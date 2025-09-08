fbpx
Танцевальная компания «Бат-Шева» открывает сезон 2025-2026

Заглавное фото:  Bat Sheva. Sadeh21. Photo by Gadi Dagon 

Сезон 2025-26: премьера новой работы Охада Нахарина для основной труппы, вечер премьер ансамбля «Бат-Шева» в хореографии Басмат Нусан и Рони Хадаш, запуск нового интернет-архива и возвращение на сцену избранных культовых постановок коллектива.
Новый сезон открывается на фоне непростой действительности, но с твёрдым намерением продолжать творить, выходить на сцену и встречаться со зрителем. По словам художественного руководителя труппы, д-р Лиор Авицур  «Этот сезон начинается в разгар страшной войны. Мы сознательно выбираем наш путь – продолжать работать и встречаться с публикой. Мы полны решимости заставить тело двигаться и открыть сердце. С оптимизмом и надеждой на иную реальность, мы представляем разнообразную программу, в которой есть и критический взгляд, и самоирония, и обращение к чувствам, и размышления о надежде, утешении и передышке».

В сезоне 2025-2026 пройдут две премьеры: новая постановка Охада Нахарина для основной труппы, запланированная на декабрь 2025 года, и вечер премьер ансамбля (молодежной группы «Бат-Шевы») с произведениями Басмат Нусан и Рони Хадаш, который состоится в марте 2026 года.
Кроме того, зрители вновь увидят культовые постановки в хореографии Охада Нахарина, включая «Поле 21», возвращающееся на сцену после шестилетнего перерыва, а также «Момо», «Декaданс 2025», «Камуёт», «Три», «Вирус Охада Нахарина» и «Декале».

Bat Sheva_Decale_@Ascaf

Bat Sheva.  Decale. @Ascaf

В честь 60-летия своей деятельности труппа запускает новый интернет-архив и приглашает желающих ознакомиться с избранными материалами, посвященными истории и творчеству «Бат-Шевы»: исторические фотографии первых лет существования труппы, записи выступлений в Израиле и за рубежом, истории со сцены и из-за кулис. Сайт станет витриной для избранных экспонатов полного архива труппы, хранящегося в Израильском архиве танца в центральной библиотеке БейтАриэла в Тель-Авиве..

Уже седьмой год работает Школа «Бат-Шевы», созданная по замыслу Охада Нахарина в Центре Сюзан Далаль. В Школе воплощен художественный и профессиональный дух коллектива, а насыщенная учебная программа предлагает серьёзную профессиональную подготовку для талантливых юных танцовщиц и танцовщиков в возрасте от 15 до 18 лет, стремящихся к будущей карьере в этой области.

Программа сезона 2025-2026
Работы Охада Нахарина:
Премьера новой работы | «Поле 21» | «Момо» | «Декaданс 2025» | «Камуёт» | «Три» | «Вирус Охада Нахарина» | «Декале».
Программа ансамбля (молодежной группы «Бат-Шевы»:
Вечер премьер Басмат Носун и Рони Хадаш | проект «Dance 48» с участием ансамбля «Бат-Шева» | Проект «Танцовщики “Бат-Шевы” творят».

Дополнительная информация и заказ билетов на сайте batsheva.co.il

Фото © Ascaf,  Gadi Dagon (предоставлено пресс-службой танцевальной компании «Бат-Шева»)

 

