано, альта и струнного оркестра, P. 77

Даты концерта:

Вторник, 4.8.2026, 20:00

Среда, 5.8.2026, 20:00

Музыкальный руководитель оркестра — Омер Меир-Веллбер

Штатный дирижер — Давид Зеба

Генеральный директор оркестра — Орит Фогель-Шафран

Сайт оркестра – http://www.symphonette.co.il

Справки по телефону: 09-7457773

Заказ билетов на сайте оркестра: http://www.symphonette.co.il

Концерты проходят в Городском центре искусств и музыки по адресу — улица а-Пальмах 2-алеф.

Страница оркестра в фейсбуке: https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Канал Youtube: https://www.youtube.com/@symphonetteR

Фотографии (© Дан Лев, Ариэль Вайс, Wilfried Hoesl) предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»

Текст подготовила Маша Хинич

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