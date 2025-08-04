Так что же такое виски? Ответ – на фестивале Whisky Live 2025 в ближайшем сентябре

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Виски – это не только напиток, но и способ рассказать историю: о традиции, о выживании, о дерзости и о… женщинах. Виски – это не табу, это мир, в котором каждый может найти своё место.

Когда шотландский монах Джон Кор, по поручению короны, в 1494 году получил восемь бочек солода на производство «аквавиты», он, конечно же, не подозревал, что шесть столетий спустя обсуждать эту «воду жизни» будут на международной выставке в Тель-Авиве, под аккомпанемент финикового бренди, бархатного лофта и безудержного вайба «не смотря ни на что». И уж тем более он не мог представить, что главными фигурами виски-индустрии окажутся не только бородатые мужчины в килтах, но и женщины.

Виски, напиток медленной выдержки и неторопливых разговоров, долгое время считался территорией мужчин. Рекламные плакаты середины 20 века были заполнены образами «клубов для джентльменов», и если женщины там и появлялись, то исключительно в качестве декоративного фона. Однако та эпоха, к счастью, скисла, как неудачно заброшенный дистиллят.

Долгое время виски оставался символом мужского клуба – не только по вкусу, но и по ритуалу. То был напиток тишины, сигары, шотландской неулыбчивости. Женщине в этом пейзаже отводилась максимум роль собеседницы. Но, как бывает, культура догоняет реальность с опозданием. Женщины не просто вошли в мир виски – они его переформатировали.

Сегодня женщины составляют 30–40% потребителей виски в мире, в США эта цифра достигает 37%, в Израиле – 36%, в Великобритании – треть. Это уже не ниша и не исключение, это – норма. На выставке Whisky Live 2025 в Тель-Авиве, где бочки из-под бурбона соседствуют с ароматами ликёров и коньяков, среди участников – десятки женщин: дистиллеры, сомелье, основательницы брендов, исследовательницы вкусовых различий, а иногда просто те, кто «просто любит хороший виски и умеет об этом рассказать».

Причём рассказать – с потрясающей точностью. Женщины точнее описывают свои сенсорные впечатления, лучше различают сложные вкусовые профили. Не потому что у них «лучший нюх» (хотя это именно так!), а потому что они умеют доверять своим ощущениям. Исследования показывают, что у женщин на 43% больше обонятельных и вкусовых рецепторов, чем у мужчин, что даёт им преимущество в распознавании тонких запахов. Это означает, что они с большей вероятностью замечают интересные ароматы и вкусы, и выбирают более нюансированные спирты. Женщины чаще становятся так называемыми «супертестерами», выбирают более насыщенные и сложные по вкусу сорта, не страшатся крепости, и, в отличие от некоторых любителей «с дымком и льдом», умеют точно назвать, чем именно пахнет их бокал – сиропом из инжира, аптекой времён королевы Виктории или обугленной сливовой костью. То, что раньше называли «женской чувствительностью», сегодня именуется сенсорным интеллектом.Тем не менее, быть женщиной в мире виски по-прежнему не всегда просто. Многие участницы индустрии по сей день сталкиваются с покровительственным тоном и удивлёнными взглядами. Тем не менее, за последние два десятилетия женское присутствие в производстве и

культуре виски выросло экспоненциально. В мире действуют более 180 винокурней, которыми руководят женщины или которые ими основаны.

Некоторые из них – потомственные мастера, другие пришли в индустрию из науки, дизайна, гастрономии. Такие фигуры, как Луиза МакГуэйн (бренд J.J. Corry в Ирландии) или Фон Уивер (бренд Uncle Nearest в США), не просто создают продукт, но и переписывают историю. В США Fawn Weaver стала первой американской женщиной, возглавившей крупный бренд и собравшей полностью женскую руководящую команду. Исторически важные фигуры – такие как Bessie Williamson (управляла дистиллерией Laphroaig в XX веке) и Rita Taketsuru (помогала основать Nikka в Японии) – показали, что женщины играли ключевую роль с первых шагов индустрии виски.

Эволюция этого процесса ощутима и в Израиле. Израильский виски как явление – молод. Первая винокурня, Milk & Honey, появилась всего 11 лет назад, и за это время страна сумела создать собственную географию вкуса – от солоноватого юга до винных бочек с Голан. Израильский рынок виски вырос в последние годы примерно на 6 % и оценивается в $302 млн. Женщины становятся всё более важной нишей этого рынка..

В этой картине женщины не являются украшением: они участвуют в процессе проектирования вкусов, выбора бочек, адаптации рецептур под климат. Они пробуют, спорят, собирают команды, ведут дегустации, запускают креативные коллаборации. И они пьют виски – осознанно, с интересом, без попытки угодить чьим-то ожиданиям.

Что особенно примечательно – женский интерес к виски сопровождается не имитацией мужского поведения, а созданием собственной эстетики: не обязательно пить виски из тюльпанообразного бокала с каменным лицом и обсуждать фенолы. Женщины пьют виски, совмещая его с гастрономией, с дизайном, с музыкальной атмосферой, с дружеским разговором. Это не «виски для женщин», это виски как часть жизни – без попытки доказать, кто здесь главный.

На выставке Whisky Live 2025 в Тель-Авиве, пожалуй, впервые столь явно проявится этот сдвиг. Здесь соберутся не только знатоки, но и новички, не только производители, но и исследователи, не только бренды с вековой историей, но и стартапы с лицами, полными надежды. Среди них будет множество женщин – с разным бэкграундом, разным стилем, но с одинаковым пониманием того, что виски – это не столько напиток, сколько разговор: временем, с друзьями и с собой.

Да. Так что же такое виски? Вот немного информации о виски – очень общей, чтобы напомнить об удивительном мире удивительного же напитка.

Виски – это алкогольный напиток, представленный в различных видах: солодовый (Malt), смешанный солодовый (Blended Malt), зерновой (Grain), бурбон, теннессийский, ирландский, канадский и другие. Изначально виски производили в Шотландии, Ирландии, Канаде и США, но сегодня его делают и в других странах, таких как Япония, Тайвань и Израиль.

Обычно виски производится в шесть этапов (существуют виды, пропускающие стадию фильтрации или добавляющие дополнительный этап, называемый смешиванием), а именно:

• соложение

• брожение

• дистилляция

• выдержка

• фильтрация

• (смешивание – блендинг)

• розлив

Производство начинается с дистилляции различных видов зерна, прошедших процесс соложения (когда зёрна проращивают, затем быстро высушивают при высокой температуре, останавливая рост). Полученный солод (по-английски Malt) измельчают в крупную муку, добавляют воду и дрожжи, варят при разных температурах до образования сусла. После брожения начинается дистилляция, которая может быть перегонкой в кубах или непрерывной дистилляцией. Обычно перегоняют как минимум дважды, и в результате крепость может достигать 70%. Затем жидкость отправляется на выдержку в дубовые бочки на срок от 3 до 21 года (и даже дольше). За это время виски впитывает из бочки аромат и характерный золотистый цвет. После выдержки выполняется фильтрация: жидкость охлаждают почти до нуля градусов, затем пропускают через тонкий фильтр. Этап блендинга – смешивание – применяется для виски, не являющегося сингл-молтом (происходящего из одной винокурни). Мастер-блендер смешивает разные виды виски, чтобы получить определённый вкус. Например, бренд Johnnie Walker (blend) содержит около 40 разных виски, а некоторые смеси включают десятки различных сортов. Последний этап – розлив. После выдержки (и смешивания, если нужно) готовый виски разливается в бутылки, получает этикетку и отправляется на рынок. Крепость виски после выдержки обычно около 60%, но перед розливом его разбавляют чистой водой до минимально разрешённых 40% алкоголя.

Подают виски, как правило, в стакане «олд фэшн» (низкий стакан), некоторые предпочитают добавлять лёд. С начала XXI века популярностью пользуются специальные бокалы Glencairn.

В Израиле сегодня представлено множество брендов виски, таких как: Talisker, Macallan, Glenfiddich, Glenlivet, Johnnie Walker, Chivas и многие другие. Отличный виски можно найти практически в любом винно-алкогольном магазине Израиля.

Где, когда, как попасть:

10–11 сентября 2025 года

EXPO TLV, павильон 10

14:00–23:00

Билеты от 169 шекелей включают профессиональный бокал для дегустации и три пробных порции. Премиум-билет от 389 шекелей включает доступ в бизнес-лаундж, восемь премиум-дегустаций и дополнительные привилегии. Количество мест ограничено. Вход с 18 лет.

Дополнительная информация и билеты:

https://www.go-out.co/event/whiskylive2025

https://www.facebook.com/whiskyliveisrael

Так что после того как вы узнали немного о виски… не хотите ли пропустить стаканчик??

Все фотографии ( © Gleb Smirnov Productions, © Ziv Barak, © Oren Shatz ) предоставлены организаторами фестиваля – компанией Naia Productions.