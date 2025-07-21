Whisky Live Tel Aviv 2025: Израиль на мировой карте виски

10 и 11 сентября в тель-авивском комплексе EXPO TLV в павильоне 10 пройдет главное алкогольное событие года – уже десятая международная выставка Whisky Live 2025. Уже в третий раз фестиваль собирает в EXPO TLV в Израиле лучших мировых производителей виски, независимых дистиллеров, бренды джина, рома, ликеров, а также тысячную аудиторию ценителей крепких напитков.

Международная выставка Whisky Live, основанная журналом Whisky Magazine, с 2000 года проводится в более чем 60 городах по всему миру – от Лондона и Парижа до Сиднея, Токио и Нью-Йорка. В Израиле фестиваль проходит с 2014 года и за это время стал настоящим праздником культуры, вкуса и профессионального мастерства.

Whisky Live 2025 обещает стать самым масштабным за всю историю проекта в Израиле. Организаторы официально заявляют: Израиль можно считать нацией виски. Спрос на высококачественные напитки растет, местные винокурни развиваются, и выставка отражает этот подъем, предлагая площадку как для крупных мировых брендов, так и для локальных производителей.

Виски как часть культуры и философии

Виски в Израиле – не просто мода. Это культура общения, философия наслаждения и часть гастрономической сцены. Израильтяне открывают для себя тонкости вкусов, особенности выдержки, регионы производства. Именно поэтому Whisky Live – это не только выставка-дегустация, но и образовательная платформа. «Там, где звучит звон бокалов с хорошим виски, рождаются разговоры, которые помнят всю жизнь» – из-за виски и разговоров о виски и возвращаются ежегодно на эту вставку посетители – как и просто любопытствующие, так и «профессиональные» любители и знатоки виски.

В течение двух дней гости смогут попробовать более сотни сортов виски со всего мира – от культовых шотландских и ирландских брендов до молодых крафтовых дистиллерий Израиля. Среди участников – Milk & Honey, первая израильская винокурня, признанная лучшей в мире в 2023 году, а также Golani Distillery, Olgar Distillery, Legend Distillers, Arava Distillery и другие.

Особое внимание уделено новым именам на карте израильского виски. Многие из этих производств появились в последние годы, несмотря на войны и кризисы, и это стало настоящей сенсацией на местном рынке. Израильский виски сегодня – это не только вкус, но и история, стоящая за каждой бутылкой.

Международные звезды на одной площадке

Гостями выставки станут и глобальные амбассадоры виски-индустрии. Среди них – Рис Уилсон, международный посол бренда Chivas; шотландец Майкл Фабреро Смит из International Beverage; представители The Macallan, которому в этом году исполняется 200 лет, The Glenlivet, Naked Malt, Glenmorangie, Jack Daniels, Glenfiddich и Teeling Whiskey из Ирландии.

Впервые в Израиле представят новые лимитированные релизы от Loch Lomond, недавно признанной лучшей шотландской дистиллерией года.

А для ценителей особых вкусов – эксклюзивные стенды рома, кальвадоса, коньяка, ликеров и джина от лучших производителей Ямайки, Барбадоса, Японии, Франции и Испании.

Мастер-классы, дегустации и встречи

В рамках Whisky Live 2025 пройдут мастер-классы, дегустации и тематические лекции с участием ведущих экспертов Израиля и зарубежья. Тема семинаров охватит всё – от секретов производства до тонкостей выдержки в климате Израиля. Особый интерес вызовут лекции о различии в ароматах виски, выдержанного на Мертвом море, Голанах или в Иерусалиме.

Новый формат зоны премиум-дегустации позволяет любому гостю попробовать редкие сорта виски, включая коллекционные и лимитированные бутылки, ранее не доступные на рынке Израиля. Для этого предусмотрена система “золотых купонов”, дающая доступ к самым редким экземплярам.

Впервые на выставке будет работать бизнес-лаундж без алкоголя – место для встреч, общения и деловых переговоров. Ведь, виски – это не просто напиток. Это язык дружбы, который не нуждается в переводе.

Виски в Израиле – больше, чем тренд

Израильский рынок развивается стремительно. Сегодня в стране более десяти винокуренных предприятий, специализированные бары, школы сомелье и мастерские купажирования. Появление в Израиле международной выставки – закономерный этап развития местной культуры виски.

Томер Горен, один из организаторов и профессиональный директор Whisky Live Israel, отметил: «Виски – это сплав науки, искусства и культуры. И наша задача – делать это знание доступным. Выставка – не просто праздник. Это площадка для общения, обмена опытом, развития отрасли».

Время, когда особенно важно встречаться

В нынешней непростой реальности Whisky Live Tel Aviv становится не только выставкой, но и местом встречи. Люди ищут общения, поддержки, новых впечатлений – и фестиваль дарит это своим гостям.

«Мы верим, что виски объединяет, как ничто другое. Это напиток для разговоров, встреч, общения. И мы рады, что в Израиле появился свой, неповторимый виски-фестиваль», – подчеркивают организаторы.

Помните, как говорили два великих писателя: «Виски – это жидкое солнце» – утверждал Бернарду Шоу; «Виски – это сгущённая поэзия» – писал шотландец Роберт Льюис Стивенсон. Нам осталось проверить. насколько все еще действенны их афоризмы…

Где, когда, как попасть

10–11 сентября 2025 года

EXPO TLV, павильон 10

14:00–23:00

Билеты от 169 шекелей включают профессиональный бокал для дегустации и три пробных порции.

Премиум-билет от 389 шекелей включает доступ в бизнес-лаундж, восемь премиум-дегустаций и дополнительные привилегии.

Количество мест ограничено. Вход с 18 лет.

Дополнительная информация и билеты:

https://www.go-out.co/event/whiskylive2025

https://www.facebook.com/whiskyliveisrael

Все фотографии предоставлены организаторами фестиваля – компанией Naia Productions