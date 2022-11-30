«Тетушки и дядюшки» у «Нахума Гутмана»

Фото – Оз Злуф

«Тетушками» юные арт-гении называют пожилых художниц с периферии, которые начали учиться и работать в зрелом, а иногда и в преклонном возрасте. Свою выставку в музее Нахума Гутмана – выставку об эстетике пожилого возраста и о желании творить вне зависимости от количества прожитых лет, художник и куратор Оз Злуф посвящает именно им – «тетушкам».

Музей Нахума Гутмана – один из самых уютных в Тель-Авиве – небольшой, камерный. Расположен этот музей в Неве-Цедек в здании (отреставрированном, отремонтированном, переделанном и т.д. – помню его еще старого образца), который связан с историей города и, конечно, с судьбой самого Нахума Гутмана, жизни и творчеству которого музей и посвящен. Но! В музее есть второй этаж и там проводятся выставки – иногда прекрасные, иногда скучные, иногда удивительные. На сей раз неожиданная – о тетушках. «Тетушки: гнев, упущенные возможности и задержавшаяся юность (или поздняя молодость)» – так назвал эту выставку фотограф Оз Злуф, обративший взор свой и своих видео- и фотокамер на мечты, эмоции и значимые вехи в жизни тех художниц ( и художников), тех творческих личностей, которые «упустили шанс» с точки зрения общества, но не своей. Они уже совсем-совсем не молоды, и их перспективы проявиться на нынешней арт-арене слабы. Они – как считает окружение – упустили время и не подают надежд. Но они упрямо продолжают творить в областях театральной, поэтической, в живописи, танце, музыке. Иногда более удачливые и более чванные коллеги пренебрежительно именуют их «тетушками».

Эта выставка – «переотражение». Своего рода зеркальный зал из видеоработ, в которых отражаются стереотипы, предрассудки, иерархии, типажи, вкусы, молодость и старость, стремление стать своим и страх отчуждения. Действующие лица зазеркалья: художник, герои видеоработ, зрители, сотрудники музея.

Оз Злуф – куратор, театральный и общественный деятель, педагог, режиссер и видеохудожник – очень мягко, очень осторожно говорит и показывает тех людей творчества, кто стал героями его видео и фотографий. Он избегает пафоса, художественной оценки, осуждения, эйджизма, «подглядывание», снисходительности…

Он снимал тех художников, про которых говорят, что они творят «искусство в сообществе» или занимаются «общественной художественной деятельностью». Большей частью речь идет о тех, кто стал заниматься искусство во взрослом возрасте по тысяче причин: от стремления к самовыражению до поисков путей улучшить общество.

Сам Оз Злуф является членом движения Tarbut – «Культурное движение» (в которое входят тысячи художников и культурных деятелей, живущих и работающих на периферии. «Культурное движение» занимается, среди прочего, созданием городских творческих коммун на периферии Израиля – как географической, так и социальной. А сам Злуф с юности борется за справедливое общество не только в теории, но и на практике. Кстати, он использует модель молодежного движения, реализующего себя через поселения и практические действия. В любом случае его видео и фотографии, его непредвзятое открытое отношение заставляют зрителей задуматься о себе, о своих предрассудках и своих взглядах.

Кстати, самому Злуфу 35 лет, он окончил театральный факультет, родился и вырос в Петах-Тикве, в 18 лет проходил «ширут леуми» в Кирьят-Шмоне в общественном центре, где пытался создать социальный театр. В 2007 году была создана первая база «Культурного движения» в Афуле, куда он и переехал, где живет, работает и творит. «Новое пространство требует новых движений, нового желания. Моя цель – показать, что художники всех стран и возрастов нуждаются в признании, любви и понимании. И то, что они делают, имеет ценность. Каждый в нашей группе художников – личность»» – так говорит Оз Злуф, а куратор выставки Моника Лаи (чьи тексты частично использованы в этой статье), подчеркивает, что это выставка о «тетушках», но одновременно – это и персональная выставка самого Оза Злуфа. В любом случае, второй этаж Музея Нахума Гутмана стал сценой для представления «тетушек и дядюшек» – художниц и художников, с которыми у Злуфа сложились давние отношения – и как педагога, и как друга. Злуф сумел проникнуть в респектабельное пространство и предоставить трибуну всем тем, кто никогда не был бы там представлен.

А что с амбициями? Есть тут что-то куда более живое, смелое, радикальное, смешное, человечное и волнующее.

Музей Нахумана Гутмана : Тель-Авив, Неве-Цедек, ул. Шимона Рокаха, 21.

https://www.facebook.com/gutmanartmuseum

https://www.gutmanmuseum.co.il/

Старый, написанный лет сто назад, текст о Музее Нахума Гутмана https://karga-golan.livejournal.com/83963.html

Маша Хинич. Фотографии работ с экспозиции выставки предоставлены пресс-службой Музея Нахума Гутмана