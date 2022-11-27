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Балет

Театр Momix и ALICE – дайте волю воображению!

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С 28 декабря 2022 года по 7 января 2023 года в Оперном Театре Тель-Авива, а также в Беэр-Шеве, Иерусалиме, Хайфе, Ашдоде и в Кирьят-Моцкин знаменитый американский Театр танца Momix представит свою новую волшебную постановку ALICE. По многочисленным просьбам зрителей, добавлены новые даты шоу.

«Приключения Алисы в стране чудес» и «Зазеркалье» Льюиса Кэрролла предлагают такой богатый и захватывающий материал для визуального представления, что неудивительно, что они послужили источником вдохновения для многочисленных воплощений на сцене и на экране. Неудивительно, что к этой книге обратился основатель и художественный руководитель театра танца Momix Мозес Пендлтон, создавший балет ALICE.

Momix ALICE by Sharen Bradford

Накануне гастролей в Израиле Мозес Пендлтон отметил: «Льюис Кэрролл давно вызывает у меня интерес, благодаря сочетанию реальности и сюрреалистичности в его произведениях. Я не раз слышал от зрителей на наших представлениях, что происходящее на сцене напоминает им происходящее в книге «Алиса в стране чудес». Не в последнюю очередь эта книга стала столь популярной благодаря английскому иллюстратору 19-го века Джону Тенниелу. Кэрролл хотел превратить своё произведение в мюзикл, увидеть его в формате музыкального спектакля на лондонских сценах, что не получилось, но позже его «Алиса» вдохновила таких выдающихся людей искусства, как Уолт Дисней и Сальвадор Дали. В некоторых анимационных фильмах Диснея и в картинах Дали проскальзывают в завуалированной форме образы из «Алисы в стране чудес». Наша же «Алиса» не пересказывает произведение Кэрролла, а служит мостиком из реальности в мир фантазии. Цель ALICE – дать волю воображению. У детей оно есть, и мы, взрослые, должны сохранять способность фантазировать, удивляться и радоваться простым вещам.

Momix приглашает зрителей в страну чудес!»

Queen of Diamonds by Sharen Bradford

Уникальная постановка ALICE стала триумфом воображения, иллюзий и спецэффектов. Она приглашает зрителей в страну чудес. Это шоу – как лента Мёбиуса, стало бесконечной метаморфозой, в которой все танцоры являются главными героями, погружающимися в интригующую волшебную вселенную, где воплощаются мечты. Алиса, как и 8 танцоров группы Пендлтона растягивается, сжимается и снова растет,  с помощью реквизита, канатов, мультимедиа, оптических иллюзий, прекрасной музыки. Артисты танцуют, трансформируются, веселятся и радуются, как и их зрители.

ALICE в исполнении Театра танца Momix – это таинственное путешествие и визуальный рог изобилия, не только основанный на сценах из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла, но и вдохновленный песней «Белый кролик» группы Jefferson Airplane в эмоциональном исполнении Грейс Уинг Слик. Это творческая интерпретация классического текста. Магия ALICE позволяет забыть о повседневных заботах, расслабиться и плыть по течению в мире Страны Чудес и в Зазеркалье. И эта магия – результат современной хореографии, костюмов и реквизита, а также работы танцовщиков с экстраординарными способностями.

Momix ALICE by Sharen Bradford

90-минутная ALICE – как и все постановки Momix – это волшебное, таинственное, и эксцентричное путешествие. Как и ожидается, Алиса падает в кроличью нору, и начинается самое интересное! Она переживает всевозможные превращения, сталкивается с различными версиями себя, то уменьшаясь, то становясь выше, достигая потолка, знакомится с чудесными и чудаковатыми существами и, в целом, наслаждается жизнью.

Пендлтон оживил большинство персонажей Кэрролла, слив воедино «Приключения Алисы в стране чудес» и «Зазеркалье». Всего восемь танцовщиков исполняют, казалось бы, тысячу ролей, требующих исключительной техники современного танца, акробатики, кукольного искусства, управления сложным реквизитом и костюмами, а также актерского мастерства. Иллюзии, красота зрелища, захватывающая дух магия и воображение – вот те элементы, которые делают хореографическую «Алису в стране чудес» столь притягательной.

Momix ALICE by Sharen Bradford

Основанный и управляемый Мозесом Пендлтоном еще в 1980-м году Театра танца Momix известен своей авангардной хореографией и оптическими иллюзиями, а история Алисы полна эпизодов, которым можно придать сюрреалистическую трактовку и характер викторианской фантасмагории.

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=KutapwSQqvg&t=1s

Momix. ALICE

Оперный Театр Тель-Авива:
28 декабря 2022 года, среда, 20:00
29 декабря 2022 года, четверг, 20:00
30 декабря 2022 года, пятница, 13:00 и 21:00
31 декабря 2022 года, суббота, 12:00 и 20:00
2 января 2023 года, понедельник, Беэр-Шева, Центр сценических искусств, 20:30
3 января 2023 года, вторник, «Театрон Иерушалаим», зал «Шеровер», Иерусалим, 20:30
4 января 2023 года, среда, «Аудиториум», Хайфа, 20:30
5 января 2023 года, четверг, Центр сценических искусств Ашдода, 20:30
6 января 2023 года, пятница, «Гейхал а-Театрон», Кирьят-Моцкин, 20:30
7 января 2023 года, суббота, «Гейхал а-Театрон», Кирьят-Моцкин 12:00 и 20:00

Билеты в «Браво»: https://bit.ly/3SxxPqh, а также в кассах залов.

Текст:  Маша Хинич.

Photos by Sharen Bradford

Организатор представлений Momix Израиле компания Bimot Global.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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