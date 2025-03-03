Танцевальная компания Vertigo представляет: «KUMA»

Заглавное фото – © Эфрат Мазор

7 и 8 апреля на сцене Оперного театра Тель-Авива будет представлен уникальный спектакль «KUMA» танцевальной компании Vertigo.

«KUMA» – необычный балет, яркий ритуальный опыт в настоящем времени, созданный танцевальной компанией Vertigo в сотрудничестве с музыкантом Итамаром Доари. Это балет, в котором нет шаблонов, но есть переход от привычных структур танца к свободной импровизации.

«KUMA» – это стремление нарушить порядок и сплести новую реальность в движении на глазах у зрителей. Это приглашение заглянуть в пространство, откуда исходит вдохновение – от музыки к движению тела и от движения к музыке. Это приглашение зрителям стать соучастниками процесса создания спектакля, созданного из желания проследить за биениями сердца, за движением глаз. Моменты импровизации требуют от танцоров глубокого проникновения в музыку и в то, что происходит вокруг. Танцоры ищут точку опоры, на которую можно опереться и найти пространство между звуком и движением. Здесь нет поля битвы, но есть надежда. И есть бесконечный спектр эмоций, духовный танец дервишей, извилистая линии бесконечности во времени и против него. Здесь есть плач по похищенным, пронзительный диалог между жизнью и смертью, разлукой и любовью, безумием систем и здравомыслием, состраданием и объятием, экзистенциальным одиночеством и принадлежностью. Здесь есть грусть, надежда, воскрешение, а также взгляд в будущее. Перед рассветом всегда темнее всего…

Что это такое «КUMA»? Название новой работы несет в себе большую долю символизма и мистицизма. Слова «кума», «канкантум» «мей афцим» на арамейском языке обозначают компоненты чернил, которые использовали писцы при написании священных текстов. Так что «кума» – это одно из тех трёх веществ, которые в совокупности позволяли старинным писцам изготовить чернила, которыми записывались в древности важные тексты. Так и этот балет со дня его прошлогодней премьеры стал важным сценическим текстом, рассказывающим через движение и музыку о том, что происходит с нами здесь, и сейчас, и зачем.

«Это танец не о войне добра со злом, а о самом добре, потому что мы уже постигли зло, и теперь мы должны найти в себе место для человечности, – говорит хореограф и руководитель Vertigo Ноа Вертхайм. – «KUMA» – это своего рода убежище, напоминающее о том, что можно радоваться живому телу, которому ничто не угрожает, которое не сломано, не разорвано и не защищается, которое умеет переносить боль. Истина многолика, и именно поэтому каждое мгновение – это ворота к свободному, но осознанному выбору».

В «KUMA» на сцене расставлены плетеные соломенные табуреты, над ними висят бамбуковые трубки-трости разной длины, реагирующих на реверберацию музыки, как будто ожидая, что ветер пройдет сквозь них, и они зазвучат голосами – голосами доброго ветра. Рассыпаны лепестки желтого, оранжевого и золотого цветов. По словам сценографа Зоара Шоэфа, он пытался создать сюрреалистическое пространство, наполненное мистикой и интимностью.

Стоит также отметить, что костюмы для балета «KUMA» созданы известнейшим израильским дизайнером Сассоном Кедемом, чьи наряды в пастельных тонах – это отдельные образы, которые двигаются вместе с телом и создают скульптурную чувственность, гибкую и красочную оболочку, которая двигается вместе с танцорами и меняется вместе с ними.

За танцорами полукругом сидят музыканты – контрабас, виолончель, гитара, синтезатор, ударные инструменты, которые звенят в руках исполнителя и композитора Итамара Доари. Танцоры двигаются в диапазоне их ритмов, темпе их музыки – иногда тихой и пронзительной, а иногда ритмичной и быстрой, как гипнотическая музыка транса.

Музыка Итамара Доари предоставляет место для увлекательных импровизаций, пока не начинает казаться, что вся сцена погружена в одну и ту же бессловесную историю, танец, который является напоминанием о том, что можно хотя бы час порадоваться чему-то простому, телесному – телу, которому ничто не угрожает, которое не сломано и не разорвано, а защищается, которое умеет переносить боль. Сочетание звуков и движений отточено и невероятно синхронизовано и показывает мастерство танцоров в различных техниках – от контактной импровизация и йоги до балета.

Балет «KUMA» стал продолжением работы «Премьера 24» – камерного представления, впервые показанного в эко-деревне Vertigo в кибуце Нетив Ламед Хей, но в больших залах и на больших сценах произведение приобретает новую форму.

«KUMA» также стала неожиданностью после многих лет, в течение которых Ноа Вертхайм была практически единственным хореографом компании. На этот раз она пошла на необычный шаг, пригласив свою сестру Рене Вертхайм-Корен поработать вместе с ней в качестве творческого партнера.

Ноа Вертхайм основала Vertigo в 1992 году вместе со своим мужем, также танцовщиком и хореографом Ади Шаалем. Вскоре после окончания Академии музыки и танца имени Рубина в Иерусалиме Ноа Вертхайм была принята в иерусалимскую танцевальную компанию «Тамар». Именно там она познакомилась с Ади Шаалем, чей профессиональный танцевальный опыт включал работу в ансамбле «Бат-Шева» и в ансамбле танца Кибуцного семинара. Первым профессиональным сотрудничеством Шааля и Вертхайм был небольшой дуэт под названием Vertigo. Вдохновение пришло из личного опыта Ади, связанного с ощущением головокружения во время его обучения в военно-воздушных силах. Спектакль «Головокружение» был построен на идее выхода из-под контроля не только в воздухе, но и в отношениях. Шааль замечает: «Ноа и я создали произведение, в котором рассматривается потеря направления – головокружение – в дуэте, в паре». Под Vertigo Ноа Вертхайм и Ади Шааль понимают ощущение момента, когда человек теряет контроль над чем-то, причём как физиологически, так и в отношениях с людьми, явлениями или событиями своей жизни.

После премьеры этого дуэта им обоим и пришла идея создания своей собственной компании с тем же названием. Прошло 33 года, но эта израильская трупа, ее кружение продолжает набирать обороты.

Ансамбль становится все известнее и интереснее, приобретя с годами немало поклонников, в том числе, и за рубежом. Vertigo приглашают на многие фестивали – не только балетные, но и театральные и даже экологические, особенно после появления проекта «Vertigo в деревне», когда новый спектакль был создан специально «под экологию» и его представления проходили в экологическом многогранном шатре в одном из кибуцев в долине Эмек-Аяла, куда зрители добирались пешком, вспоминая один из первых «нашумевших» балетов Vertigo «Белый шум».Ансамбль Vertigo известен не только чистым экспериментаторством, а скорее экспириенсом, опытом и переживанием движения на сцене, сочетанием красок и света, превращающих танец в динамическую живую графику и живопись.

Ноа Вертхайм всегда пыталась и пытается донести в головокружительном танце-вертиго секреты времени и реальности, интимность и нарочитую театральность, метафизические посылы и точную конкретику – несмотря на ее явно сюрреалистическую хореографию, каждый раз напоминающую своего рода ритуал.

Компания работает по самым высоким стандартам современного танца. Темы постановок зачастую касаются социальных проблем. Танцовщики труппы, приехавшие из разных стран, имеющие различный хореографический опыт, не только обладают высокой техникой исполнения, но и вносят в суть постановок межкультурный характер. Vertigo каждый раз переносит зрителя в новое или неожиданное, захватывающее и сложное путешествие в незнакомые территории.

Примечательной особенностью танцевальной компании Vertigo является проект Eco Art Village – проект творческого экологического поселения, на базе которого проходят перформансы, репетиции, семинары, мастер-классы. Эко-поселение расположено в кибуце Нетив Ламед Хей на полпути между Иерусалимом и Тель-Авивом и стремится повысить уровень осознания художественного и окружающей среды, а также подчеркивает важность социальной активности и ответственности за будущее на этой планете.

В этой эко-деревне заброшенный курятник превратился в студию танца, спальни в освещены «зеленым» электричеством, и нет кондиционера. Используется система «серой» воды (вода из прачечной, душа и сливов проходит специальную очистку и может использоваться повторно), а ветряная турбина дополняет модель альтернативного образа жизни.

Компания Vertigo также разработала программу под названием «Устойчивость» – «Vertigo Resilience» – проект по реабилитации солдат и их семей, в рамках которого компания помогает исцелению солдат, вернувшихся ранеными и испытывающих трудности с интеграцией в общество и свои семьи.

Итамар Доари родился и вырос в Галилее в окружении различных музыкальных традиций: арабской, сефардской, турецкой, персидской, бедуинской и многих других, которые оказали огромное влияние на него, как музыканта. В юности он учился у лучших перкуссионистов – таких как Зохар Фреско, Глен Велез, Салем Дервиш и Ахмед Тахер. Итамар – мультиинстументалист, он играет дарбуке, различных рамочных восточных барабанах (бендир, тар, рик), уде, кахоне и многих других перкуссионных инструментах.

Итамар Доари сотрудничал с лучших музыкантами мира, в том числе с известным джазовым музыкантом Авишаем Коэном, с которым он и выступал и записал три альбома. Он также принимал участие «Проекте Идана Райхеля».

Постоянно сотрудничает с мандолинистом, номинантом на Grammy, Ави Авиталем и с оркестрами по всему миру. Также Итамар Доари выступал с Ясмин Леви, рок-легендой Барри Сахаровым, Эстер Офарим, Йони Рехтером, Эвьятаром Банаем, с «Шотей ха-Невуа», Омером Фаруком Теклибеком, с гитаристом и композитором Radiohead Джонни Гринвудом и многими, многими другими.

В 2010 Итамар стал одним из основателей группы «Yemen Blues», исследующий музыку различных культур из Йемена в Западной Африке. Итамар Доари также основал в 2015 году проект Wadi Atma, собрав группу музыкантов, исполнителей фламенко и восточной музыки, которые создали музыкальный симбиоз древних форм искусства.

Итамар сотрудничал с такими известными звукозаписывающими лейблами, как; Universal, EMI, Deutsche Grammophone, Sony, Helicon, Blue Note, Decca.

Итамар Доари и ранее сотрудничал с Vertigo, написав музыку для балета «Pardes» также в хореографии Ноы Вертхаймер.

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Танцевальная компания Vertigo. «KUMA»

Оперный театр Тель-Авива

7 апреля 2025 года, понедельник, 20:00

8 апреля 2025 года, вторник, 20:00

Хореографы – Ноа Вертхайм, Рина Вертхайм-Корен

Танцоры – Итай Пери, Мика Аймос, Эден Бен-Шимоль, Илан Голубович, Корина Фрайман, Ноа Исраэли, Томмасо Зукенья, Альма Карбат-Шемеш, Эшед Вайсман

Создатель саундтреков и музыкальный менеджмент – Итамар Доари

Музыканты – Итамар Доари, Мааян Линик, Офир Вифлих, Даниэль Иврин

Саунд-дизайнер – Габриэль Мендель

Световой дизайн – Дан Фишофф – Magenta

Дизайн костюмов – Сассон Кедем

Сценография – Зоар Шоэф

Менеджер компании – Сандра Браун

Продюсер – Сиван Полак

Фотографии – Эфрат Мазор, Зив Барак, Элад Деби, Джо Коэн, Ронен Коэн, Ави Луски, Мика Аймос

Видео – Элад Деби

Монтаж – Галь Кацир

Билеты в кассе Оперного театра по телефону 03-6927777 или в «Браво»: https://bit.ly/4bqCqWk

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=jfcFm35FBKk

Текст – Маша Хинич. Фото: Зив Барак, Эфрат Мазор

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting